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Mediaworks
átalakítás
közlemény

Közlemény

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A Mediaworks Hungary Zrt. modernizációs célú szervezeti és portfólióátalakítást hajt végre, amely a működési struktúra megújítása mellett létszámot érintő változásokkal is jár.
VG
2026.06.15, 09:54
Frissítve: 2026.06.15, 10:18

A médiapiac az elmúlt időszakban alapvetően átalakult: megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások, erősödött a globális platformok és a nagy nemzetközi technológiai vállalatok szerepe, miközben a közönség ma már több csatornán, gyorsabban, személyre szabottabban és eltérő formátumokban várja el a tartalmakat. A kiadói működésben ezért a digitális jelenlét önmagában már nem elegendő: a jövő versenyképességét az határozza meg, hogy egy médiavállalat mennyire képes pontosan érteni, elérni és kiszolgálni közönségét.

Közlemény
Közlemény / Fotó: VG

A Mediaworks az elmúlt években jelentős digitális fejlesztéseket hajtott végre, amelyek megteremtették a korszerűbb, gyorsabb és rugalmasabb működés alapjait. A vállalat most ennek a fejlődési folyamatnak a következő szakaszába lép: működésének középpontjába a közönségigények még pontosabb megértését és kiszolgálását helyezi. Ennek megfelelően a korábbi „digital first” szemléletet az „audience first” megközelítés váltja fel.

Az átalakítás célja, hogy a Mediaworks hosszú távon is stabil, hatékony és versenyképes médiavállalatként működjön, miközben megőrzi szakmai minőségét, és rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott piaci, technológiai és fogyasztói környezethez. A szervezeti és portfólióátalakítás ennek érdekében a vállalat erőforrásait, folyamatait és fejlesztéseit még közvetlenebbül a közönség elérésére, megtartására és minél magasabb színvonalú kiszolgálására fókuszálja.

A munkavállalókat érintő döntésekről a Mediaworks Hungary Zrt. elsőként az érintetteket tájékoztatja, a folyamatot pedig a jogszabályoknak megfelelően, felelősen és a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli.

A Mediaworks Hungary Zrt. az átalakítás egyes lépéseiről a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában tájékoztat.

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