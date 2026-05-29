Rendkívüli: vége a tárgyalásnak Ursula von der Leyennel, Magyar Péter bejelentést tesz az uniós pénzekről – élő tudósítás
Komoly téttel zajlottak a brüsszeli tárgyalások, ahol Magyar Péter miniszterelnök személyesen egyeztetett arról, hogy Magyarország végre hozzájusson az évek óta befagyasztott uniós forrásokhoz.
A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a megállapodás nagyon közeli állapotba került.
A magyar kormányfő pénteken Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közösen tartott sajtótájékoztatót Brüsszelben. A bizottsági elnök szerint Magyar Péter egyértelmű üzenetet küldött az Európai Uniónak azzal is, hogy a választási győzelmet követően gyorsan kormányt alakított, majd határozott lépéseket tett a kampányban vállalt ígéretek megvalósítása érdekében.
Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az Európai Bizottság biztosítani tudja a korábban befagyasztott,
összesen mintegy tízmilliárd eurónyi uniós forrás jelentős részének folyósítását. A bizottsági elnök közölte: a Magyarország által végrehajtott úgynevezett szupermérföldkövek teljesítésének köszönhetően első lépésként 4,2 milliárd euró felszabadításáról születhet döntés.
Arról is beszélt, hogy Magyarország előrelépést tett az alapvető emberi jogok érvényesülésének területén. Emellett üdvözölte a kormány azon vállalását, hogy fokozatosan kivezeti az egyetemi alapítványokat a felsőoktatási intézmények fenntartásából.
A bizottsági elnök közlése szerint ennek eredményeként további 2,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítására nyílhat lehetőség.
Hozzátette, hogy Magyarországnak a gyermekvédelmi szabályozás területén is további lépéseket kell tennie az uniós elvárások teljesítése érdekében. Ursula von der Leyen ugyanakkor bejelentette, hogy a megállapodás részeként a következő tanévtől ismét elérhetővé válhat az Erasmus-program a magyar hallgatók számára, így újra részt vehetnek az Európai Unió népszerű felsőoktatási programjában.
Magyar Péter szerint a tárgyalások során valamennyi vitás kérdésben sikerült megállapodásra jutni, ami megnyithatja az utat ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen a korábban befagyasztott uniós források teljes köréhez.
A miniszterelnök hozzátette, hogy a tárgyalások rendkívül kemények voltak, a magyar kormány minden egyes eurócentért megküzdött. Kiemelte, hogy a megállapodás nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió számára is sikeres eredményt jelent. A miniszterelnök megerősítette:
a felek összesen 16,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 6000 milliárd forintnak felel meg.
Kiemelte, hogy az EU által támasztott feltételek jelentős része már korábban is teljesíthető lett volna. „Ma bebizonyítottuk, hogy nem ideológiai kérdésekről vagy politikai elvárásokról volt szó Brüsszelben, hanem arról, hogy a korrupció ellen a lehető leghatékonyabb módon kell fellépni” – mondta Magyar Péter.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország akár túl is teljesítheti az Európai Unió korrupcióellenes elvárásait. Ennek részeként bejelentette, hogy a magyar kormány hivatalosan benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez.
Magyar Péter hozzátette, hogy a kormány egy új, a jelenleginél jóval szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezetne be a politikusok számára. Hozzátette, hogy a tervek szerint büntetőjogi következményekkel járna, ha egy politikusi vagyonnyilatkozatban valótlan adatokat közölne.
A miniszterelnök megerősítette, hogy a megállapodás részeként 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadul fel, amelyet többek között közlekedési fejlesztésekre, egészségügyi és szociális beruházásokra, valamint a kis- és középvállalkozások támogatására fordíthat Magyarország.
Hozzátette, hogy célzottan 2,2 milliárd euró kerülhet a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés és az innováció finanszírozására.
Megfogalmazása szerint Magyarország számára különösen fontos, hogy a most felszabaduló források egy részét már megvalósult, illetve jelenleg is folyamatban lévő projektekre számolhatja el. A miniszterelnök szerint ez több milliárd eurónyi kiadást érinthet, ami jelentősen javíthatja a költségvetés mozgásterét.
