Deviza
EUR/HUF349,9 +0,14% USD/HUF301,75 +0,27% GBP/HUF404,53 +0,12% CHF/HUF380,52 +0,27% PLN/HUF82,49 +0,07% RON/HUF66,85 +0,06% CZK/HUF14,49 +0,17% EUR/HUF349,9 +0,14% USD/HUF301,75 +0,27% GBP/HUF404,53 +0,12% CHF/HUF380,52 +0,27% PLN/HUF82,49 +0,07% RON/HUF66,85 +0,06% CZK/HUF14,49 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 797,65 +0,05% MTELEKOM2 728 +0,88% MOL3 830 -1,51% OTP44 780 +0,87% RICHTER11 850 -0,51% OPUS336,5 -1,63% ANY7 870 +0,89% AUTOWALLIS145 0% WABERERS4 890 -0,2% BUMIX9 256,75 +0,06% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR3 000,24 +0,41% BUX138 797,65 +0,05% MTELEKOM2 728 +0,88% MOL3 830 -1,51% OTP44 780 +0,87% RICHTER11 850 -0,51% OPUS336,5 -1,63% ANY7 870 +0,89% AUTOWALLIS145 0% WABERERS4 890 -0,2% BUMIX9 256,75 +0,06% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR3 000,24 +0,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
saját részvény vásárlás

Jó hír a befektetőknek: lelkesen vásárolja magát az OTP – önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált a nagybank

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Átlépte az öt százalékot a legnagyobb magyar bank birtokában lévő saját részvények aránya. Az OTP-nek csupén két nagyobb tulajdonosa van jelenleg.
K. T.
2026.06.17, 14:37

Átlépte az öt százalékot az OTP saját részvény állománya a nagybank közelmúltban végrehajtott vásárlásainak következtében, ezzel önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált a vezető hazai pénzintézet.

OTP
Öt százalék felett az OTP saját részvény állománya / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A társaság kedden újabb 64 418 darab OTP törzsrészvényt vásárolt, tőzsdei ügylet keretében, piaci áron, összesen 2,84 milliárd forintot fordítva erre.

Ezzel a tranzakcióval a nagybank birtokában lévő saját részvények száma 14 049 765 darabra nőtt, ami az OTP alaptőkéjének 5,02 százalékát képviseli.

Az OTP ezzel hivatalosan is önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált, 5 százalék feletti részesedése ugyanis csupán két másik szervezetnek van jelenleg: a Mol 8,57 százalékos, a Groupama csoport pedig 5,1 százalékos pakettel bír.

A legnagyobb magyar hitelező közkézhányada (az öt százalék alatti részesedéssel bíró befektetők által birtokolt részvényállomány) 81,41 százalék.

A saját részvények megszerzésére a társaság áprilisi, éves rendes közgyűlésén kapott felhatalmazást másfél évre az igazgatóság, amely 70 millió darabos állományt halmozhat fel ezen az időtávon.

A befektetőknek és az OTP-nek is előnyös a saját részvények megszerzése

A saját részvényeket elsősorban 

  • a vállalatnál működő vezetői érdekeltségi rendszer részvényszükségletének biztosítása, 
  • az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása, 
  • valamint a tőkeoptimalizációs tranzakciókhoz szükséges források biztosítása érdekében vásárolja a társaság. 

Az OTP az elmúlt másfél hónap során két alkalommal is jelentős mértékű részvénycsomaggal jutalmazta csúcsvezetőit, a többi között Csányi Sándor elnököt és a nagybankot vezérigazgatóként irányító Csányi Pétert is, az igazgatóság és a felügyelő bizottság több tagjával együtt.

A saját részvény vásárlást (SRV) széles körben alkalmazzák a tőzsdei cégek "árfolyamkarbantartásra" is, az ilyen tranzakciók ugyanis növelik a részvényesi értéket a kint lévő állomány csökkentése révén, továbbá a ténylegesen fizetendő osztalék mértékét is emeli, mivel a saját részvények után járó összeget is a többi részvényes között osztják szét.

 OTP részvény
OTP részvény16:25:10
Árfolyam: 44 780 HUF +390 / +0,87 %
Forgalom: 10 293 194 990 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A z SRV-nek pozitív üzenete van a piac számára is, mivel azt jelzi, hogy a vezetőség alulértékeltnek tartja a papírt az aktuális árfolyamszinten.

Az OTP részvényei 0,7 százalékot erősödtek szerda kora délutánig, idén pedig már 27 százalékkal drágult a bankpapír.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu