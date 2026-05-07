CIG Pannónia Életbiztosító
Megszabadult a múlt árnyaitól a CIG Pannónia

Eleget tett kötelezettségének a magyar biztosító. A CIG Pannónia vezetése most már a jövőre koncentrálhat.
VG
2026.05.07, 16:36
Frissítve: 2026.05.07, 16:44

A CIG Pannónia csoport eleget tett  az úgynevezett olasz ügyek teljes körű lezárását célzó – korábban megjelentetett tájékoztatásában foglalt egyezségből fakadó – kötelezettségének, amely elsődlegesen a társaság konszolidált körbe bevont leányvállalatához, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-hez (EMABIT), illetve együttesen, konszolidált szinten a CIG Pannónia Csoport működéséhez kapcsolódott – közölte a CIG Pannónia Életbiztosító csütörtökön.

Végleg megszabadult a múlt árnyaitól a CIG Pannónia / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A tőzsdei cég a peres ügy egyezséggel történő lezárása kapcsán ismételten rögzítette, hogy a lezárás és a kifizetés a 2024-ben felülvizsgált és beállított tartalékoknak megfelelően, az ott megállapított tartalékot nem meghaladó összegben, az EMABIT saját forrásainak felhasználásával valósult meg.

A mostani bejelentés előzményeként februárban adott ki közleményt a cég az olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés: 

A jelen tájékoztatásban szerepeltetett ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.

Így teljeskörűen biztosítva volt a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozása.

Tavaly októberben pedig azt jelentették be, hogy az EMABIT-tal szemben Olaszországban fennálló peresített követelések több mint 50 százalékát kitevő pertárgyértéket tartalmazó kárügyben a tőkekövetelés 70 százalékának megfizetése fejében végleges elszámolást biztosító peren kívüli – azonban a per megszüntetését eredményező és a felperes további igényeit kizáró – egyezséget kötöttek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