Ha ennyi pénzt lehet kapni, akkor szívesen jövök Brüsszelbe
– jegyezte meg Magyar Péter a sajtótájékoztatón.
A miniszterelnök szerint a felszabaduló uniós források jelentős lendületet adhatnak a magyar gazdaságnak: hozzájárulhatnak a gazdasági növekedés felgyorsításához, a versenyképesség javításához, a kis- és középvállalkozások támogatásához, valamint új beruházások és munkahelyek létrejöttéhez. Hozzátette, hogy a források a lakhatási válság enyhítésében is fontos szerepet játszhatnak, miközben hosszabb távon az ország felzárkózását és fejlődését szolgálják.
Hangsúlyozta, hogy
pontosan tisztában vannak azzal, hogy politikai megállapodás született, és erős jelzést küld Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a brüsszeli tárgyalásokon kizárólag a befagyasztott uniós források felszabadításának feltételeiről és technikai részleteiről egyeztettek, más politikai kérdések nem kerültek napirendre.
Újságírói kérdésre válaszolva Ursula von der Leyen elmondta, hogy a migrációs paktum ügyéről is tárgyaltak. A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság célja a megállapodás végrehajtása és az elfogadott szabályok érvényesítése az Európai Unió egész területén.
Magyar Péter a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós bírsággal kapcsolatban úgy fogalmazott: a jövőben is egyértelmű és szigorú szabályozás garantálja majd a határok védelmét, illetve hozzátette, Magyarország továbbra sem kíván migránstáborokat létrehozni a területén.
Több mint tízmilliárd eurónyi uniós forrás sorsáról tárgyaltak
Magyar Péter csütörtökön, egy brüsszeli reggeli találkozó után közzétett videójában arról beszélt, hogy az Európai Bizottság vezetőivel folytatott egyeztetéseken számos kulcskérdésben sikerült előrelépést elérni. Hozzátette ugyanakkor, hogy bizonyos területeken még további garanciákat várnak Magyarországtól.
A tét nem kisebb, mint több mint tízmilliárd eurónyi forrás.
Magyarország augusztus végéig szeretné lehívni
- a helyreállítási alapból rendelkezésre álló 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást,
- valamint további 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelt.
- Emellett mintegy hétmilliárd eurónyi kohéziós és strukturális támogatás továbbra is zárolva maradt,
amelyek sorsa szintén a Brüsszellel folytatott tárgyalások eredményétől függ.
A miniszterelnök szerint a magyar gazdaságnak égető szüksége van ezekre a forrásokra. Az elmúlt évek gyenge növekedése, a költségvetés helyzete és a beruházások visszaesése miatt minden hónap számít, így a kabinet számára kiemelt cél a pénzek mielőbbi felszabadítása.
A tárgyalások egyik legfontosabb eleme a korrupcióellenes intézkedések kérdése. Magyar Péter bejelentette, hogy Magyarország kezdeményezni fogja csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amelyet Brüsszel régóta az egyik legfontosabb garanciális lépésként emleget. A kormányfő szerint ez világos üzenet arról, hogy Budapest kész megfelelni az uniós elvárásoknak.
Magyarország ragaszkodik a teljes összeghez
Orbán Anita külügyminiszter többször megerősítette: Magyarország a jogosan megillető teljes összeget kívánja megszerezni. A Politico egy névtelen diplomáciai forrásra hivatkozva arra is rámutatott, hogy bár a jogállamisági kérdések és Ukrajna EU-tagjelöltsége formálisan különálló témák, politikailag mégis összekapcsolódnak a tárgyalásokon.
Ukrajna uniós csatlakozásának ügye több alkalommal is szóba kerül Magyar Péter, Von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke közötti egyeztetéseken. Budapest a múlt heti szakértői szintű tárgyalásokon Kijevvel is egyeztetett. A megbeszélések célja a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének rendezése.
Az e heti Brüsszeli útja során Magyar Péter Bart De Wever belga miniszterelnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is találkozik. A miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban elmondta: célja a Magyarország és az észak-atlanti szövetség közötti kapcsolatok helyreállítása.