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Országgyűlés
parlament
Tisza-kormány
Ruff Bálint
rendkívüli ülés
uniós pénzek
olajvezeték

Hivatalos: rendkívüli parlamenti ülést hív össze a Tisza-kormány az uniós pénzek miatt, kifutnak az időből – új olajvezetéket épít Magyarország

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Jövő héten rendkívüli ülést tarthat az Országgyűlés, miután Ruff Bálint öt sürgős előterjesztés megtárgyalását kezdeményezte. A kormány szerint az országgyűlési döntések halasztása késleltetné fontos jogalkotási célok megvalósítását, köztük az uniós források lehívásához szükséges vállalások teljesítését.
VG/MTI
2026.06.10, 15:03
Frissítve: 2026.06.10, 15:36

Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára.

PA_20260526_128 Jövő héten rendkívüli ülést tarthat az Országgyűlés, miután Ruff Bálint öt sürgős előterjesztés megtárgyalását kezdeményezte.
Jövő héten rendkívüli ülést tarthat az Országgyűlés, miután Ruff Bálint öt sürgős előterjesztés megtárgyalását kezdeményezte / Fotó: Polyák Attila

A javaslatok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, illetve a döntések végrehajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban – indokolt a miniszter.

Az előterjesztések között szerepel 

  • a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosítás, és
  • a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 

a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni a Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogént szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását.

A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogéntermék-vezeték létesítésével függ össze.

Ruff Bálint tárgyalni javasolja a képviselőknek az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, főként tőkepiaci tárgyú jogszabályok kisebb terjedelmű változtatását kezdeményezi.

A kormány a napirendre vételét javasolja az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának is.

A törvényjavaslat különösen az Európai Unió Helyreállítási és Ellenálló képességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

A Miniszterelnökséget vezető miniszternek azért kellett rendkívüli ülést összehívnia, mert az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június tizenötödikéig tart.

Itt a Tisza-kormány terve: új olajvezetéket épít Magyarország észak felé, a Barátság túl kockázatos – rákötik a Mol százhalombattai finomítóját

Mint lapunk szerdán beszámolt róla, szükséges egy új szénhidrogéntermék-vezeték létesítése Százhalombatta és a szlovákiai Ipolyság település közötti szakaszon, amely a Mol Dunai Olajfinomítót és a Slovnaft Olajfinomítót köti össze. Ennek megvalósítását szolgálja az a törvényjavaslat, amelyet kedden nyújtott be a parlamentnek Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes. 

A törvényjavaslat az újonnan létesítendő vezeték koordinátáival egészíti ki a Magyarország és Szlovákia kormánya közötti korábbi megállapodásról szóló jogszabályt, amely a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szól. 

A 2022 óta zajló orosz–ukrán konfliktus kockázatot jelent Magyarország és Szlovákia kőolajtermék-ellátására – olvasható az indoklásban. 

Uniós pénzek

Uniós pénzek
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