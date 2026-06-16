Szinte hihetetlen: az Egyesült Államok egy iráni csempészmódszert alkalmaz, hogy olajat juttasson ki a Perzsa-öbölből

A Reuters információi szerint a Hormuzi-szoros peremén zajló művelet olyan ingajáratszerű technikát alkalmaz, amely bevett módszernek számít a szankciók megkerülésére. Az olajátrakásoknak két konkrét helyszíne ismert: az egyik az Egyesült Arab Emírségekben Fudzseira partjainál, a másik pedig az ománi Szohár kikötőjénél található.

Az Egyesült Államok egy iráni csempészmódszert alkalmazott az olaj kijuttatására / Fotó: corlaffra

Az operáció május elején kezdődött, a műholdfelvételek szerint pedig legalább 92 hajó vett részt az átrakodásokban, amelyek a Reuters értesülései szerint még június 11-én is folytak 17 tankerpár között.

Rizikós olajcsempészet

Négy, neve elhallgatását kérő forrás szerint a műveletben vett részt az az amerikai Apache helikopter is, amelyet június 9-én iráni találat ért, és elvesztése amerikai megtorló csapásokat váltott ki. Jelenleg még nem tisztázott, hogy a gép pontosan milyen szerepet játszott az operációban, azonban június 9-én, amikor az említett incidens történt, hat hajópár végzett átrakodást Szohár kikötőjéhez közel.

Egy amerikai tisztviselő újságírók kérdésére közölte, hogy az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) erői nem vesznek részt az olajátrakodási műveletekben, ám a sérült helikopter legénységét amerikai tisztviselők szerint egy drónhajó mentette ki.

Az ügyet feltáró újságírók az iráni kormányt is kérdezték az üggyel kapcsolatban, azonban a megkeresésre nem érkezett válasz. Ettől függetlenül annyi bizonyos, hogy a helyszínek közel esnek azokhoz a határvonalakhoz, amelyeket a Hormuzi-szoros felügyeletére létrehozott új iráni hatóság jelölt ki. A Reuters szerint azok a hajók, amelyek nem tesznek eleget Teherán utasításainak drón- és rakétatámadások kockázatával számolhatnak.

Miért volt szükség a hadműveletekre?

A titkos olajátrakodásokra azért volt szükség, mert a Hormuzi-szoros blokádja miatt szinte teljesen leállt az Öböl-menti országok energiaexportja, ami negatív hatást gyakorolt a piacokra és a történelem legnagyobb energiaválságához vezetett és infláció felhajtó hatása minden ágazatba begyűrűzött.

Donald Trump korábban azt közölte, hogy az amerikai hadsereg a Teheránnal kötött keretmegállapodás alapján feloldja az iráni kikötők blokádját, így hamarosan ismét megnyílhat a kereskedelmi útvonal. A Reuters közlése szerint míg az amerikai elnök péntekre irányozta elő a Hormuzi-szoros megnyitását, addig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az azonnali újranyitását sürgeti.