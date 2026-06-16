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Wizz Air

Wizz Air: megvágta a részvények célárát, majd azzal a mozdulattal lerontotta ajánlását a Concorde

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az üzleti év végére a vártnál nagyobbra nőhet a légitársaság vesztesége. A Wizz Air csökkentett célára is kínál még persze bőven felértékelődési prémiumot.
Murányi Ernő
2026.06.16, 12:56
Frissítve: 2026.06.16, 13:16

Nagyjából megfeleltek a piac várakozásainak a Wizz Air csütörtökön közzétett eredményei, melyeket a március végén lezárt 2025/26-os pénzügyi évében ért el a társaság – írta kedden Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője.

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Wizz Air: megvágta a részvények célárát és lerontotta ajánlását a Concorde / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Üde folt volt a gyorsjelentésben a Wizz Air likviditása

Az előretekintő kilátások azonban vegyes képet mutatnak. A folyó negyedévben – 2026 április–június – ugyanis a fapados légitársaság egységbevétele akár 7–8 százalékkal is csökkenhet az egy évvel korábbihoz képest, s ez a visszaesés még a Ryanair által jelzett közepes egyszámjegyű csökkenésnél is nagyobb – teszi hozzá az elemző. 

A magyarázat részben technikai: a közel-keleti járatok kiesése miatt a diszkontszolgáltató az európai útvonalakra terelte kapacitásait, ahol az átlagos járattávolság rövidebb, és az egységbevétel is alacsonyabb.

 A második negyedévben már javulást vár a menedzsment, az egységbevétel éves összevetésben nagyjából stagnálhat. 

Amit viszont a befektetők valóban kedvezően fogadtak, az a vállalat likviditási helyzete. 

  • A Wizz Air készpénzállománya március végén meghaladta a 2,1 milliárd eurót, 
  • és a szabad cash flow az elmúlt évben – egy 500 millió eurós kötvényvisszafizetés után is – közel 1 milliárd eurót tett ki. 

A tőkeáttétel (nettó adósság/EBITDA) 4,4-szeresről 3,7-szeresre csökkent, a cél pedig a 2-szeres szint elérése, ami visszahozhatná a befektetési besorolást. 

A kerozin a kulcskérdés a Wizz Air számára

A Wizz Air az egyik legérzékenyebb vállalat az üzemanyagárakra – papírvékony haszonkulcsai miatt egy jelentős drágulás gyorsan veszteségessé teheti a járatokat. Ugyanakkor a menedzsment ügyesen fedezi a kockázatot: az idei téli félév kerozinszükségletének 84 százaléka le van kötve legfeljebb 826 dollár/tonnás áron. 

Ha azonban a közel-keleti helyzet tovább eszkalálódik és a kerozinár emelkedik, a részvény szenvedni fog.

Ha viszont tűzszünetben vagy békében állapodnak meg a felek – akár Ukrajnában, akár a Közel-Keleten –, az egyszerre javítaná a bevételeket és csökkentené a költségeket. A menedzsment becslése szerint a közel-keleti és ukrán útvonalak esetleges újraindítása részvényenként akár 5 fontot is jelenthet. 

A hajtóműgond ugyanakkor már a végéhez közeledik A Pratt & Whitney GTF-motorjainak gyártási hibájából eredő flottaproblémát – amely évek óta rontja a cég teljesítményét. Váradi József vezérigazgató szerint nagyjából 18 hónapon belül megoldják. 

A földön parkoló gépek száma az egy évvel korábbi 42-ről már 30-ra csökkent, és a tervek szerint 2027 végére mind visszaáll a forgalomba.

Ezzel párhuzamosan a flotta szinte teljes egészében átáll az üzemanyagot hatékonyabban felhasználó Airbus A321neo típusra. 

A hosszú hatótávolságú XLR-változatra vonatkozó terveket viszont feladta a menedzsment, a 11 darabos rendelést beolvasztják a normál NEO-keretbe. 

A vállalat a múlt héten bejelentette, hogy megállapodik a SpaceX-szel a Starlink műholdas internet bevezetéséről. Persze nem ez lesz az egyetlen légitársaság, amely a Starlink fedélzeti wifijét kínálja, de az üzleti modell eltér a szokásostól:

 míg sok rivális – például a Lufthansa – ingyenesen adja a csatlakozást, a Wizz díjat kér majd érte. 

A beüzemelés 2027 elején kezdődhet, és a menedzsment szerint a SpaceX kapacitásának lekötése miatt a versenytársak nehezebben tudnak majd gyorsan lépni. 

Az ajánlás felhalmozás, a célár 14,5 font 

A részvény valószínűleg átlépett a pesszimizmus csúcspontján, amit hétfőn a kerozinpiac enyhülése is segítette, mely március óta először nézett be az 1000 dollár/tonnás árszint alá. 

Mivel a Wizz az európai tőzsdék egyik legjobban shortolt papírja, és a konszenzusbecsléseknél alig van mit tovább rontani, az idei mélypont nagy valószínűséggel már mögöttünk van. 

Ajánlásunkat vételről felhalmozásra módosítjuk, célárunkat pedig 14,5 fontra csökkentjük a korábbi 16,5 fontról, mivel a 2026/27-es pénzügyi évre a vártnál nagyobb, 246 millió eurós nettó veszteséggel számolunk

– emelte ki Bukta Gábor. 

A részvény volatilis marad, a kockázat magas – de a legrosszabb forgatókönyv egyre kevésbé valószínű 

tette hozzá. 

A Concorde lecsökkentett célára is kínál felértékelődési potenciált, hiszen az árfolyam az év eleji 13 angol fontról 11,5 fontra mérséklődött keddig Londonban, ergo a célár 26 százalékkal haladja meg a kurzust.

 

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