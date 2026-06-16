Leggazdagabb magyarok: ekkora vagyonnal rendelkezik a Magyar Péterrel konfliktusba kerülő Master Good tulajdonosa

Negyedével nőtt egyetlen év alatt a Master Good debreceni tulajdonosainak vagyona, így a Bárány család becsült vagyona már eléri a 180,7 milliárd forintot, amellyel a család a leggazdagabb magyarok közé tartozik – írta a dehir.

A Bárány család érdekeltségébe tartozó Master Good mára Magyarország legnagyobb baromfifeldolgozó vállalatává nőtte ki magát / Fotó: diningguide.hu

Idén 25. alkalommal jelent meg „A 100 leggazdagabb” kiadvány, melyből kiderült, hogy a család vagyona tavaly még 144,4 milliárd forint volt, vagyis egy év alatt több mint 36 milliárd forinttal emelkedett az értéke. A növekedés azért is figyelemre méltó, mert négy év alatt gyakorlatilag megduplázódott a vagyon nagysága.

A Bárány család érdekeltségébe tartozó Master Good mára Magyarország legnagyobb baromfifeldolgozó vállalatává nőtte ki magát. A társaság a magyar csirkehús-termelés jelentős részét dolgozza fel, több ezer embernek ad munkát, termékei pedig számos külföldi piacra is eljutnak.

A vendégmunkások miatt is a Master Good-ról szóltak a hírek

A vállalat az utóbbi napokban nemcsak a tulajdonosok gyarapodása miatt került a figyelem középpontjába. Ifjabb Bárány László ügyvezető igazgató egy szakmai konferencián arról beszélt, hogy ha a cég nem hozhat be külföldi munkavállalókat, akkor a tervezett, 120 milliárd forintos gyárberuházást nem valósítják meg Magyarországon, sőt a termelést is csökkenteniük kellene.

A kijelentés élénk politikai vitát váltott ki, amelyre a Master Good külön közleményben is reagált. A cég hangsúlyozta, hogy

jelenleg mintegy 580 külföldi munkavállalót foglalkoztat, akik a teljes létszám körülbelül 15 százalékát teszik ki, és valamennyien a Fülöp-szigetekről érkeztek.

A vállalat szerint a külföldi dolgozók alkalmazása nem költségcsökkentési okokból történik, hanem azért, mert bizonyos fizikai munkakörökre évek óta nem találnak elegendő magyar munkaerőt.

Most lett elege az egyik leggazdagabb magyarnak, kitálalt, mi folyik igazából az óriásgyárában: "A szükséges jogi lépéseket meg fogjuk tenni" Egyáltalán nem annyi a fizetés, mint mondták. Az egyik leggazdagabb magyar részletes közleményben tárta fel azt is, miért alkalmaz vendégmunkásokat.

A Master Good álláspontja szerint a külföldi munkavállalók foglalkoztatása ráadásul drágább is a hazaiaknál, hiszen a toborzás mellett lakhatást is biztosítanak számukra. A vállalat úgy véli, hogy a munkaerőpiaci szabályozás alakításakor fontos lenne

a gazdasági szereplők

és a döntéshozók

közötti párbeszéd, mert a kérdés több tíz- vagy akár több százmilliárd forintos beruházások jövőjét is érintheti.