Wizz Air: megvágta a részvények célárát, majd azzal a mozdulattal lerontotta ajánlását a Concorde

Nagyjából megfeleltek a piac várakozásainak a Wizz Air csütörtökön közzétett eredményei, melyeket a március végén lezárt 2025/26-os pénzügyi évében ért el a társaság – írta kedden Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője.

Wizz Air: megvágta a részvények célárát és lerontotta ajánlását a Concorde / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Üde folt volt a gyorsjelentésben a Wizz Air likviditása

Az előretekintő kilátások azonban vegyes képet mutatnak. A folyó negyedévben – 2026 április–június – ugyanis a fapados légitársaság egységbevétele akár 7–8 százalékkal is csökkenhet az egy évvel korábbihoz képest, s ez a visszaesés még a Ryanair által jelzett közepes egyszámjegyű csökkenésnél is nagyobb – teszi hozzá az elemző.

A magyarázat részben technikai: a közel-keleti járatok kiesése miatt a diszkontszolgáltató az európai útvonalakra terelte kapacitásait, ahol az átlagos járattávolság rövidebb, és az egységbevétel is alacsonyabb.

A második negyedévben már javulást vár a menedzsment, az egységbevétel éves összevetésben nagyjából stagnálhat.

Amit viszont a befektetők valóban kedvezően fogadtak, az a vállalat likviditási helyzete.

A Wizz Air készpénzállománya március végén meghaladta a 2,1 milliárd eurót,

és a szabad cash flow az elmúlt évben – egy 500 millió eurós kötvényvisszafizetés után is – közel 1 milliárd eurót tett ki.

A tőkeáttétel (nettó adósság/EBITDA) 4,4-szeresről 3,7-szeresre csökkent, a cél pedig a 2-szeres szint elérése, ami visszahozhatná a befektetési besorolást.

A kerozin a kulcskérdés a Wizz Air számára

A Wizz Air az egyik legérzékenyebb vállalat az üzemanyagárakra – papírvékony haszonkulcsai miatt egy jelentős drágulás gyorsan veszteségessé teheti a járatokat. Ugyanakkor a menedzsment ügyesen fedezi a kockázatot: az idei téli félév kerozinszükségletének 84 százaléka le van kötve legfeljebb 826 dollár/tonnás áron.

Ha azonban a közel-keleti helyzet tovább eszkalálódik és a kerozinár emelkedik, a részvény szenvedni fog.

Ha viszont tűzszünetben vagy békében állapodnak meg a felek – akár Ukrajnában, akár a Közel-Keleten –, az egyszerre javítaná a bevételeket és csökkentené a költségeket. A menedzsment becslése szerint a közel-keleti és ukrán útvonalak esetleges újraindítása részvényenként akár 5 fontot is jelenthet.