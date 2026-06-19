Az ausztriai munkavállalás hosszú évek óta az egyik legvonzóbb lehetőség a nyugat-magyarországi régióban élők számára, ám a forint látványos erősödése most olyan mellékhatást okoz, amellyel sok ingázó nem számolt. Miközben a magyar fizetőeszköz közel ötéves csúcsra kapaszkodott az euróval szemben, az Ausztriában dolgozó magyarok ugyanannyi eurós fizetésből hónapról hónapra érezhetően kevesebb forintot vihetnek haza. Egyes családoknál ez már havi 100-130 ezer forintos bevételkiesést jelent.

Ausztriában dolgozó magyarok: kezd nagyon elegük lenni, megindul a tömeges hazavándorlás? – már 100 ezer forinttal ér kevesebbet az osztrák fizetésük / Fotó: photostar72

A nyugati határ mentén különösen sokakat érint a változás. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében szinte minden család ismer valakit, aki naponta vagy hetente ingázik Ausztriába. Az elmúlt hetekben azonban egyre több panasz érkezik arról, hogy bár az osztrák bérek euróban nem változtak, a magyarországi vásárlóerejük jelentősen csökkent – írja a Vaol.

Egy Ausztriában dolgozó olvasó szerint

családjuk költségvetése az áprilisi választások óta havi szinten 100-130 ezer forinttal szűkült.

Elmondása szerint továbbra is megéri a határ túloldalán dolgozni, hiszen az osztrák bérek még mindig jóval magasabbak a magyarországiaknál, ráadásul a 13. és 14. havi juttatás, valamint a különböző családtámogatások is fontos előnyt jelentenek. Ugyanakkor szerinte sok ingázó kénytelen pluszmunkát vállalni ahhoz, hogy ugyanazt az életszínvonalat fenn tudja tartani, mint néhány hónappal korábban.

Mint mondta, az ingázó életforma korántsem olyan egyszerű, mint ahogy azt sokan kívülről látják. A hajnali indulások, a napi többórás utazás és a családra háruló többletterhek jelentős áldozatot követelnek. Az árfolyamváltozás pedig most ezt a modellt teszi kevésbé jövedelmezővé.

A változás nagyságát jól mutatja egy egyszerű számítás. Az euró árfolyama az április közepi 400 forint körüli szintről mára 349 forint közelébe süllyedt. Egy havi nettó 2000 eurós fizetés így korábban mintegy 800 ezer forintot ért, jelenleg azonban nagyjából 698 ezer forintot. Ez több mint 100 ezer forintos különbséget jelent havonta.

Egy 2200 eurós nettó kereset esetében a veszteség már meghaladhatja a 110 ezer forintot is.

A helyzet különösen azért érzékeny, mert az ingázók kiadásainak egy része továbbra is euróban merül fel. Az üzemanyag, az autópályadíjak, az esetleges osztrák szállásköltségek vagy a kinti étkezés ára nem változott számukra. A különbség ott jelentkezik, amikor a megkeresett eurót forintra váltják, és abból Magyarországon fizetik a rezsit, az élelmiszert vagy más mindennapi kiadásokat.