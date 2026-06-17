A késlekedő minisztérium miatt semmisítette meg a jégeső percek alatt a gazdák többhavi munkáját

Még zajlik az elmúlt napok jégkárainak felmérése, ezért egyelőre nincs pontos adat arról, mekkora veszteséget szenvedtek el a gazdálkodók – mondta a Világgazdaságnak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke. Az azonban már látszik, hogy a szupercellák elsősorban az ország déli és délnyugati térségeiben okoztak károkat. Az alelnök tájékoztatása szerint a jégesővel járó szélsőséges időjárás, a jégkár Zala és Somogy térségétől Baranyán, Bács-Kiskunon és Csongrád-Csanádon át egészen Békés vármegye déli részéig érintette a gazdálkodókat. A károk pontos felvételezése még folyamatban van.

Kisebb jégkár érte volna a gazdákat, ha teljes kapacitással műkdtek volna a talajgenerátorok Fotó: Jasmine Sahin

Jégkár: félgőzzel működőtt a rendszer

Süle Katalin hangsúlyozta: a jégkármérséklő rendszer nem állt le, a viharos időszakban 283 talajgenerátor kapott bekapcsolási parancsot. Ugyanakkor az idei szezonban megváltozott a rendszer működési rendje: július 3-tól a generátorokat már csak a legmagasabb fokozatú, piros riasztás esetén indítják be. Ez az automata és a manuális generátorokra egyaránt vonatkozik.

A változás oka az, hogy a rendszer működéséhez szükséges támogatási megállapodást az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériummal (Agrárminisztérium) még nem írhatták alá. Süle Katalin rávilágított: ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelenleg a tavalyi évből megmaradt ezüst-jodid készletekkel tud gazdálkodni, és emiatt kellett szigorítani a bekapcsolás feltételein.

Az alelnök kiemelte: bár a jégkármérséklő rendszer működtetését jogszabály alapján a kamara végzi, a rendszer valódi felelőse az Agrárminisztérium, a feladat ellátásához pedig közfeladat-finanszírozás járna. Ezt az összeget azonban a kamara eddig nem kapta meg, mivel a szükséges megállapodást idén, eddig még nem írták alá.

A Világgazdaság kérdésére Süle Katalin kitért arra, hogy a korábbi években a talajgenerátorok már narancs riasztás esetén is működésbe léptek. Most azonban, a rendelkezésre álló hatóanyag korlátozott mennyisége miatt, csak piros riasztásnál tudják bekapcsolni a rendszert. Ez azt jelenti, hogy azokban az esetekben, amikor narancs riasztás volt érvényben, de piros riasztást nem adtak ki, a generátorok nem indultak el úgy, ahogy a korábbi gyakorlat szerint elindultak volna. Márpedig a mostani jégeső olyan területeket vert el, amelyek esetében csak narancsriasztást kaptak a metorológiai adatokat szolgáltató cégtől.