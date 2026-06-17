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MÁV
GYSEV Zrt.

Ne várjuk a vasútvállalatoktól a vasúti pályák fenntartását!

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Magyarországon és Ausztriában egy kilométerre vetítve egymásnak nagyjából megfeleltethető költséget fordítanak a vasúti pálya üzemeltetésére. A nagy különbség az, hogy ugyanazért a pénzért milyen szolgáltatást kapnak az egyik és milyet a másik országban a vasútvállalatok a pályákon – veti fel Feldmann Márton, a Prolan Zrt. vasút-automatizálási üzletág-igazgatója.
VG
2026.06.17, 15:15
Frissítve: 2026.06.17, 15:29

A folyamatban lévő beruházásokkal együtt 2026 végére várhatóan körülbelül 1800 milliárd forint értékű vasúti pályát a MÁV Pályaműködtetési Zrt. (MÁV PM) és a GYSEV Zrt. üzemelteti. Feldmann Márton, a Prolan Zrt. vasút-automatizálási üzletág-igazgatója azt vette sorra legújabb bejegyzésében, hogy a két társaság milyen költségek és bevételek mellett igyekszenek fenntartani a pályákon a biztonságos és megfelelő műszaki színvonalú közlekedtetést. 

pályák
Áldozni kell a vasúti pályákra/Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország
  • A MÁV PM 2025-ben 467,6 milliárd forintért üzemeltette a rá bízott nagyvasúti pályákat, 
  • a GYSEV 44,7 milliárdból, 
  • a kettő együtt összesen 512,4 milliárdból. 
  • Az anyagjellegű ráfordítás, a vásárolt szolgáltatás, az energiaköltség és mások együtt 211,5 milliárd forintot tettek ki. 
  • Ez adta a költségek 41 százalékát. 
  • A személyi jellegű ráfordítások, bérek, járulékok további 195,7 milliárd forintot vittek el, ezekre teljes kiadás 38 százaléka jutott.

Az állam tudomásul veszi, hogy csökken a pályák értéke

A pályavasúti társaságok legfontosabb üzleti bevétele a vasúti pálya használatának díja. A Ez nem más, mint a vasúthálózatot igénybe vevő személy- és áruszállító társaságok vonatainak közlekedtetéséből származó bevétel. Ez az alap-, a járulékos- és a kiegészítő szolgáltatások díjaiból áll össze az autópályadíjakhoz hasonlóan, csak kicsit komplexebb számítási módszertan szerint. Ez adta tavaly a teljes bevétel 42 százalékát. A többi bevétel kisebb részben bérleti díjakból, nagyobb részben az állami költségtérítésből, illetve a pálya értékcsökkenésének megfelelő, állam által elengedett visszapótlási kötelezettséggel egyenlő egyéb bevételből áll. Mivel a pályaműködtetőknek nincs annyi pénzük, hogy a pálya értékcsökkenését visszapótolják, azaz megőrizzék a kezelt vagyon értékét, az állam ezt a követelését 2015 óta elengedi. Azaz tudomásul veszi, hogy úgy bízta rá a vasúti pályákat a pályaműködtetőkre, hogy azok értéke folyamatosan csökken.
Ráadásul a pályaüzemeltetés bevételein belül mindössze 9 százalék a valóban piaci bevétel.

Ausztriában is van bőven költségtérítés

Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) pályaműködtető társaságának üzemeltetési költségvetése körülbelül a háromszorosa a teljes magyar hálózaténak (4,38 milliárd euró) – mutat rá a szakember. A vasúttársaságoktól a teljes költség 29 százalékát fedező bevételre tesznek szert, a költségtérítések 54 százalékot tesznek ki. Vagyis a több mint háromszoros üzemeltetési költségből a vonatközlekedtetési bevételek kisebb részt tesznek ki, mint Magyarországon, miközben az állami, tartományi költségtérítés néhány százalékponttal nagyobb részt képvisel. A személyi jellegű ráfordítások 32 százalékkal, az anyagjellegű és üzemeltetési költségek 31 százalékkal, és az értékcsökkenés 23 százalékkal emelhetők ki. Nagy csodák tehát nincsenek, nem az arányok torzulása adja a különbséget, hanem a volumen maga.
Ausztriában tavaly naponta átlagosan

  • 5636 személyszállító
  • és 1004 tehervonat

közlekedett. Magyarországon mindkettőből jóval kevesebb:

  • személyvonatból 3196,
  • tehervonatból 312. 

A vasúti pálya fenntartásának, üzemeltetésének költségeit aligha lehet megfizettetni a használókkal.

Az egy kilométerre vetített közlekedtetési költségek alapvetően megfeleltethetők egymásnak. A nagy különbség az, hogy ugyanazért a pénzért milyen szolgáltatást kap egyik és milyet a másik országban a vasútvállalat.
A ráfordítások alapvetően tükrözik egy kormánynak vagy a társadalomnak a vasúthoz fűzött érdekeit, élhető környezettel kialakított viszonyát. A vasútra tehát áldozni kell, ha színvonalas szolgáltatást szeretnénk, és ennek mértéke már költségvetési kérdés: miből, minek a terhére, esetleg milyen új forrásból?

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