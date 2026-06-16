Wizz Air: megvágta a részvények célárát, majd azzal a mozdulattal lerontotta ajánlását a Concorde
Nagyjából megfeleltek a piac várakozásainak a Wizz Air csütörtökön közzétett eredményei, melyeket a március végén lezárt 2025/26-os pénzügyi évében ért el a társaság – írta kedden Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője.
Üde folt volt a gyorsjelentésben a Wizz Air likviditása
Az előretekintő kilátások azonban vegyes képet mutatnak. A folyó negyedévben – 2026 április–június – ugyanis a fapados légitársaság egységbevétele akár 7–8 százalékkal is csökkenhet az egy évvel korábbihoz képest, s ez a visszaesés még a Ryanair által jelzett közepes egyszámjegyű csökkenésnél is nagyobb – teszi hozzá az elemző.
A magyarázat részben technikai: a közel-keleti járatok kiesése miatt a diszkontszolgáltató az európai útvonalakra terelte kapacitásait, ahol az átlagos járattávolság rövidebb, és az egységbevétel is alacsonyabb.
A második negyedévben már javulást vár a menedzsment, az egységbevétel éves összevetésben nagyjából stagnálhat.
Amit viszont a befektetők valóban kedvezően fogadtak, az a vállalat likviditási helyzete.
- A Wizz Air készpénzállománya március végén meghaladta a 2,1 milliárd eurót,
- és a szabad cash flow az elmúlt évben – egy 500 millió eurós kötvényvisszafizetés után is – közel 1 milliárd eurót tett ki.
A tőkeáttétel (nettó adósság/EBITDA) 4,4-szeresről 3,7-szeresre csökkent, a cél pedig a 2-szeres szint elérése, ami visszahozhatná a befektetési besorolást.
A kerozin a kulcskérdés a Wizz Air számára
A Wizz Air az egyik legérzékenyebb vállalat az üzemanyagárakra – papírvékony haszonkulcsai miatt egy jelentős drágulás gyorsan veszteségessé teheti a járatokat. Ugyanakkor a menedzsment ügyesen fedezi a kockázatot: az idei téli félév kerozinszükségletének 84 százaléka le van kötve legfeljebb 826 dollár/tonnás áron.
Ha azonban a közel-keleti helyzet tovább eszkalálódik és a kerozinár emelkedik, a részvény szenvedni fog.
Ha viszont tűzszünetben vagy békében állapodnak meg a felek – akár Ukrajnában, akár a Közel-Keleten –, az egyszerre javítaná a bevételeket és csökkentené a költségeket. A menedzsment becslése szerint a közel-keleti és ukrán útvonalak esetleges újraindítása részvényenként akár 5 fontot is jelenthet.
A hajtóműgond ugyanakkor már a végéhez közeledik A Pratt & Whitney GTF-motorjainak gyártási hibájából eredő flottaproblémát – amely évek óta rontja a cég teljesítményét. Váradi József vezérigazgató szerint nagyjából 18 hónapon belül megoldják.
A földön parkoló gépek száma az egy évvel korábbi 42-ről már 30-ra csökkent, és a tervek szerint 2027 végére mind visszaáll a forgalomba.
Ezzel párhuzamosan a flotta szinte teljes egészében átáll az üzemanyagot hatékonyabban felhasználó Airbus A321neo típusra.
A hosszú hatótávolságú XLR-változatra vonatkozó terveket viszont feladta a menedzsment, a 11 darabos rendelést beolvasztják a normál NEO-keretbe.
A vállalat a múlt héten bejelentette, hogy megállapodik a SpaceX-szel a Starlink műholdas internet bevezetéséről. Persze nem ez lesz az egyetlen légitársaság, amely a Starlink fedélzeti wifijét kínálja, de az üzleti modell eltér a szokásostól:
míg sok rivális – például a Lufthansa – ingyenesen adja a csatlakozást, a Wizz díjat kér majd érte.
A beüzemelés 2027 elején kezdődhet, és a menedzsment szerint a SpaceX kapacitásának lekötése miatt a versenytársak nehezebben tudnak majd gyorsan lépni.
Az ajánlás felhalmozás, a célár 14,5 font
A részvény valószínűleg átlépett a pesszimizmus csúcspontján, amit hétfőn a kerozinpiac enyhülése is segítette, mely március óta először nézett be az 1000 dollár/tonnás árszint alá.
Mivel a Wizz az európai tőzsdék egyik legjobban shortolt papírja, és a konszenzusbecsléseknél alig van mit tovább rontani, az idei mélypont nagy valószínűséggel már mögöttünk van.
Ajánlásunkat vételről felhalmozásra módosítjuk, célárunkat pedig 14,5 fontra csökkentjük a korábbi 16,5 fontról, mivel a 2026/27-es pénzügyi évre a vártnál nagyobb, 246 millió eurós nettó veszteséggel számolunk
– emelte ki Bukta Gábor.
A részvény volatilis marad, a kockázat magas – de a legrosszabb forgatókönyv egyre kevésbé valószínű
– tette hozzá.
A Concorde lecsökkentett célára is kínál felértékelődési potenciált, hiszen az árfolyam az év eleji 13 angol fontról 11,5 fontra mérséklődött keddig Londonban, ergo a célár 26 százalékkal haladja meg a kurzust.