Fico beintett Friedrich Merznek: Ukrajna így biztosan nem lesz az EU tagja, ha a szlovák kormányfőn múlik

Miközben Ukrajna felpörgetné a csatlakozási folyamatokat, addig Szlovákia teljesen más úton jár, és egyenesen ellenzi, hogy a német kancellár kivételezzen a háborúban álló országgal. Robert Fico szerint a balkáni bővítés legalább annyira fontos, mint a keleti irányú expanzió, ezért elutasítja azt a lehetőséget, hogy Ukrajna szavazati jog nélküli, társult uniós tagságot kapjon.

Fico beintett a német kancellárnak: Ukrajna így biztosan nem lesz az EU tagja, ha a szlovák kormányfőn múlik

Fico szerint vagy felveszünk valakit, vagy nem

Friedrich Merz javaslata szerint Ukrajnának már a csatlakozási folyamat alatt is szavazat nélküli európai uniós tagságot kellene biztosítani, mivel így felgyorsulhatna az ország integrációja az államközösségbe. A felvetés szlovák részről igen hűvös fogadtatásban részesült:

– fogalmazott nyersen, de világosan Robert Fico, majd rámutatott, hogy nem megfelelő a légkör az Európai Unióban ahhoz, hogy ilyen lépések történjenek. A kormányfő azzal érvelt, hogy a balkáni tagjelölt országoknak:

Montenegrónak,

Albániának,

Szerbiának is joga van csatlakozni a blokkhoz.

A felvetés azért válthatott ki intenzív reakciót, mert a német kancellár azt indítványozta, hogy

Ukrajna még a teljes jogú tagság előtt részt vehessen az uniós csúcstalálkozókon, képviselőket delegálhasson az európai intézményekbe, és hozzáférést kapjon az uniós költségvetés egyes részeihez.

A javaslat értelmében Ukrajna az Európai Tanács ülésein részt venne, de nem rendelkezne szavazati joggal, továbbá Merz még azt is felvetette, hogy Kijev képviselőt kaphatna az Európai Bizottságban, valamint szavazati joggal nem rendelkező tagokat az Európai Parlamentben.

Merz a gázra taposna

A kancellár érvelése szerint a teljes csatlakozási folyamat valószínűleg évekig elhúzódik majd az európai uniós bürokrácia miatt.

Nyilvánvaló, hogy a számtalan akadály, valamint a ratifikációs folyamatok politikai összetettsége miatt nem leszünk képesek rövid időn belül lezárni a csatlakozási folyamatot

− írta Friedrich Merz Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, valamint Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének címzett levelében.