Kevés a gabona Észak-Koreában, a hatóságok a házi szeszfőzdéket szekálják – az egyetlen megélhetés forog veszélyben

Észak-Koreában minden évben május és június jelenti az élelmezésbiztonság szempontjából legnehezebb időszakot. Az előző évi betakarításból származó gabonakészletek ilyenkorra jórészt kimerülnek, miközben az új termés még nem érkezik meg a piacokra. Ez felhajtja a gaonaárakat, nehezítve a lakosság mindennapjait. A hatóságok ezért ebben az időszakban a tiltott szeszfőzést „antiszocialista cselekménynek” minősítik, arra hivatkozva, hogy az pazarló módon használja fel a gabonát, és rontja az ellátási helyzetet.

Hjeszan városáa a Jalu folyó túlpartjáról készült felvételen - a gabonakészletek védelmére hivatkozva csapnak le a házi szeszfőzdékre a hatóságok a városban / Fotó: Wikipedia Commons

A gabonavédelemmel okolják a hatósági fellépést

Az észak-koreai mindennapokat belső, biztonságuk érdekében névtelenül maradó forrásai alapján követő Daily NK arról ír, hogy a gabonahelyzet kritikussá válásával együtt idén is megérkezett a hatósági szigor. A lap Rjanggang tartományi forrásai szerint a Közbiztonsági Minisztérium – amely a belső rendfenntartásért és a közrendért felel – június 2-án célzott ellenőrzési kampányt indított Hjeszanban.

Ennek részeként a hatóságok előzetes figyelmeztetés nélkül tartanak házkutatásokat azokban az otthonokban, ahol házi alkoholkészítésre gyanakszanak.

A rendőrök lefoglalják a kész italokat, az alapanyagokat és a lepárlóberendezéseket, miközben az értékesítési hálózatokat is feltérképezik annak érdekében, hogy őrizetbe vegyék az ital forgalmazóit.

Elégedetlenek a lakosok a hatósági fellépés miatt

A források szerint a hjeszani lakosok reakciói megosztottak:

egyesek egyetértenek azzal, hogy az amúgy is szűkös gabonakészletek alkoholkészítésre fordítása nehezen védhető egy élelmiszerválság idején, ezért szükségesnek tartják a szigorú fellépést;

mások viszont élesen bírálják a hatóságokat, mondván: az államnak nincs erkölcsi alapja elvenni az emberek megélhetését, ha sem élelmiszerjegyeket, sem más támogatást nem biztosít számukra.

A legerősebb ellenállás azok részéről érkezik, akiknek fő bevételi forrása a szeszfőzés és az italok értékesítése. Ebben a körben különösen erős az elégedetlenség. „Azok, akik évek óta ebből élnek, azt mondják, hogy az állam nem ad nekik élelmiszer-fejadagot, és más megélhetési lehetőséget sem biztosít. Akkor mégis hogyan old meg bármit is ez a szigorítás?” – idézte a forrás az érintettek véleményét. Sokaknak ugyanis a házi szeszfőzés az egyetlen bevételi forrásuk, aminek révén megélhetési költségeiket elő tudják teremteni.