Állampapír: tovább esett az aukciós átlaghozam
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 hónapos diszkontkincstárjegyet keddi aukcióján az ÁKK.
A heti rendszerességgel tartott 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 30,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt.
Az elsődleges forgalmazók 98,1 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK 50,0 milliárdot fogadott el.
Az aukciós átlaghozam 5,46 százalék volt, 8 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.
Hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 5,42 százalékos referenciahozam alakult ki.
A 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozama
- 2026 elején 6,14 százalék volt,
- 2025 elején 5,27 százalék,
- 2024 elején 6,48 százalék,
- 2023 elején 13,94 százalék.
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