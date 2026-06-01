Elkészült a különleges térkép: bárki kiderítheti, hol és mennyit keresnek a magyarok – bőven vannak meglepetések

Júniustól bárki számára elérhetővé vált a KSH egyik legérdekesebb adatsora. Nem biztos, hogy ott élnek a legjobban kereső magyarok, ahol elsőre gondolnánk.
VG
2026.06.01, 19:01

Budapest? Sopron? Győr? Nem biztos, hogy ott kell keresni a legmagasabb fizetésből élő honfitársainkat, ahol elsőre gondolnánk – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Keresni pedig immár bárki tud, ugyanis június elsejétől kereseti adatok településszinten is elérhetők a KSH térképes interaktív felületén, a TIMEA-n.

Térkép mutatja meg, hol élnek a legjobban kereső magyarok / Fotó: Northfoto

A közleménye szerint a rendszerben összesen 13 mutató területi mintázata – a keresetek mellett a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői – frissült június 1-jén a legfrissebb adatok alapján. Az alkalmazás lehetőséget ad a területi adatok térképi megjelenítésére, lekérdezésére, valamint a kapcsolódó módszertani információk elérésére is.

A június 1-jei frissítés legfontosabb újdonsága, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 2025 közötti, éves bruttó és nettó átlagkeresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető. A minden korábbinál részletesebb térképen böngészve látható, hogy a főváros (a 23 kerület átlaga alapján) közel sem dobogós a települések közt.

Szép számmal akadnak meglepetések a kereseti térképen

A Buda környéki agglomerációs – Nagykovácsi, Telki, Budajenő – és az osztrák határ menti települések mellett a köztudatban ebben az értelemben talán kevésbé meglévő Paks is ott van a legmagasabb átlagkeresetű helységek között. Az adatokból az is kiolvasható, hogy 2019 és 2025 között a legnagyobb mértékű keresetnövekedés főként néhány alacsonyabb kereseti szintű Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya vármegyei településen volt megfigyelhető. Egyes helyeken a nettó átlagkereset az időszak végére csaknem a háromszorosára emelkedett, ugyanakkor továbbra is számottevően elmaradt az országos átlagtól.

A magyar és angol nyelven is elérhető, ingyenes TIMEA-alkalmazás interaktív felületén bárki készíthet szemléletes térképeket a KSH honlapján található 23 témakör több mint 200 mutatójából. Az elkészült térképeket és a hozzájuk tartozó adatokat a felhasználók le is tölthetik. A vizuális megjelenítés négy területi szinten – regionális, vármegyei, járási és települési bontásban – lehetséges.

A közigazgatási határokat tartalmazó nézethez különböző alaptérképrétegek – például légi fotó vagy OpenStreetMap – és feliratok is társíthatók. A megjeleníthető és letölthető adatok döntő többsége 2012-től érhető el, a mutatók pedig egységesen az utolsó elérhető év közigazgatási beosztásának megfelelően szerepelnek az alkalmazásban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
