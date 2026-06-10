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Világbajnoki láz vagy túlzott várakozások? Kik lehetnek a 2026-os futball-vb valódi nyertesei?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A korábbi világbajnokságok tapasztalatai szerint a stadionok közönségének kevesebb mint fele érkezik külföldről, így a gazdasági hatás gyakran jóval koncentráltabb, mint azt a kezdeti becslések sugallják. A legtöbb futball-vb 3–3,5 millió nézőt vonzott, miközben a FIFA ezúttal már 5 millió feletti jegy eladásáról beszél. A rekordméretű torna ugyanakkor nem feltétlenül jelent arányosan nagyobb gazdasági hatást.
Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője
2026.06.10, 06:59

A FIFA becslése szerint az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett idei labdarúgó-világbajnokság több mint 30 milliárd dollárnyi gazdasági aktivitást generálhat. Az előrejelzések azonban nagyrészt arra épülnek, hogy a futballtorna példátlan mennyiségű külföldi látogatót vonz majd Észak-Amerikába. A kérdés az, hogy a várakozások mennyire reálisak, és profitálhatnak-e érdemben a tőzsdei vállalatok az eseményből.

futball
Kik lehetnek a 2026-os futball-vb valódi nyertesei? / Fotó: AFP

A turisztikai háttér nem feltétlenül támasztja alá az optimizmust. Az Egyesült Államokat 2025-ben 68,3 millió turista látogatta meg, ami 6 százalékos visszaesés az előző évhez és közel 15 százalékos csökkenés a 2018-as rekordhoz képest. 

Bár a turizmus az amerikai GDP mindössze mintegy 3 százalékát adja, egyes ágazatok számára továbbra is meghatározó jelentőségű.

A korábbi világbajnokságok tapasztalatai szerint a stadionok közönségének kevesebb mint fele érkezik külföldről, így a gazdasági hatás gyakran jóval koncentráltabb, mint azt a kezdeti becslések sugallják. A legtöbb torna 3–3,5 millió nézőt vonzott, miközben a FIFA ezúttal már 5 millió feletti jegy eladásáról beszél. A rekordméretű torna ugyanakkor nem feltétlenül jelent arányosan nagyobb gazdasági hatást.

Mely szektorok nyerhetnek?

A legkézenfekvőbb nyertesek közé a légitársaságok tartoznak. Észak-Amerika földrajzi elhelyezkedése miatt az európai és latin-amerikai szurkolók döntő többsége légi úton érkezik majd. A növekvő utasforgalom azonban nem feltétlenül jelent magasabb profitot, hiszen a szektor továbbra is érzékeny az üzemanyagköltségek és a finanszírozási feltételek változására.

Hasonló helyzetben vannak az autókölcsönzők is. 

Az Egyesült Államok közlekedési infrastruktúrája erősen autóközpontú, így a látogatók jelentős része várhatóan bérelt járműveket használ majd.

 A szektor ugyanakkor jelentős adósságállománnyal működik, ami korlátozhatja a többletkeresletből származó előnyök érvényesülését.

A szállodaipar esetében a várakozások és a piaci visszajelzések között már most feszültség látható. Több elemzőház szerint az amerikai szállodák egy szobára jutó bevétele a torna idején akár két számjegyű növekedést is mutathat, ugyanakkor számos piaci szereplő a foglalások elmaradásáról számolt be. 

Több szállodatulajdonos szerint a FIFA túlbecsülte a várható vendégszámot, ami a kihasználtsági várakozásokat is lefelé módosíthatja.

A sportruházati gyártók hagyományosan a világbajnokság legnagyobb üzleti nyertesei közé tartoznak. 

Elemzői becslések szerint a Nike és az Adidas éves értékesítése akár 4 százalékkal is emelkedhet az esemény hatására, miközben az Adidas több száz millió eurós többletrendelésre számít.

 A világbajnokság továbbra is az egyik leghatékonyabb globális marketingplatform a sportszermárkák számára.

A 2026-os futball-vb rejtett nyertesei

A legérdekesebb lehetőségek olyan vállalatoknál jelenhetnek meg, amelyek korábbi világbajnokságokon még nem játszottak meghatározó szerepet.

Az Airbnb hivatalos FIFA-partnerként készül a tornára. A Deloitte becslése szerint a platform közel 380 ezer extra vendéget fogadhat, miközben a rendező városokban már most mintegy 80 százalékkal nőtt az érdeklődés a rövid távú szállások iránt.

 Ez különösen fontos lehet egy olyan időszakban, amikor a befektetők fokozott figyelemmel követik a vállalat nyereségességét.

Szintén figyelemre méltó a sportfogadási szektor helyzete. Az amerikai piac az elmúlt évek deregulációjának köszönhetően robbanásszerű növekedést mutatott, így a világbajnokság idején rekordforgalom sem lenne meglepetés.

Ebben a környezetben a DraftKings különösen érdekes szereplő lehet.

A társaság továbbra is visszafogott befektetői megítéléssel szembesül, miközben eredményei dinamikusan javulnak. Egy kiemelkedően sikeres világbajnoki időszak könnyen katalizátorként szolgálhat a részvény számára.

Korlátozott piaci hatás, szelektív lehetőségek

A történelmi tapasztalatok alapján a világbajnokságok hatása a részvénypiacok egészére nézve meglehetősen korlátozott. Az S&P 500 és más vezető indexek teljesítménye nem mutat szoros kapcsolatot a torna idején tapasztalható gazdasági aktivitással.

A 2026-os világbajnokság ezért valószínűleg nem lesz általános tőzsdei katalizátor. A lehetőségek inkább egyedi vállalatoknál és speciális piaci szegmensekben jelenhetnek meg. Miközben számos cégnek csalódást okozhat 

  • a vártnál kisebb turistaforgalom, 
  • a rövid távú szálláskiadók, 
  • a sportfogadási platformok 
  • és bizonyos sportruházati gyártók 

akár a torna valódi nyerteseivé is válhatnak.

 

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