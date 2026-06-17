Jó hír a befektetőknek: lelkesen vásárolja magát az OTP – önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált a nagybank

Átlépte az öt százalékot az OTP saját részvény állománya a nagybank közelmúltban végrehajtott vásárlásainak következtében, ezzel önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált a vezető hazai pénzintézet.

Öt százalék felett az OTP saját részvény állománya / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A társaság kedden újabb 64 418 darab OTP törzsrészvényt vásárolt, tőzsdei ügylet keretében, piaci áron, összesen 2,84 milliárd forintot fordítva erre.

Ezzel a tranzakcióval a nagybank birtokában lévő saját részvények száma 14 049 765 darabra nőtt, ami az OTP alaptőkéjének 5,02 százalékát képviseli.

Az OTP ezzel hivatalosan is önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált, 5 százalék feletti részesedése ugyanis csupán két másik szervezetnek van jelenleg: a Mol 8,57 százalékos, a Groupama csoport pedig 5,1 százalékos pakettel bír.

A legnagyobb magyar hitelező közkézhányada (az öt százalék alatti részesedéssel bíró befektetők által birtokolt részvényállomány) 81,41 százalék.

A saját részvények megszerzésére a társaság áprilisi, éves rendes közgyűlésén kapott felhatalmazást másfél évre az igazgatóság, amely 70 millió darabos állományt halmozhat fel ezen az időtávon.

A befektetőknek és az OTP-nek is előnyös a saját részvények megszerzése

A saját részvényeket elsősorban

a vállalatnál működő vezetői érdekeltségi rendszer részvényszükségletének biztosítása,

az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása,

valamint a tőkeoptimalizációs tranzakciókhoz szükséges források biztosítása érdekében vásárolja a társaság.

Az OTP az elmúlt másfél hónap során két alkalommal is jelentős mértékű részvénycsomaggal jutalmazta csúcsvezetőit, a többi között Csányi Sándor elnököt és a nagybankot vezérigazgatóként irányító Csányi Pétert is, az igazgatóság és a felügyelő bizottság több tagjával együtt.

A saját részvény vásárlást (SRV) széles körben alkalmazzák a tőzsdei cégek "árfolyamkarbantartásra" is, az ilyen tranzakciók ugyanis növelik a részvényesi értéket a kint lévő állomány csökkentése révén, továbbá a ténylegesen fizetendő osztalék mértékét is emeli, mivel a saját részvények után járó összeget is a többi részvényes között osztják szét.