Kezdődik: Orbán Viktor kiáll a nemzetközi nyilvánosság elé az EU-csúcs előtt Brüsszelben, először tart sajtótájékoztatót az április vereség óta – élő tudósítás

Megtartotta Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóját Brüsszelben. A volt miniszterelnök először szerepelt ilyen környezetben azóta, hogy április 12-én az általa vezetett Fidesz-KDNP pártszövetség választási verséget szenvedett.

Kezdődik: Orbán Viktor kiáll a nyilvánosság elé az EU-csúcs előtt / Fotó: M1 / Facebook

A múlt héten vált ismertté, hogy Orbán Viktor visszatér Brüsszelbe. A látogatás apropója a Patrióták Európáért nevű politikai szövetség hagyományos csúcstalálkozója, amelyet minden alkalommal az Európai Tanács ülése előtt tartanak.

Orbán szóvivője, Havasi Bertalan jelezte, hogy a korábbi kormányfő június 17-én csatlakozik a csoport többi vezetőjéhez, köztük Andrej Babis cseh miniszterelnökhöz. Az Európai Tanács csúcstalálkozójára másnap, június 18–19-én kerül sor. A brüsszeli program részeként tartotta Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóját is.

Magyarországot az EU-csúcson ezúttal Magyar Péter miniszterelnök képviseli.

Ez az első alkalom közel két évtized óta, hogy Magyarország érdekeit nem Orbán Viktor jeleníti meg a tárgyalóasztalnál.

A Patrióták Európáért az egyik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. Orbán alapította 2024-ben, jelenleg az Európai Parlament harmadik politikai ereje. A frakciót alapító pártok között szerepel

a magyar Fidesz,

az osztrák Szabadságpárt (FPÖ)

és a cseh ANO is,

majd hamarosan csatlakozott hozzá több más jobboldali erő, így a francia Nemzeti Tömörülés (RN) és további pártok.

A frakció célja a nemzetállamok szuverenitásának erősítése, az uniós döntéshozatal centralizációjának ellensúlyozása, valamint az európai nemzetek kulturális és történelmi identitásának megőrzése.

A csoport képviselői szerint Brüsszel túlzott hatalomkoncentrációja helyett a döntéseket a tagállamok szintjén kell meghozni, kiemelt figyelmet fordítva a határok védelmére, a családok támogatására és a migrációs nyomás csökkentésére.

A csütörtökön kezdődő uniós csúcs nagy jelentőséggel bír. Egyebek mellett napirenden lesz a következő hét éves költségvetésről való tárgyalás, a versenyképesség kérdése és ukrajna uniós csatlakozása is.

Kezdődik: Orbán Viktor kiáll a nyilvánosság elé az EU-csúcs előtt

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója Brüsszelben a 15 órás időponthoz képest mintegy negyedórás csúszással vette kezdetét. Nem egyedül érkezett, hanem Bóka Jánossal, aki a legközvetlenebb munkatársa európai uniós ügyekben.