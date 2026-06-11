Elvesztette babaváró jellegét: beavatkozik a kormány, több mint 24 ezer házaspár lélegezhet fel, de nincs több hosszabbítás
Mi történt? A társadalmi egyeztetésre bocsátott legfrissebb kormányrendelet-tervezet szerint azok a párok, akiknek a korábban meghosszabbított gyermekvállalási határideje most, 2026. július 1-jén járna le, újabb automatikus haladékot kapnak 2026. november 1-jéig
Az Orbán Viktor vezette kormányok családtámogatási programjának keretében több kamattámogatott hitel is elérhető volt, amelyeket széles körben vett igénybe a magyar társadalom. Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb ilyen termékének a piacinál lényegesen kedvezőbb kondíciókkal bíró, nullaszázalékos, szabad felhasználású babaváró hitel számított, amelye 2019-ben vezettek be, és a megjelenése óta megközelítőleg 270 ezer ügyfélnek folyósították.
Az ötödik Orbán-kormány korábban kamatmoratóriumot hirdetett, ezzel kedvezve a feltételeket nem teljesítő hitelfelvevőknek, és később többször meghosszabbította a határidőt. Az utolsó ilyen intézkedés 2026 közepén járt volna le, de Magyar Péter kabinetje arról határozott, hogy október végéig kitolja a türelmi időt és Köböl Anita kormányszóvivő szerint a méltányosnál is méltányosabb feltételek jöhetnek.
A babaváró hitel jelenlegi feltételei nem elég méltányosak – állítja a kormány
A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint a 2026 közepén teljesítési határidővel rendelkező szerződések mintegy egyötödénél, 24 700 szerződés esetében nem teljesült a gyermekvállalási feltétel. Ezekhez a szerződésekhez megközelítőleg 182 milliárd forintos hitelállomány kapcsolódik. A babaváró esetében a kamatmentesség, illetve a támogatás mértéke az alábbi feltételekhez van kötve:
- Egy gyermek esetén a törlesztőrészletek három évig szünetelnek, a hitel a futamidő végéig kamatmentes marad.
- Két gyermek esetén további három év szünetelés jár, a fennálló tőketartozás 30 százalékát pedig elengedi az állam.
- Három gyermek esetén a teljes fennmaradó tartozás megszűnik.
Ha a feltételek nem teljesülnek, és a gyermekvállalásnak egészségi akadálya van, akkor benyújtható méltányossági kérelem, amely lehetővé teszi a kamattámogatás megtartását. Ellenkező esetben a hitel piaci kamatozásúvá válik, és visszamenőleg is felmerül a kamatfizetési kötelezettség.
A kormányszóvivő szerint a jelenlegi feltételrendszer nem elég méltányos, mivel nem veszi figyelembe az egyedi élethelyzeteket:
Azt talán el sem kell mondanunk ugyanebben a vonatkozásban, hogy mennyi kritika érte a babaváró hitelt (...). Mi történik akkor, amikor a házastárs egyik tagja életét veszti, vagy esetleg veszteséggel jár, vagy válás. Tehát mindig olyan egyedi élethelyzetekről beszélünk, amelyekre ez a keretfeltétel nem tér ki. Ezekre is körültekintéssel leszünk
− fogalmazott meg markáns kritikát Köböl Anita, majd hozzátette, hogy a kérdést a kormány társadalmi egyeztetésre kívánja bocsátani.
Mikor kell fizetni?
A történet úgy teljes, ha az is számításba vesszük, hogy válás esetén, ha az öt éven belül történt, és nem született gyermek, ennek egészségi oka pedig nincs, az addigi kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni, onnantól pedig piaci feltételekkel fut tovább a törlesztés. Ha született gyermek, az addigi kamattámogatást nem kell kifizetni, a kamat azonban piaci lesz. Újraházasodás esetén pedig akár ismét igénybe lehet venni a babavárót.
