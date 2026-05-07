Lefordult az OTP, ütötték a Molt
A reggeli emelkedés után lekonyultak csütörtök délutánra a meghatározó európai részvényindexek, holott a Wall Street emelkedéssel nyitott.
A legnagyobb mértékben a londoni FTSE 100 veszített értékéből, a pesti börze kicsengetéséig mintegy 1,3 százalékkal lefordulva.
A brit részvények árfolyama csütörtökön azért csökkent, mert a befektetők óvatosabbak lettek az amerikai–iráni tárgyalásokkal kapcsolatban, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét optimista hangot ütött meg – írja az Investing.com.
A BÉT-en a csütörtöki zárásra a BUX nagyjából 0,6 százalékkal, 135 139 pontra gyengült.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 20,5 milliárd forintot.
Az OTP részvényárfolyama 0,75 százalékkal, 42 440 forintra csökkent, pedig kora délutánig az erős oldalon állt, ám később irányt váltott a papír.
A Mol kurzusa 1,1 százalékkal, 4152 forintra süllyedt. Hírhedt nehéz fiú szállt rá a magyar olajtársaság szerb olajüzletére.
A Brent kőolaj hordónkénti ára csaknem 4 százalékkal, 97,4 dollárra esett a nemzetközi piacon.
A Richter 0,3 százalékkal, 12 950 forintra gyengült.
A Magyar Telekom viszont éves csúcsán, 2550 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől, ami 1,2 százalékos erősödés szerdai záróárához mérten.
A távközlési részvényeket utoljára csütörtökön lehetett az idei osztalékkal megvenni.
A többi részvény közül a BÉT árfolyama 12 százalékkal, 12 100 forintig vágtázott.
A forint fél négyig egyfolytában erősödött, majd azt követően valamit leadott nyereségéből. Az euró árfolyama összességében 0,6 százalékkal, egészen 355,9 forintig csökkent.