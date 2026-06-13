Most közölte a hatóság: baj van a Lidl egyik legnépszerűbb élelmiszerével, senki ne egye meg – baktériummal szennyezett
Termékvisszahívást jelentett be szombat reggel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ez a Lidl Magyarország egyik népszerű élelmiszerére vonatkozik.
Egészen pontosan a Lidl Dulano szalámiról van szó, amely esetlegesen kólibaktériummal lehet szennyezett.
A tájékoztatásban az olvasható, hogy a Lidl Magyarország Bt. Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű termékénél fogyasztói visszahívását kezdeményeztek, mivel a termékben nem zárható ki
verotoxint (más néven shigatoxint) termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.
A Lidl a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket:
- gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról,
- valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Most közölte a hatóság: baj van a Lidl egyik legnépszerűbb élelmiszerével, senki ne egye meg
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Dulano Artlander szelet
- Kiszerelés: 240 g
- Minőségmegőrzési idő: 03.07.2026.
- Tételszám: 0007054279
- Gyártó: The Family Butchers GmbH
A termékvisszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség. A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből valaki vásárolt, és a termék még a birtokában van,
azt ne fogyassza el!
A shigatoxint termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium shigatoxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat.
Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.