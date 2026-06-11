Kaptak pár hónap haladékot a napelemesek, hogy rendezzék a dolgaikat a kivitelezőkkel: sok helyen még el sem kezdődött a munka, káoszt okoz a szolgáltatóváltás

A kormány egyet ért azzal, hogy az RRF-6.2.1-21 lakossági napelemes rendszerek támogatására és fűtési rendszerek napelemekkel történő elektrifikálása indított programban indított beruházások fizikai befejezésének határideje 2026. szeptember 30-ig meghosszabbodjon. Ennek érdekében a vidék- és településfejlesztési miniszternek a gazdasági és energetikai miniszterrel kell megtennie a szükséges intézkedéseket.

Időt kaptak a napelemesek/Fotó: anatoliy_gleb / Shutterstock

Időt kaptak a napelemesek

Az új jogszabály nem egy adott problémát old meg, hanem lehetőséget – időt ad annak megoldására. A gond ugyanis az, hogy az érintett pályázat több nyertesen önhibáján kívül elakadt a beruházásával. Az történt, hogy egyes kivitelezők, különböző okokból el sem sem kezdték, vagy félbehagyták a létesítmények telepítését. Emiatt a megbízónak új kivitelezőt kellett keresnie, amihez meg kellett szereznie a pályázatukat kezelő Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) jóváhagyását. Csakhogy szó nem lehetett kivitelezőváltásról, ha az előző kivitelező már felvett valamennyit az adott pályázónak megítélt támogatásból, és azt nem fizette vissza. A visszafizetés pedig nehézkes, vagy lehetetlen, ha a kivitelező fizetésképtelenné vált, vagy rosszhiszeműen járt el. Ilyenkor maga a pályázó köteles visszafizetni azt a támogatást, amelyet fel sem vett.

Másfajta segítség is érkezhet

A problémáról, ahogyan a határidő tegnap este közzétett, akkor még csak várható – módosításáról részletesen beszélt a Világgazdaságnak Szilágyi László, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség alelnöke. A szövetség közleményt is kiadott, amelyben felsorolja a helyzet rendezését szolgáló javaslatait. Az első a pályázati határidő említett meghosszabbítása 2026. szeptember 15-ig, a továbbiak szerint.