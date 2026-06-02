Deviza
EUR/HUF354,99 -0,25% USD/HUF304,88 -0,34% GBP/HUF410,68 -0,25% CHF/HUF388,05 -0,23% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,54 -0,44% CZK/HUF14,63 -0,2% EUR/HUF354,99 -0,25% USD/HUF304,88 -0,34% GBP/HUF410,68 -0,25% CHF/HUF388,05 -0,23% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,54 -0,44% CZK/HUF14,63 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 284,77 +1,11% MTELEKOM2 720 +1,99% MOL3 944 +0,66% OTP41 700 +1,87% RICHTER12 490 -0,56% OPUS357 +1,82% ANY7 950 -0,38% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS4 640 +0,43% BUMIX9 226,16 -0,31% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 891,24 +1,39% BUX135 284,77 +1,11% MTELEKOM2 720 +1,99% MOL3 944 +0,66% OTP41 700 +1,87% RICHTER12 490 -0,56% OPUS357 +1,82% ANY7 950 -0,38% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS4 640 +0,43% BUMIX9 226,16 -0,31% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 891,24 +1,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
HÉV
uniós források
Vitézy Dávid

Uniós pénzek: bejelentést tett Vitézy Dávid, ezeket a HÉV-eket újítja meg a következő években a Tisza-kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős közlekedési beruházások is megvalósulhatnak. Vitézy Dávid szerint ennek egyik legfontosabb eleme a szentendrei, ráckevei és csepeli HÉV-vonalak teljes járműflottájának lecserélése negyvenkét új, korszerű motorvonatra.
VG
2026.06.02, 11:46
Frissítve: 2026.06.02, 12:24

„Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát!” – írta Vitézy Dávid a Facebookon.

Vitézy Dávid HÉV
 Vitézy Dávid: ezeket a HÉV-eket újítja meg a következő években a Tisza-kormány / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A közlekedési és beruházási miniszter szerint történelmi jelentőségű megállapodás született az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként Magyarország 16,4 milliárd eurónyi fejlesztési forráshoz jut. 

A politikus hozzátette, hogy az összegből jelentős közlekedési és lakhatási beruházások valósulhatnak meg, köztük a HÉV-hálózat régóta halogatott járműcseréje.

Vitézy azt írta, a források lehetővé teszik 

negyvenkét új, korszerű motorvonat beszerzését a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV-vonalak számára. 

A jelenleg közlekedő, többnyire 45–60 éves szerelvényeket teljes egészében lecserélhetik. Az új járművek akadálymentesek és klimatizáltak lesznek.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a HÉV-ek üzemeltetését több mint tíz éve vette át az állam a fővárostól azzal az indokkal, hogy a szükséges fejlesztésekhez a kormány könnyebben tud forrásokat biztosítani, azonban az elmúlt évtizedben nem történt érdemi előrelépés, miközben az érintett agglomerációs térségek lakossága jelentősen nőtt.

Vitézy bírálta az előző kormány közlekedéspolitikáját is.

A mostani megállapodás értelmében az új járművek beszerzésére még idén kiírhatják a közbeszerzést. Az első szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. A beruházást teljes egészében európai uniós forrásból finanszíroznák.

A politikus szerint a budapesti agglomerációban tapasztalható növekvő autóforgalom egyik fő oka, hogy az elmúlt években sokan költöztek a főváros környékére, miközben a közösségi közlekedési infrastruktúra nem fejlődött megfelelő ütemben. 

Lázár János tavaly szintén megígérte az összes HÉV-vonal felújítását, azt is közölte, hogy először a szentendrei vonalat lehetne felújítani. Erre akkor 200 milliós uniós forrást akart felhasználni az Orbán-korány.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu