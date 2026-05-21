Fico beintett Friedrich Merznek: Ukrajna így biztosan nem lesz az EU tagja, ha a szlovák kormányfőn múlik
Miközben Ukrajna felpörgetné a csatlakozási folyamatokat, addig Szlovákia teljesen más úton jár, és egyenesen ellenzi, hogy a német kancellár kivételezzen a háborúban álló országgal. Robert Fico szerint a balkáni bővítés legalább annyira fontos, mint a keleti irányú expanzió, ezért elutasítja azt a lehetőséget, hogy Ukrajna szavazati jog nélküli, társult uniós tagságot kapjon.
Fico szerint vagy felveszünk valakit, vagy nem
Friedrich Merz javaslata szerint Ukrajnának már a csatlakozási folyamat alatt is szavazat nélküli európai uniós tagságot kellene biztosítani, mivel így felgyorsulhatna az ország integrációja az államközösségbe. A felvetés szlovák részről igen hűvös fogadtatásban részesült:
Vagy felveszünk valakit, vagy nem
– fogalmazott nyersen, de világosan Robert Fico, majd rámutatott, hogy nem megfelelő a légkör az Európai Unióban ahhoz, hogy ilyen lépések történjenek. A kormányfő azzal érvelt, hogy a balkáni tagjelölt országoknak:
- Montenegrónak,
- Albániának,
- Szerbiának is joga van csatlakozni a blokkhoz.
A felvetés azért válthatott ki intenzív reakciót, mert a német kancellár azt indítványozta, hogy
Ukrajna még a teljes jogú tagság előtt részt vehessen az uniós csúcstalálkozókon, képviselőket delegálhasson az európai intézményekbe, és hozzáférést kapjon az uniós költségvetés egyes részeihez.
A javaslat értelmében Ukrajna az Európai Tanács ülésein részt venne, de nem rendelkezne szavazati joggal, továbbá Merz még azt is felvetette, hogy Kijev képviselőt kaphatna az Európai Bizottságban, valamint szavazati joggal nem rendelkező tagokat az Európai Parlamentben.
Merz a gázra taposna
A kancellár érvelése szerint a teljes csatlakozási folyamat valószínűleg évekig elhúzódik majd az európai uniós bürokrácia miatt.
Nyilvánvaló, hogy a számtalan akadály, valamint a ratifikációs folyamatok politikai összetettsége miatt nem leszünk képesek rövid időn belül lezárni a csatlakozási folyamatot
− írta Friedrich Merz Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, valamint Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének címzett levelében.
A kancellár arról is megosztotta gondolatait kollégáival, hogy egy olyan politikai megoldást képzel el, amely Ukrajnát azonnal és érdemben közelebb hozná az Európai Unióhoz és annak fundamentális intézményeihez, ezenkívül hangsúlyozta, hogy támogatja az ország teljes jogú tagságát, valamint szorgalmazza a csatlakozási fejezetcsoportok mihamarabbi megnyitását.
Zelenszkij is sürgeti a folyamatokat
Az ukrán fél nyilatkozataiból is az látszik, hogy a teljes jogú tagság mihamarabbi megszerzése a cél, erre pedig Brüsszelben is mutatkozik politikai akarat. A tárgyalások felgyorsításának kérdéséről nemrégiben Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa számolt be a Külügyek Tanácsának ülésén.
Az előkészítő munka jelentős része már a klaszterek hivatalos megnyitása előtt lezárult, így most minden készen áll a tárgyalások megnyitására
− fogalmazott a biztos, majd hozzátette, hogy arra fogja ösztönözni az összes tagállamot, hogy a lehető leghamarabb nyissák meg az összes csatlakozási fejezetet. Az üggyel kapcsolatban Volodimir Zelenszkij is hasonlóan nyilatkozott az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával folytatott tárgyalása után, amikor arról számolt be, hogy
véleménye szerint az összes klaszter hamarosan megnyílhat.
Úgy tűnik, hogy a magyar belpolitikai fordulat következtében Robert Ficónak, valamint a hozzá hasonlóan gondolkodó politikusoknak nehezebb dolguk lesz ellenpontot képezni az Európai Unió középutas pártjaival szemben.