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szeszfőzde
gabona
Észak-Korea

Kevés a gabona Észak-Koreában, a hatóságok a házi szeszfőzdéket szekálják – az egyetlen megélhetés forog veszélyben

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Bekeményítettek az észak-koreai Hjeszan város hatóságai: fokozták a házilag előállított szeszes italok készítése elleni fellépést az élelmiszerhiányos időszakban. Indoklásuk szerint a gabona alkoholgyártásra történő felhasználása tovább súlyosbítja az amúgy is kifeszített élelmiszer-ellátási helyzetet. Azok azonban, akik megélhetésüket a házi gabonapárlatok eladásából biztosítják, ha nem is túl hangosan, de tiltakoznak.
Juhász Péter
2026.06.17, 14:48

Észak-Koreában minden évben május és június jelenti az élelmezésbiztonság szempontjából legnehezebb időszakot. Az előző évi betakarításból származó gabonakészletek ilyenkorra jórészt kimerülnek, miközben az új termés még nem érkezik meg a piacokra. Ez felhajtja a gaonaárakat, nehezítve a lakosság mindennapjait. A hatóságok ezért ebben az időszakban a tiltott szeszfőzést „antiszocialista cselekménynek” minősítik, arra hivatkozva, hogy az pazarló módon használja fel a gabonát, és rontja az ellátási helyzetet.

Hjeszan városáa a Jalu folyó túlpartjáról készült felvételen, gabona
Hjeszan városáa a Jalu folyó túlpartjáról készült felvételen - a gabonakészletek védelmére hivatkozva csapnak le a házi szeszfőzdékre a hatóságok a városban / Fotó: Wikipedia Commons

A gabonavédelemmel okolják a hatósági fellépést

Az észak-koreai mindennapokat belső, biztonságuk érdekében névtelenül maradó forrásai alapján követő Daily NK arról ír, hogy a gabonahelyzet kritikussá válásával együtt idén is megérkezett a hatósági szigor. A lap Rjanggang tartományi forrásai szerint a Közbiztonsági Minisztérium – amely a belső rendfenntartásért és a közrendért felel – június 2-án célzott ellenőrzési kampányt indított Hjeszanban.

Ennek részeként a hatóságok előzetes figyelmeztetés nélkül tartanak házkutatásokat azokban az otthonokban, ahol házi alkoholkészítésre gyanakszanak.

A rendőrök lefoglalják a kész italokat, az alapanyagokat és a lepárlóberendezéseket, miközben az értékesítési hálózatokat is feltérképezik annak érdekében, hogy őrizetbe vegyék az ital forgalmazóit.

Elégedetlenek a lakosok a hatósági fellépés miatt

A források szerint a hjeszani lakosok reakciói megosztottak:

  • egyesek egyetértenek azzal, hogy az amúgy is szűkös gabonakészletek alkoholkészítésre fordítása nehezen védhető egy élelmiszerválság idején, ezért szükségesnek tartják a szigorú fellépést;
  • mások viszont élesen bírálják a hatóságokat, mondván: az államnak nincs erkölcsi alapja elvenni az emberek megélhetését, ha sem élelmiszerjegyeket, sem más támogatást nem biztosít számukra.

A legerősebb ellenállás azok részéről érkezik, akiknek fő bevételi forrása a szeszfőzés és az italok értékesítése. Ebben a körben különösen erős az elégedetlenség. „Azok, akik évek óta ebből élnek, azt mondják, hogy az állam nem ad nekik élelmiszer-fejadagot, és más megélhetési lehetőséget sem biztosít. Akkor mégis hogyan old meg bármit is ez a szigorítás?” – idézte a forrás az érintettek véleményét. Sokaknak ugyanis a házi szeszfőzés az egyetlen bevételi forrásuk, aminek révén megélhetési költségeiket elő tudják teremteni.

A Daily NK egyik forrása szerint

a szeszfőzés fizikailag megterhelő munka, miközben a haszon viszonylag alacsony, ezért jellemzően azok foglalkoznak vele, akiknek nincs jobb lehetőségük.

„Tízből kilenc ember, aki alkoholt készít és árul, valóban súlyos anyagi gondokkal küzd.

Sokan a gabonacefrét kukoricaliszttel keverik, csak hogy nagyobb mennyiséget értékesíthessenek megélhetésük érdekében

– mondta a forrás.

A helyszínen dolgozó közbiztonsági tisztviselők állítólag maguk is tisztában vannak ezekkel az egzisztenciális helyzetekkel. Egyes esetekben a lefoglalt árukat figyelmeztetés után visszaadják a tulajdonosoknak, ahelyett hogy teljes szigorral végrehajtanák az előírásokat.

A megélhetési kényszer erősebb lehet a tiltásnál

A házi szeszfőzés gyakorlata ugyanakkor egy mélyebb problémára is rávilágít: a hatósági fellépés hatékonysága erősen korlátozott. Mivel a szeszfőzés sokak számára nem mellékes jövedelemforrás, hanem a túlélés eszköze, pusztán az ellenőrzések aligha tudják felszámolni a tevékenységet.

A gazdasági sikereket is felmutató diktatorikus állam már a Covid-19-járvány előtt is ellenőrizte, valamint korlátozta az illegális alkoholkészítést, de korántsem ilyen intenzitással. A jelenlegi kormányzati kampányt hivatalosan élelmezésbiztonsági intézkedésként mutatják be, az érintettek azonban úgy érzik, hogy a hatóságok az egyetlen olyan gazdasági tevékenységet támadják, amely még biztosítja számukra a túlélést.

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