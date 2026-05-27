ETCS nélkül olyan a pálya és a vonat, mint amikor két süket beszélget

A biztonságos vasúti közlekedés és szállítás fontos feltétele, hogy egy vonat tudjon arról, milyen állapotok, események várnak rá a pályán, mert csak így tud azokra időben és megfelelően reagálni. Ehhez azonban a pályának is információval kell rendelkeznie a rajta haladó szerelvényekről, és azokkal kommunikálni kell tudnia. A vonat és a pálya ezen együttműködését egy mindkettőre telepített informatikai megoldás, az úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer, angol nyelvű elnevezéséből az ETCS teszi lehetővé.

Az ETCS használata elengedhetetlen a nagy sebességű közlekedés esetén, például a nemrég átadott Budapest–Belgrád-vonalon.

Az ECTS leggyakrabban telepített változatának, az ETCS Level 2-nek elengedhetetlen része annak rádiófrekvenciás kommunikációs csatornája, a GSM-R (Global System for Mobile Ccommunication – Railways) is – mutatott rá Feldmann Márton, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület energiabizottságának elnöke, a vasútinformatikával foglalkozó Prolan Zrt. vezérigazgató-helyettese. A szakember azt vette górcső alá a Facebookon közreadott elemzésben, hogy hol tart ma Európa, benne Magyarország az ETCS-rendszerek megvalósításban.

Mint megállapította, az európai fő vasúti korridorokon 2004 óta kötelező kiépíteni az egységes európai vonatbefolyásolási rendszert, de a munka meglehetősen drágán és lassan zajlik.

Az ETCS Level 2 működéséhez, amely az ETCS leggyakrabban telepített változata, szükséges a GSM-R nevű rádiófrekvenciás kommunikációs csatorna is. Ez leegyszerűsítve a vasútvonalak mellé telepített bázisállomásokat, az azokat összekötő optikai kábelhálózatot, adatátviteli eszközöket és a mobilkommunikációs rendszer központját jelenti.

Feldmann Márton felidézte, hogy Magyarország 2006-ban, az 1-es fővonal kiépítése után igencsak ambiciózus tervet szőtt a GSM-R kiépítésére. Azt elsődlegesen 2709 kilométernyi vonalhálózaton és öt fő rendezőpályaudvarra tervezte 2011 végéig, majd további 1739 kilométeren. Az ETCS kísérleti szakaszának a 100a vonalat jelölték ki, 2008-as üzembe helyezéssel. A folytatást a korridorok további szakaszain és az elővárosi szakaszokon tervezték 2012-ig.