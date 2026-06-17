Kezdődik: Orbán Viktor kiáll a nemzetközi nyilvánosság elé az EU-csúcs előtt Brüsszelben, először tart sajtótájékoztatót az április vereség óta – élő tudósítás
Megtartotta Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóját Brüsszelben. A volt miniszterelnök először szerepelt ilyen környezetben azóta, hogy április 12-én az általa vezetett Fidesz-KDNP pártszövetség választási verséget szenvedett.
A múlt héten vált ismertté, hogy Orbán Viktor visszatér Brüsszelbe. A látogatás apropója a Patrióták Európáért nevű politikai szövetség hagyományos csúcstalálkozója, amelyet minden alkalommal az Európai Tanács ülése előtt tartanak.
Orbán szóvivője, Havasi Bertalan jelezte, hogy a korábbi kormányfő június 17-én csatlakozik a csoport többi vezetőjéhez, köztük Andrej Babis cseh miniszterelnökhöz. Az Európai Tanács csúcstalálkozójára másnap, június 18–19-én kerül sor. A brüsszeli program részeként tartotta Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóját is.
Magyarországot az EU-csúcson ezúttal Magyar Péter miniszterelnök képviseli.
Ez az első alkalom közel két évtized óta, hogy Magyarország érdekeit nem Orbán Viktor jeleníti meg a tárgyalóasztalnál.
A Patrióták Európáért az egyik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. Orbán alapította 2024-ben, jelenleg az Európai Parlament harmadik politikai ereje. A frakciót alapító pártok között szerepel
- a magyar Fidesz,
- az osztrák Szabadságpárt (FPÖ)
- és a cseh ANO is,
majd hamarosan csatlakozott hozzá több más jobboldali erő, így a francia Nemzeti Tömörülés (RN) és további pártok.
A frakció célja a nemzetállamok szuverenitásának erősítése, az uniós döntéshozatal centralizációjának ellensúlyozása, valamint az európai nemzetek kulturális és történelmi identitásának megőrzése.
A csoport képviselői szerint Brüsszel túlzott hatalomkoncentrációja helyett a döntéseket a tagállamok szintjén kell meghozni, kiemelt figyelmet fordítva a határok védelmére, a családok támogatására és a migrációs nyomás csökkentésére.
A csütörtökön kezdődő uniós csúcs nagy jelentőséggel bír. Egyebek mellett napirenden lesz a következő hét éves költségvetésről való tárgyalás, a versenyképesség kérdése és ukrajna uniós csatlakozása is.
Kezdődik: Orbán Viktor kiáll a nyilvánosság elé az EU-csúcs előtt
Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója Brüsszelben a 15 órás időponthoz képest mintegy negyedórás csúszással vette kezdetét. Nem egyedül érkezett, hanem Bóka Jánossal, aki a legközvetlenebb munkatársa európai uniós ügyekben.
Csütörtökon a patrióták csúcstalálkozót tartanak, amire orbán Viktort is meghívták. Először is leszögezte, hogy a Fidesz választási veresgé nem változtat azon a tényen, hogy Európában foltatódik a patrióták előretörése, a magyar választás ezt nem írja felül.
Példaként említette Németországot, Franciaországot,m Olaszországot és Közép-Európát. Szerinte ez csak akkor lenne megállítható, ha a brüsszeli vezetés sikereket tudna elírni, de csak kudarcokat tud felmutatni, így a biztonsági kérdésekben, versenyképességben vagy a migrációban.
Magyarországon bár vereséget szenvedtek a patrióták, de a Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett támogatója marad a patrióta mozgalomnak. Brüsszelt meg kell reformálni. Nem maradtunk miniszterelnök nélkül, Babis megnyerte a választást, így a Tanácsban is van magasrangú képvislelet – sorolta. Reméli, hogy a patrióták és a konzervatívok közelednek egymáshoz.
Ezt követően újságírói kérdések következtek. Először a magyar államadósságra kérdeztek rá. Felidézte, hogy 2010-ben 82 százalék volt, most 73-74 százalék, tehát alacsonyabb, mint a kormányzás kezdetén volt.
A Financial Times azt kérdezte, hogy Orbán Viktor családja Amerikában tartózkodik-e. Erre határozottan nemmel válaszolt. Kérdezték, hogy elfogadja-e, hogy Magyarországon csak 8 évig lehet miniszterelnök valaki. Úgy reagált, hogy olcsón megúszta, hogy csak alkotmányos tiltást kapott, hiszen a korábbi történelmi tapasztalatok ennél durvább megoldásokról szóltak vezetők eltávolításakor.
Babis bár nem bízta meg, hogy a szóvivője legyen, de tapasztalatból azt tudja elmondai a Tanács ülése előtt, hogy a patrióták egyetlen miniszterelnöke küzdeni fog az energiaárak magas szintje ellen. A Bizottság be akarja vezetni az ETS2 rendszert, ami sújtaná a háztartásokat is. Ezt meg akarják akadályozni.
