Elvesztette babaváró jellegét: beavatkozik a kormány, több mint 24 ezer házaspár lélegezhet fel, de nincs több hosszabbítás

Mi történt? A társadalmi egyeztetésre bocsátott legfrissebb kormányrendelet-tervezet szerint azok a párok, akiknek a korábban meghosszabbított gyermekvállalási határideje most, 2026. július 1-jén járna le, újabb automatikus haladékot kapnak 2026. november 1-jéig

Újítás várható a babaváró hitelek esetében / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Az Orbán Viktor vezette kormányok családtámogatási programjának keretében több kamattámogatott hitel is elérhető volt, amelyeket széles körben vett igénybe a magyar társadalom. Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb ilyen termékének a piacinál lényegesen kedvezőbb kondíciókkal bíró, nullaszázalékos, szabad felhasználású babaváró hitel számított, amelye 2019-ben vezettek be, és a megjelenése óta megközelítőleg 270 ezer ügyfélnek folyósították.

Az ötödik Orbán-kormány korábban kamatmoratóriumot hirdetett, ezzel kedvezve a feltételeket nem teljesítő hitelfelvevőknek, és később többször meghosszabbította a határidőt. Az utolsó ilyen intézkedés 2026 közepén járt volna le, de Magyar Péter kabinetje arról határozott, hogy október végéig kitolja a türelmi időt és Köböl Anita kormányszóvivő szerint a méltányosnál is méltányosabb feltételek jöhetnek.

A babaváró hitel jelenlegi feltételei nem elég méltányosak – állítja a kormány

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint a 2026 közepén teljesítési határidővel rendelkező szerződések mintegy egyötödénél, 24 700 szerződés esetében nem teljesült a gyermekvállalási feltétel. Ezekhez a szerződésekhez megközelítőleg 182 milliárd forintos hitelállomány kapcsolódik. A babaváró esetében a kamatmentesség, illetve a támogatás mértéke az alábbi feltételekhez van kötve:

Egy gyermek esetén a törlesztőrészletek három évig szünetelnek, a hitel a futamidő végéig kamatmentes marad.

Két gyermek esetén további három év szünetelés jár, a fennálló tőketartozás 30 százalékát pedig elengedi az állam.

Három gyermek esetén a teljes fennmaradó tartozás megszűnik.

Ha a feltételek nem teljesülnek, és a gyermekvállalásnak egészségi akadálya van, akkor benyújtható méltányossági kérelem, amely lehetővé teszi a kamattámogatás megtartását. Ellenkező esetben a hitel piaci kamatozásúvá válik, és visszamenőleg is felmerül a kamatfizetési kötelezettség.