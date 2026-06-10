Világbajnoki láz vagy túlzott várakozások? Kik lehetnek a 2026-os futball-vb valódi nyertesei?

A FIFA becslése szerint az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett idei labdarúgó-világbajnokság több mint 30 milliárd dollárnyi gazdasági aktivitást generálhat. Az előrejelzések azonban nagyrészt arra épülnek, hogy a futballtorna példátlan mennyiségű külföldi látogatót vonz majd Észak-Amerikába. A kérdés az, hogy a várakozások mennyire reálisak, és profitálhatnak-e érdemben a tőzsdei vállalatok az eseményből.

Kik lehetnek a 2026-os futball-vb valódi nyertesei? / Fotó: AFP

A turisztikai háttér nem feltétlenül támasztja alá az optimizmust. Az Egyesült Államokat 2025-ben 68,3 millió turista látogatta meg, ami 6 százalékos visszaesés az előző évhez és közel 15 százalékos csökkenés a 2018-as rekordhoz képest.

Bár a turizmus az amerikai GDP mindössze mintegy 3 százalékát adja, egyes ágazatok számára továbbra is meghatározó jelentőségű.

A korábbi világbajnokságok tapasztalatai szerint a stadionok közönségének kevesebb mint fele érkezik külföldről, így a gazdasági hatás gyakran jóval koncentráltabb, mint azt a kezdeti becslések sugallják. A legtöbb torna 3–3,5 millió nézőt vonzott, miközben a FIFA ezúttal már 5 millió feletti jegy eladásáról beszél. A rekordméretű torna ugyanakkor nem feltétlenül jelent arányosan nagyobb gazdasági hatást.

Mely szektorok nyerhetnek?

A legkézenfekvőbb nyertesek közé a légitársaságok tartoznak. Észak-Amerika földrajzi elhelyezkedése miatt az európai és latin-amerikai szurkolók döntő többsége légi úton érkezik majd. A növekvő utasforgalom azonban nem feltétlenül jelent magasabb profitot, hiszen a szektor továbbra is érzékeny az üzemanyagköltségek és a finanszírozási feltételek változására.

Hasonló helyzetben vannak az autókölcsönzők is.

Az Egyesült Államok közlekedési infrastruktúrája erősen autóközpontú, így a látogatók jelentős része várhatóan bérelt járműveket használ majd.

A szektor ugyanakkor jelentős adósságállománnyal működik, ami korlátozhatja a többletkeresletből származó előnyök érvényesülését.

A szállodaipar esetében a várakozások és a piaci visszajelzések között már most feszültség látható. Több elemzőház szerint az amerikai szállodák egy szobára jutó bevétele a torna idején akár két számjegyű növekedést is mutathat, ugyanakkor számos piaci szereplő a foglalások elmaradásáról számolt be.