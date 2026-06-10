Hivatalos, itt a Tisza-kormány terve: új olajvezetéket épít Magyarország észak felé, a Barátság túl kockázatos – rákötik a Mol százhalombattai finomítóját

Szükséges egy új szénhidrogéntermék-vezeték létesítése Százhalombatta és a szlovákiai Ipolyság település közötti szakaszon, amely a Mol Dunai Olajfinomítót és a Slovnaft Olajfinomítót köti össze. Ennek megvalósítását szolgálja az a törvényjavaslat, amelyet kedden nyújtott be a parlamentnek Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes.

Rákötik a Mol százhalombattai finomítóját / Fotó: Shutterstock

A törvényjavaslat az újonnan létesítendő vezeték koordinátáival egészíti ki a Magyarország és Szlovákia kormánya közötti korábbi megállapodásról szóló jogszabályt, amely a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szól.

A 2022 óta zajló orosz–ukrán konfliktus kockázatot jelent Magyarország és Szlovákia kőolajtermék-ellátására

– olvasható az indoklásban.

Már a Barátság olajvezeték sem a régi – ezzel magyarázza a Mol

Korábban megírtuk, hogy napi mintegy hetvenezer hordó tűnt el a korábbi szinthez képest a Barátság vezetékből. Az Ukrajnán áthaladó olajcső ugyan rendben működik, de fénykorában jóval több orosz olajat szállított Magyarországra.

A májusi szállítási mennyiség

jócskán elmaradt a januári leállítás előtt tapasztalt napi 200-235 ezer hordó szinttől.

A mostani adathoz képest – a normál szint napi 165 ezer hordót jelent – a különbség mintegy hetvenezer hordó. Erre állítólag az a magyarázat, hogy a két ország lépéseket tett az olajimport diverzifikálására.

A Mol olajvállalat, amely Magyarországon és Szlovákiában is tulajdonos az ottani olajfinomítókban (Százhalombatta és Pozsony), azt nyilatkozta, hogy idén tíz különböző típusú nyersolajat vásárolt. Ez összhangban van a vállalat diverzifikált beszerzési stratégiájával, amelyet a jövőben is folytatni kíván.

A Barátság kőolajvezeték áramlása egy sérülés miatt állt le, amelyet Ukrajna szerint orosz légicsapás okozott. Zelenszkijék csak áprilisra, a magyar választások utánra fejezték be a csővezeték javítási munkálatait. Ez az Orbán-kormány értékelése szerint tudatos olajblokád volt.