Házastárs elvesztése esetén szintén kérhető méltányosság, de eleve hat hónapos türelmi idő lép életbe, amelynek ideje alatt nem kell törleszteni, illetve kamatköltség sem merül fel. Ha az érintett nem igényel méltányosságot, akkor a hitel piaci kamatozásúvá válik, de korábbi állami kamattámogatást nem kell visszafizetni.
Ha nem teljesül a gyermekvállalás, a kormányhivatal megfelelő orvosi igazolások esetén méltányosságból elengedheti az addigi kamattámogatás egy összegben való visszafizetését (a milliós büntetést). Pozitív döntés esetén tehát ettől a büntetéstől mentesül a házaspár. A felvett hitelösszeg (tőketartozás) azonban nem tűnik el: a kölcsön megmarad, és a banknak egy normál, piaci kamatozású személyi hitelként kell tovább törleszteni.
Az is tény, hogy a hitelnél nincsenek apró betűs részek vagy rejtett buktatók, már a termék elnevezése is mutatja, hogy a gyermekvállalással járó költségeket hivatott fedezni bizonyos szinten. Nem egy klasszikus piaci hitelről van szó, hanem egy feltételhez kötött állami támogatásról, ahol a feltétel elbukása automatikusan és logikusan vonja maga után a támogatás elvesztését.
Nem lesz több hosszabbítás
Szóba került, hogy tervben van-e egy újabb, őszi hosszabbítás, illetve melyek a jövőbeni tervek:
A gyakorlat azt mutatta, hogy sokan jóhiszeműen vették fel, mert azt hitték, lesz gyermek. Amennyiben ez nem valósult meg, kaphattak orvosi igazolást. A kormányzat enyhébb, de jogkövető eljárást dolgozna ki, ha orvosilag igazolt, akkor van felmentés
− fogalmazott a szóvivő, majd hozzátette, hogy nem cél a moratórium meghosszabbítása, ezért a kormány várható intézkedése jogkövető, de következetes lesz.
Magyar Péter az elhangzottakhoz hozzáfűzte, hogy a kormány azon fog dolgozni, hogy ne kelljen nagy összegeket egyszerre befizetni:
Próbálunk valami kamatcsökkentést kieszközölni a számukra
− mondta, majd azt is elárulta, hogy az államilag kamattámogatott hitelek körében hamarosan szigorítások érkezhetnek, a potenciális hitelfelvevők köre pedig szűkülhet.
De akkor mégis hogyan teszik méltányosabbá?
Erről csak találgatni lehet, hiszen egyelőre semmilyen részlet nem ismert a fentieken túl.
- A Tisza Párt eltörölheti a mindent vagy semmit elvet, és bevezethet egy sávos rendszert: ha a gyermek az ötödik év után születik meg, a befizetett büntetés időarányos részét vissza kellene kapnia a családnak.
- Emellett a piaci alapúvá váló hitelre egy állami szociális kamatplafont is maximálhat, hogy a megugró havi törlesztőrészlet ne vigye csődbe a párokat.
- Végül válás esetén a hitelt a gyermekeket ténylegesen nevelő szülőnek változatlan, kamatmentes feltételekkel kellene továbbvinnie, hogy a csonka család ne kerüljön nehéz anyagi helyzetbe.
Mekkora költséggel számolhatnak az érintettek
A 2019-es igénylőknek akár 3,5 millió forintot is meghaladó fizetési kötelezettségük keletkezhetne, ha a mentességet eltörölné a kormány − számolták ki a BiztosDöntés szakértői, valamint arra is rámutattak, hogy az ÁKK-hozamokhoz rögzített kötelező kamatképlet alapján az újabb négy hónapos halasztás további mintegy 200-240 ezer forinttal dobhatja meg az egy összegben visszafizetendő kamatköltségeket egy 10 millió forintos hitel esetén. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a kormány novemberben úgy dönt, hogy eltörli a moratóriumot, a kritériumokat nem teljesítőkre vonatkozó feltételrendszer pedig érdemben nem változik, akkor többeknek hatalmas azonnali kiadással kell számolniuk.