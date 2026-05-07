Megszabadult a múlt árnyaitól a CIG Pannónia

A CIG Pannónia csoport eleget tett az úgynevezett olasz ügyek teljes körű lezárását célzó – korábban megjelentetett tájékoztatásában foglalt egyezségből fakadó – kötelezettségének, amely elsődlegesen a társaság konszolidált körbe bevont leányvállalatához, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-hez (EMABIT), illetve együttesen, konszolidált szinten a CIG Pannónia Csoport működéséhez kapcsolódott – közölte a CIG Pannónia Életbiztosító csütörtökön.

A tőzsdei cég a peres ügy egyezséggel történő lezárása kapcsán ismételten rögzítette, hogy a lezárás és a kifizetés a 2024-ben felülvizsgált és beállított tartalékoknak megfelelően, az ott megállapított tartalékot nem meghaladó összegben, az EMABIT saját forrásainak felhasználásával valósult meg.

A mostani bejelentés előzményeként februárban adott ki közleményt a cég az olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés:

A jelen tájékoztatásban szerepeltetett ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.

Így teljeskörűen biztosítva volt a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozása.

Tavaly októberben pedig azt jelentették be, hogy az EMABIT-tal szemben Olaszországban fennálló peresített követelések több mint 50 százalékát kitevő pertárgyértéket tartalmazó kárügyben a tőkekövetelés 70 százalékának megfizetése fejében végleges elszámolást biztosító peren kívüli – azonban a per megszüntetését eredményező és a felperes további igényeit kizáró – egyezséget kötöttek.