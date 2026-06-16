Most lett elege az egyik leggazdagabb magyarnak, kitálalt, mi folyik igazából az óriásgyárában: "A szükséges jogi lépéseket meg fogjuk tenni"

Részletesen reagált az egyik leggazdagabb magyar a cégét ért súlyos vádakra. Bárány Lászlóról és családi cégéről, a Master Goodról van szó, amelyről az elmúlt napokban valóságos hírdömping alakult ki.

Az egyik leggazdagabb magyar kitálalt, mi folyik igazából az óriásgyárában: nem annyi fizetést ad a Master Good, mint mondták / Fotó: Wikipedia

Az egész azzal kezdődött, hogy a cégcsoport ügyevezetője egy szakmai konferencián arról beszélt, hogy a Tisza-kormány vendégmunkásstopja miatt nem fogják megépíteni Magyarországon a 120 milliárd forintos új gyárukat, de a teljes 350 milliárdos beruházáscsomagjuk is veszélybe került.

Ezt követően Magyar Péter kormányfő is élesen reagált és közölte, nem szereti, ha a magyar kormányt fenyegetik. A konfliktust követően a sajtóban sorra negatív információk jelentek meg a Master Good-csoportról.

A két legmeghatározóbb az volt, hogy miközben a tulajdonosok milliárdos osztalékot vesznek ki, addig 200 ezer forintos fizetést adnak a dolgozóknak, akik még pisiszünetre is csak külön kártyával mehetnek ki.

Ezeket cáfolta most a válallat.

Az egyik leggazdagabb magyar kitálalt, mi folyik igazából az óriásgyárában

Az elmúlt napokban sok minden elhangzott a Master Goodról. Azt olvastuk, hogy 200 ezer forintos fizetéseket adunk. Azt olvastuk, hogy „pisikártyával” engedjük ki a dolgozókat a mosdóba. Azt olvastuk, hogy a magyar munkavállalók helyett külföldieket szeretnénk foglalkoztatni. Azt olvastuk, hogy nem fizetünk elég adót.

Ezek mind valótlan állítások. Lássuk a tényeket.

– kezdte közleményét a Master Good. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a cégcsoport és integrációja közel 4000 embernek ad munkát Magyarországon, akiknek 85 százaléka magyar.

Ezek után azt is közölték, hogy a teljes fizikai állományuk átlagos bruttó keresete 2026-ban 627 505 forint, átlagos nettó keresete pedig 450.623 forint volt. Ez műszakpótlékkal és túlórákkal értendő.

Határozottan kijelentették, hogy a Master Good minden dolgozója emberhez méltó körülmények között dolgozik. "Vevőink magas elvárásainak megfelelve minden évben etikai auditot tartanak a cégünknél, ahol a hasonló események kizártak. Nincs pisikártyánk, és nincs biztonsági őr, aki visszatartaná a dolgozókat a mosdó használatától. Van azonban a dolgozók számára kialakított konditerem."