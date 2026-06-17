Nincs megállás, továbbra is az erős oldalra húz a forint
Szerda reggel már 349 körül járt az euró forintkurzusa. Erőteljes dinamikáról tanúskodnak a hazai béradatok áprilisra vonatkozóan, melynek eredményeként kétszámjegyű tartományban maradt a nettó átlagkereset növekedése
- írja az Erste.
Eközben a globális térben a Brent kőolajár hordónkénti ára már az azonnali piacon is 80 dollár alá esett, ami az itthoni cserearány szempontjából meghatározó momentum. A kötvénypiacon pedig folytatódott a hozamcsökkenés, elsősorban a hosszú oldalon, aminek eredményeként már 5 százalék közelében járnak a hozamok
- tették hozzá.
Hasonló a helyzet a dollárfronton is. A zöldhasú 301,26 forintra erősödött, ergo továbbra is a mágikus 300 forintos lélektani határ közelében maradt a kurzus.
A dollár eközben az euróval szemben is feljebb kúszott némileg, 1,16 alá nyomva az euró-dollár jegyzését, holott az Európai Központi Bank több döntéshozója - köztük Christine Lagarde elnök is - megszólalt szerdán, arra figyelmeztetve, hogy a Hormuzi-szoros megnyitásával nem múlt el egy csapásra az inflációs veszély az euróövezetben, sőt akár újabb kamatemelésre is sor kerülhet még idén.
Közben a befektetők már a Fed szerdai döntésére is várnak. S noha a túlnyomó többség arra számít, hogy a Federal Reserve az alapkamatot a jelenlegi 3,75 százalékon tartja, rendkívül kíváncsiak a Fed újonnan frissített gazdasági előrejelzéseire, illetve Kevin Warsh debütáló elnök első sajtótájékoztatójára.