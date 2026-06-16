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állampapír

Állampapír: tovább esett az aukciós átlaghozam

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Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 hónapos diszkontkincstárjegyet keddi aukcióján az ÁKK.
VG
2026.06.16, 13:51

A heti rendszerességgel tartott 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az  Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 30,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. 

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Állampapír: tovább esett az aukciós átlaghozam / Fotó: Kallus György

Az elsődleges forgalmazók 98,1 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK 50,0 milliárdot fogadott el.

Az aukciós átlaghozam 5,46 százalék volt, 8 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.

Hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 5,42 százalékos referenciahozam alakult ki.

A 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozama 

  • 2026 elején 6,14 százalék volt, 
  • 2025 elején 5,27 százalék, 
  • 2024 elején 6,48 százalék, 
  • 2023 elején 13,94 százalék.

 

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