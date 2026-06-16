Most lett elege az egyik leggazdagabb magyarnak, kitálalt, mi folyik igazából az óriásgyárában: "A szükséges jogi lépéseket meg fogjuk tenni"
Részletesen reagált az egyik leggazdagabb magyar a cégét ért súlyos vádakra. Bárány Lászlóról és családi cégéről, a Master Goodról van szó, amelyről az elmúlt napokban valóságos hírdömping alakult ki.
Az egész azzal kezdődött, hogy a cégcsoport ügyevezetője egy szakmai konferencián arról beszélt, hogy a Tisza-kormány vendégmunkásstopja miatt nem fogják megépíteni Magyarországon a 120 milliárd forintos új gyárukat, de a teljes 350 milliárdos beruházáscsomagjuk is veszélybe került.
Ezt követően Magyar Péter kormányfő is élesen reagált és közölte, nem szereti, ha a magyar kormányt fenyegetik. A konfliktust követően a sajtóban sorra negatív információk jelentek meg a Master Good-csoportról.
A két legmeghatározóbb az volt, hogy miközben a tulajdonosok milliárdos osztalékot vesznek ki, addig 200 ezer forintos fizetést adnak a dolgozóknak, akik még pisiszünetre is csak külön kártyával mehetnek ki.
Ezeket cáfolta most a válallat.
Az egyik leggazdagabb magyar kitálalt, mi folyik igazából az óriásgyárában
Az elmúlt napokban sok minden elhangzott a Master Goodról. Azt olvastuk, hogy 200 ezer forintos fizetéseket adunk. Azt olvastuk, hogy „pisikártyával” engedjük ki a dolgozókat a mosdóba. Azt olvastuk, hogy a magyar munkavállalók helyett külföldieket szeretnénk foglalkoztatni. Azt olvastuk, hogy nem fizetünk elég adót.
Ezek mind valótlan állítások. Lássuk a tényeket.
– kezdte közleményét a Master Good. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a cégcsoport és integrációja közel 4000 embernek ad munkát Magyarországon, akiknek 85 százaléka magyar.
Ezek után azt is közölték, hogy a teljes fizikai állományuk átlagos bruttó keresete 2026-ban 627 505 forint, átlagos nettó keresete pedig 450.623 forint volt. Ez műszakpótlékkal és túlórákkal értendő.
Határozottan kijelentették, hogy a Master Good minden dolgozója emberhez méltó körülmények között dolgozik. "Vevőink magas elvárásainak megfelelve minden évben etikai auditot tartanak a cégünknél, ahol a hasonló események kizártak. Nincs pisikártyánk, és nincs biztonsági őr, aki visszatartaná a dolgozókat a mosdó használatától. Van azonban a dolgozók számára kialakított konditerem."
Mint írták, automata beléptetőrendszert építettek ki, ami mágneskártyával működik, de senkit nem korlátozunk a WC használatában. Mivel szalagmunkáról van szó, természetesen a vezető felé jelezni kell, ha valaki elhagyja a munkaterületét, mert ilyenkor helyettesítő áll be a helyére.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy a cégcsoport 2025-ben több címen fizetett adót, járulékokat, egyéb közterhet (foglalkoztatással kapcsolatos adók, társasági adók, helyi adók, környezetvédelemmel kapcsolatos adók és díjak, hatósági díjak, autópályadíjak, EPR díj, innovációs hozzájárulás stb.), összesen
16,85 milliárd forint nagyságrendben.
Kitértek az állami támogatásokra is. Ezeket nem működésre, nem bérkifizetésre és nem osztalékra kapták, hanem konkrét magyarországi beruházások megvalósítására. "A támogatás nem ajándék. Munkahelyeket teremtünk, adót fizetünk és exportbevételt hozunk Magyarországra. A jelenleg tervezett 145 milliárd forintos kisvárdai fejlesztés esetében a beruházás közel 80 százalékát a Master Good saját és banki forrásból finanszírozza, a maradék EU és állami forrás."
Vendégmunkásstop: magyar munkaerő sincs
A külföldi munkavállalók foglalkoztatása szerintük nem a bérezés következménye, hanem a munkaerőhiányé. Az érintett munkakörökbe hosszú időn keresztül nem találtak elegendő magyar jelentkezőt. A külföldi munkavállalók nem a magyar dolgozók helyére érkeztek, hanem olyan betöltetlen munkakörökbe, amelyek nélkül a vállalat működése és a jövőbeni magyarországi fejlesztések sem lennének biztosíthatók.
A munkakörülményekkel kapcsolatban is sok állítás jelent meg. Az élelmiszeripar sajátossága, hogy bizonyos munkakörök hűtött munkakörnyezetben zajlanak, a termelés pedig sok esetben hajnalban indul. Ez nem titok, és nem is új jelenség. Éppen ezért nehéz ezekre a munkakörökre elegendő jelentkezőt találni.
Családunk négy generáció óta dolgozik a magyar baromfiágazatban.
Hibátlanok biztosan nem vagyunk,
de mindig arra törekedtünk, hogy tisztességes munkahelyet teremtsünk, fejlesszünk és Magyarországon fektessünk be. Sajnálattal látjuk, hogy az elmúlt napokban számos ellenőrizetlen, valótlan vagy félrevezető állítás jelent meg a vállalattal kapcsolatban. Azokkal szemben, akik tudatosan valótlanságokat terjesztenek és ezzel a Master Good jó hírnevét sértik, a szükséges jogi lépéseket meg fogjuk tenni – szögezték le.