Most közölte a hatóság: baj van a Lidl egyik legnépszerűbb élelmiszerével, senki ne egye meg – baktériummal szennyezett

Termékvisszahívást jelentett be szombat reggel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ez a Lidl Magyarország egyik népszerű élelmiszerére vonatkozik.

Most közölte a hatóság: baj van a Lidl egyik legnépszerűbb élelmiszerével, senki ne egye meg / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egészen pontosan a Lidl Dulano szalámiról van szó, amely esetlegesen kólibaktériummal lehet szennyezett.

A tájékoztatásban az olvasható, hogy a Lidl Magyarország Bt. Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű termékénél fogyasztói visszahívását kezdeményeztek, mivel a termékben nem zárható ki

verotoxint (más néven shigatoxint) termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.

A Lidl a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket:

gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Most közölte a hatóság: baj van a Lidl egyik legnépszerűbb élelmiszerével, senki ne egye meg

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Dulano Artlander szelet

Kiszerelés: 240 g

Minőségmegőrzési idő: 03.07.2026.

Tételszám: 0007054279

Gyártó: The Family Butchers GmbH

A termékvisszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség. A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből valaki vásárolt, és a termék még a birtokában van,

azt ne fogyassza el!

A shigatoxint termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium shigatoxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat.

Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.