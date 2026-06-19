Ez nagyon kínos: megrongált vasúti kocsikat küldtek az osztrákok a magyaroknak, ezekkel viheti a MÁV a Balatonra az utasokat – videó
Még május 19-én jelentette be Vitézy Dávid, hogy a MÁV osztrák vasúti kocsikat kölcsönöz Ausztriától. A napokban megjelent a közösségi médiában egy videó, amely az ÖBB (Osztrák Szövetségi Vasutak) által bérbe adott járműveket mutatja és ezen jól megfigyelhető, hogy több közülük nem éppen makulátlan állapotban érkezett meg Magyarországra.
A közlekedési és beruházási miniszter éppen egy hónapja írt arról, hogy nem szégyen a szomszédok segítségét kérni. Ekkor derült ki, hogy tíz InterCity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól.
Vitézy Dávid mindezt az elmúlt évek vasútromboló politikájával magyarázta. Szerinte ennek volt az egyik következménye, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést.
A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes InterCity-kocsija van, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt. Ezért azonnal lépnünk kellett, és a legjobb gyors megoldás az volt, hogy a nyári szezonra tíz InterCity-kocsival segíti a MÁV működését az osztrák ÖBB – magyarázta.
Egyből jelezte azt is, hogy ez persze nem oldja meg a magyar vasút minden problémáját, de a következő hónapokban életmentő lehet. Párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta.
Azt is megjegyezte, hogy az osztrák vasúttal való tárgyalás már önmagában is jelentős fordulat, mert az elmúlt években gyakorlatilag beszélőviszony sem volt a két fél között. "Ezt sikerült néhány hét alatt annyira helyreállítani, hogy már ilyen megállapodások megkötése is lehetővé vált" – állapította meg.
Osztrák vasúti kocsik: ez nagyon kínos, megrongált vonatokat küldött az ÖBB Vitézy Dávidnak
A partnerség valóban dicséretes, ugyanakkor a minősége sem mindegy. Pénteken arról számolt be a MÁV, hogy forgalomba álltak az ÖBB-kocsik a nyári főszezon megnövekedett utasforgalmának kiszolgálása és a szolgáltatási színvonal folyamatos biztosítása érdekében. Mint írták, a kényelmes járművek közül
- 6 olyan első osztályú kocsi, amiben kerékpárszállító rész is található,
- valamint 2 első osztályú
- és 2 másodosztályú kocsi érkezett.
Azt is elárulták, hogy a jellegzetes ezüst-fehér járművek szeptember 20-ig futnak Magyarországon. Egy részük a balatoni Kék Hullám InterCitykben közlekedik első osztályú és kerékpárszállító kocsiként, a többi kocsi pedig a Budapest–Békéscsaba közötti Békés InterCitykben jár.
Arról viszont nem ejtettek szót, milyen állapotban érkeztek meg az osztrák vasúti kocsik, legalábbis egy részük Magyarországra.
A napokban került fel egy videó a közösségi médiában, ami éppen ezt örökíti meg.
Ehhez néhány mondatot is hozzáfűzött a készítője. Érkeznek a kölcsön ÖBB-kocsik. Az első "fecske" már május végén forgalomba állt, most újabb hat kocsi érkezett. Hegyeshalomból Istvántelekre egy klasszikus Szili továbbította őket, ami önmagában is remek látvány volt.
A kocsik valószínűleg még átesnek egy kis "szépségkezelésen" Istvántelken, többek között a graffitik eltávolításán, mielőtt a balatoni vonalakon találkozhatunk velük.
Érdekes lesz figyelni, hogy az osztrák vendégkocsik hogyan teljesítenek a magyar nyári csúcsforgalomban – zárult a poszt.
A videón valóban az látszik, hogy a hatból két kocsi biztosan megrongált állapotban van és masszívan graffitik terítik be a külsejét. Nem világos, hogyan küldhették így ide őket Ausztriából, miközben ezért a MÁV fizet, hiszen bérbe vette a kocsikat. Az is kérdés, hogy a "szépségkezelés" költségét, kinek kell állnia.
Az ügyben érdeklődtünk a MÁV-nál, válaszukban azonban mindössze két Facebook-linket küldtek (ezeket fentebb szerepeltettük a cikkben – a szerk.). Sem arra nem reagáltak, hogy mennyibe kerül az osztrák vasúti kocsik bérlése, sem pedig arra, hogy mi lesz a szétfirkált járművekkel.
Vitézy Dávidnál is érdeklődtünk, de ő a MÁV-hoz irányított bennünket, az állami vasúttársaságnak ezért ismételten feltettük kérdéseinket. Amint fejlemény történik az ügyben, arról beszámolunk.