Hírhedt szerb nehézfiú szállt rá a Mol legnagyobb olajüzletére: ő akarja szétszakítani az oroszokat és a magyarokat – bemutatjuk Ranko Mimovicot

A szerb energiapiac egyik legfontosabb és Magyarország számára is stratégiai jelentőségű üzletének középpontjába került egy meglehetősen rejtélyes üzletember, Ranko Mimovic, akinek a neve az elmúlt másfél évtizedben több balkáni pénzügyi és korrupciós ügyben is felbukkant. A szerb vállalkozóhoz köthető, alig egy éve alapított cég váratlanul 2 milliárd eurós ajánlatot tett a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészére, ezzel pedig látszólag közvetlen kihívója lett a Molnak. Mimovic neve korábban a horvát Podravka-ügyben, majd több szlovén büntetőeljárásban is előkerült.

Hónapok óta szolgáltat témát a magyar és a szerb sajtóban egyaránt a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) Mol által történő felvásárlása. Mint ismert, a NIS helyzetét erősen befolyásolják az orosz–ukrán háború miatt az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, melyek következtében az orosz érdekeltségeknek ki kell vonulniuk az érintett vállalatokból.

Az Amerikai Egyesült Államok korábban határidőt szabott a NIS-ben lévő orosz tulajdonrész értékesítésére, ami felgyorsította az egyeztetéseket. A Gazpromnyeft jelenleg 44,9 százalékos, a Gazprom pedig további 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban, míg a szerb állam közel 30 százalékot birtokol. Belgrád célja, hogy a jövőben is biztosítsa az ország stabil energiaellátását, akár nagyobb befolyás megszerzésével is. Az orosz tulajdonrész iránt érdeklődő szereplők között a kezdetektől szerepelt a Mol is, amely 2025 végén már megállapodott az orosz Gazpromnyefttyel a részesedés megvásárlásáról, miközben az Egyesült Arab Emírségek állami olajtársasága, az ADNOC kisebbségi befektetőként kapcsolódik be az ügyletbe.

A szankciókat kivető és a határidőt megszabó Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériuma alá tartozó Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) megadta az engedélyt a Molnak, hogy lefolytassa a tárgyalásokat a NIS megvásárlásáról. Az egyeztetések azóta is zajlanak.

Váratlan csavar a NIS-üzletben

Ebbe a folyamatba kavart be egy váratlan esemény, szerdán ugyanis egy új szereplő jelent meg a szerb energiapiac egyik legfontosabb ügyletében: egy alig egy éve alapított szerb vállalat 2 milliárd eurós (mintegy 780 milliárd forintos) ajánlatot tett a Gazpromnyeft és a Gazprom tulajdonában lévő NIS-részvénycsomagra. A lépés nagy kihívást jelenthet a Mol számára, amely hónapok óta dolgozik azon, hogy többségi részesedést szerezzen a szerb olajvállalatban.

A mostani ajánlatot a tavaly nyáron alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Dva LLC tette, melynek tulajdonosa, Ranko Mimovic szerint az orosz tulajdonosok „általánosságban elfogadták” az ajánlatát.

A szankciós nyomás miatt a Mol idén januárban megállapodást írt alá az orosz részesedések megvásárlásáról. Az amerikai hatóságok május 22-ig adtak határidőt az ügylet lezárására. A mostani szerb ajánlat ugyanakkor azt jelzi, hogy Belgrádban nem mindenki szeretné, ha a magyar olajcég kerülne domináns pozícióba az ország legfontosabb energetikai vállalatában.