Az ETS1-et pedig meg kívánják változtatni. Az energia árát körülbelül 210 százalékkal lehetne csökkenteni így.
A csehek jól fogják ezt képviselni, ahogy a migrációban is. A háború kapcsán majd holnap kiderül, milyen állásponotn van Babis.
Európában rosszul mennek a dolgok: nem tudja a háborút kezelni, a migrációt, a versenyképességet sem. Ezek együtt összeadódnak. Orbán személyes intellektuális kudarca, hogy 2022 után kellett ovlna egy olyan gazdasági útvonalat találni, ami akkor is sikeressé teszi a magyar gazdaságot, hogy közben az EU-ban a dolgok rosszul mennek. Ezt nem találta meg, ennek van köze a vereséghez. De ez nem csak magyar probléma, hanem mindenkinek a problémája. A nagy dilemma, hogy az EU nem tud növekedni.
Kérdezték korrupcióról is. Úgy reagált, hogy a volt magyar kormány egyetlen tagja sem áll korrupciós eljárás alatt. A saját sorsáról azt mondta, hogy nemzeti irányultságú politkus, neki Magyarország fontos, nem az EU. Európa egy közösség a számunkra.
Arra, hogy mivel fizet Magyarország az uniós pénzek hazahozataláért, azt mondta, hogy magyarország most taktikát váltott. A Fideszt az Európai Bizottság politikai okokból zsarolta, erre kellett választ találni. Ez a vétó volt. Az uniós pénzeknél ez azt jelentette, hogyha nem adják oda a pénzt, nem lesz uniós költségvetés, mert ahoz egység kell. Úgy számolt, hogy legkésőbb decemberben az összes pénzt megkapják.
Az új magayra kormány megadássa lválaszol, teljesíti, amit Brüsszel követel. Fontos, hogy ne hagyjuk itt azt a 2 milliárd eurót, amire azt mondja Brüsszel, hogy már nem érhető el. Akkor vétózni kell a hét éves költségvetést. Volt még egy követelése Magyarországnak: nincs kondicionalitás, tehát hogy ne lehessen feltételekhez kötni a kifizetéseket. Úgy látja, hogy ebből is visszakozott az új kormány, de reméli, hogy minden fillér megérkezik majd.
Hatékony és igaz válasz, hogy Hatvanpuszta egy műbalhé – erősítette meg egy másik kérdésre.
Sejtetések és sugalmazások, ezek nem az ő világa, meg kell várni a tényeket. Most könnyebb a helyzet, a hatóságok járjanak el, ezekre válaszolnak. Kormányból ez nehezebb volt.
Vannak hibák, amik nagyon erősen hozzátartoznak a személyiségéhez. Ezeket már nem tudja levetkőzni magáról, ezért beszélt erről a Fidesz kongresszusán, nem akart zsákbamacskát árulni. Tudna konkrét hibákat mondani, de nem akar, ez az újságírók dolga. De a pártelnöknek nincs olyan döntése, aminek ne lenne hatása a kampánystratégiára.
Ha felnéz a csillagokra, ez nem olvasható ki belőlük – ezt arra mondta, hogy lesz-e ő még magyar miniszterelnök.
A kárpátaljai magyarok helyzete kapcsán azt mondta, hogy az ukránok mindent megkaptak, amit kértek és azt reméli, hogy a magyarok is mindent megkaptak, ami járt nekik. A bővítés megkezdése hiba, Ukrajnát nem szabad felvenni az EU-ba, ellenzik a tagságot, mert közelebb hozza a háborút.
Orbán Viktor Salvini olasz belügyminiszterrel tárgyal holnap. Salvini az ő barátja, a hőse, időt kért ahhoz, hogy szorosabb együttműködés lesz-e vele. A magyar politkai legfőbb hagyomány a szuverenitásért folytatott küzdelem, ő kuruc marad.
A patrióták, akik jobboldalon vannak, a konzervítvok, az ő súlyuk egyre nő. Nem lesz tartható, hogy a baloldallal a jobbközép kiegyezzen. Mindenhol nő a jobboldal, a jobbközépnek vagy ellenzékbe kell vonulnia a baloldalla vagy megteremti a jobboldal egységét. Ez működött 16 évig Magyarországon, amikor nem sikerült, elvesztették a választást.
Semmi sem kíván jobban a hazájának, mint hogy a migránsok kitoloncolása a magyar valóságon kívül legyen. Fantasztikus országot csináltak, az egyetlenek vagyunk, ahol nincsneke migránsok, ezt kizárja az alkotmány is. magyarországot egyetlen dolog menti meg a migrációtól: ha egyet sem engednek be.
Lesz szó a patriótáknál arról, miért kapott ki a Fidesz, ez segítség a többi tagpártnak, ha meg tudják érteni a vereség okát. Áll rendelkezésre. A hétvégén viszont az osztrák FPÖ-t ünneplik, amely éppen áttörés előtt áll. Azért nem létezett a patrióták szövetésge korábban, mert a nemzetközi világ a liberálisok terepe, később a néppártiak is beköltöztek ide. A nemzeti pártok elutasítóan gondoltak erre.
