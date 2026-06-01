Eladják Magyarország egyik legnagyobb vidéki szállodáját: Ausztria figyelmét is felkeltheti a 100 éves hotel – kórház lehet belőle?

A szombathelyi Savaria Szállót ismét aktívan hirdetik, ezúttal a Facebookon is megjelent egy bejegyzés, amelyben egy ingatlanközvetítő cég képviselője kínálja az épületet. A leírás szerint igazi ékköve a városnak, olyan művészeti alkotás, amely a város történelmi és építészeti értékét képviseli – írja a Nyugat.

A Savaria Szálló jelenleg a Krosnow Property Kft. tulajdonában van

A Nyugat-Dunántúl megyeszékhelyén, az osztrák határtól tízperces autóútra álló ötszintes, kilencvenszobás épület 2005 óta üresen áll. A hirdetés szerint nem feltétlenül szállodaként hasznosítanák újra: az elképzelések között szerepel nyugdíjas otthon, irodaház és egészségügyi intézmény is. Az ingatlan nem ismeretlen a szombathelyiek előtt.

Az eladó molinó először 2024-ben jelent meg az épületen, a meghirdetett vételár 939 millió forint volt. Az akkori ingatlanközvetítő lapunknak elmondta, hogy több tucat érdeklődő is megfordult az épületben, és szálloda, lakóépület, valamint kereskedelmi hasznosítás lehetősége egyaránt felmerült. Üzlet azonban nem köttetett.

Idén az épület más okból kapott figyelmet

Az épület jelenleg a Krosnow Property Kft. tulajdonában van, amely négy és fél évvel ezelőtt 470 millió forintért vásárolta meg a Cél-Org Kft. felszámolótól, utóbbi már az adásvételt megelőzően is hosszú évek óta eredménytelenül próbálta értékesíteni az ingatlant. Idén áprilisban az épület más okból is figyelmet kapott: viharos szélben több tetőcserép szakadt le róla.

A tulajdonos akkor annyit közölt, hogy folyamatosan vizsgálja az ingatlannal kapcsolatos üzleti lehetőségeket, de részletesebb tájékoztatást nem adott. A most nyilvánosságra hozott hirdetés szerint az épület 2015 négyzetméteres, minden oldalról közterülettel határolt. Az öt szintet két lépcsőház és négy lift köti össze.

A pinceszinten műhelyek és raktárak kaptak helyet, a földszint két főbejárattal rendelkezik, a Széll Kálmán utca felőli oldalon étterem is található. A kilencven szállodai szoba egyenlő arányban oszlik meg fürdőszobás, zuhanyzós, illetve csak mosdóval ellátott egységek között. A hirdetés kiemeli az épület galériáját is: a nagyterem tizenegy méteres belmagassággal, márványpadlóval és ólomüveg ablakokkal rendelkezik.