De sikerült olyan pártalkotmányt létrehozni, ami kimondja: nem akarnak minden kérdésben közös álláspontot elfoglani, mert első a nemzet. De kiválasztják azokat a kérdéseket, amelyekben egyetértés van, a többivel pedig nem foglakoznak. Ezért nem ugyanaz az elvárás a Patriótákkal szemben, mint a liberális pártszövetségekkel. Egységes az álláspont a migrációban, a klímapolitikában és az energiaárakban.
Kérdezték Kínáról is, vajon fognak-e még érkezni beruházások Magyarországra. A Fidesz felfogása, hogy Európának olyan helynek kell lennie, ahol a nyugati és a keleti modern technológia találkozik. Magyarországon látszanak ezek a törekvések. Olyan iparterületket hoztak létre, ahol kínai, koreai, illetve német gyárak összedolgoznak. Ennél jobbat nem tud ajánlani Európának, csak Brüsszel politikája ma nem ez, hanem inkább zárni akarnak.
Kínával félig kereskedelmi háborús állapot van, Amerikával sorozatos konfliktusok vannak, az oroszokkal háborúzunk. "Hogyan akarunk így megélni?" – tette fel a kérdést. A feladat, hogy ezt a brüsszeli politikát ne lehessen ráerőltetni a tagállamokra.
A Fidesz elutasítja a tranzitzóna megoldását, mert az egyetlen jó megoldás, ha senkit sem engednek be. Nincs tranzitzóna, nem lehet bejutni, ehhez képest minden visszalépés. Magyarország területén kell várakozni és nemet kell mondani a beengedésre.
Soha komolyan fel nem merült, hogy ő közvetítene Putyin és Zelenszkij között, ez csak egy politikai pletyka, amivel nem foglalkozik
– reagált a vonatkozó felvetésre.
A magyarországi jobboldali sajtó helyzetét neki nem kell értékelnie, ez a tulajdonoskok dolga. Legyenek paltformok, amelyeken el tudják mondani a véleményüket, neki ez a fontos. Szerinte erős lesz a keresztény-konzervatív sajtó.
A kampány a lufik világa. Kiderül egyre-másra, hogy bizonyos ügyek üresek. A legelszomorítóbb, hogy a Greenpeace azzal riogatta a magyarokat, hogy Gödön mérgez az akkugyár, majd kiderült, hogy ez nem igaz. Ugyanez lesz a pedofília-váddal is. Ez mind politikailag motivált vádaskodás volt, az igazság ki fog derülni. Ez lesz a korupciós ügyekkel is.
Nehéz dilemma volt egy-két évvel, hogy a Fidesz a patrióta világ, melyik pártcsaládjához csatlakozzon. Meloni-féle konzervatívok? Mi legyen az AFD-vel? Csatlakozzanak a patriótákhoz? Le Pen elnökasszony személye miatt döntöttek utóbbi mellett, őt legendának tartják.
A foci vébére van jegye, a két elődöntőre és a döntőre is. Hat nap alatt megjárja, utána jön vissza, mert mind a két keze tele van munkával.
Nagy víziók nélkül nem lehet foglalkozni a kis ügyekkel. "Házmester vagy, vagy miniszterelnök?" – tette fel a kérdést. Nem érdemes ezt a kettőt szembeállítani. Mind a két hangszeren kell játszani. Rengeteget foglalkozott egészségüggyel és oktatással, 2010-hez képest látványos a fejlődés, nagy eredményeket értek el. De ezeken a területeken sose lesz mindenki elégedett.
Bige Lászlóra korábban azt mondta, ő egy köztörvényes bűnöző, de nincs ellen jogerős ítélet. Volt egy levélváltása vele, ebben benne lesz a válasz, hogy miért fogalmazott így. Hiba, ha a fideszes visszaélésekről megengedőbben beszélt.
A magyar választáson nem indul oroszbarát párt. A Fidesz magyar politikát folytat. Drukkol neki, hogy Trump úgy tudja lezárni az iráni háborút, hogy ne rázza meg a világgazdaságot. Szurkolni kell az amerikai elnöknek.
A migrációs paktumot semmilyen formában nem lehet támogatni. Egyetlen jó megoldás a magyar, ami ettől eltér, az nem jó. A migrációs paktumról úgy bezsélknek, hogy kevesen tudják, mi a veszély.
- Kimondja, hogy mások által beengedett migránsokat egy modell szerint át kell vetni. Ha nem teszed, fizethetsz, vagy segítened kell. Ez rossz, mindenki védje a saját határát.
- Egy másik modell alapján kiszámolt migránstábort kell építeni. Akkor is, ha nincs migráns a területén. Nem szabad ilyet építeni.
- Ha nagy arányú beáramlás történik, akkor külön szabály lép életbe a szétosztásról, amit nem lehet vétózni.
Ezzel ért véget a szűk egyórás nemzetközi sajtótájékoztató, amelyet a Világgazdaság mindvégig tudósított. Köszönjük a figyelmet!