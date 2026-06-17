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Elfáradt a forint, erőt gyűjt a Fed döntése előtt – az OTP javított, a Mol az olajárakkal együtt esik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A pesti tőzsdén az eladók diktálják a tempót, a Mol bő egy százalékkal csúszott vissza. A forint feladta reggeli előnyét a dollárral és az euróval szemben.
K. T.
2026.06.17, 12:22

A reggeli erősödést követően elfogyott a forint lendülete, a hazai fizetőeszköz így kisebb hátrányból folytathatja a nap második felében a kereskedést. A befektetők fókuszában a Fed esti kamatdöntése, valamint az iráni békemegállapodás részletei állnak.

forint, euró, dollár, BUX, Mol
Erőt veszített a forint szerda délelőtt, az euró és a dollár is drágul / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A főbb devizák mindegyikével szemben feladta a nap elején megszerzett kisebb előnyét a forint. Az euró jegyzése kilenc óra előtt még a 349-es szint alá is benézett, innen azonban irányt váltott a kurzus, egészen 350 közelébe szaladt fel a jegyzés. Dél után pár perccel 349,5 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos drágulást jelent.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest hasonló mértékű gyengülést jelez a keresztárfolyam, az amerikai pénzt 301,2 forinton váltják cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák közül a cseh korona és a lengyel zloty is 0,05 százalékkal drágul.

Az Erste jegyzetében arról ír, a Brent kőolajár már a spot piacon is 80 dollár alá esett, ami az itthoni cserearány szempontjából meghatározó momentum. A kötvénypiacon folytatódott az esés, elsősorban a hosszú oldalon, melynek eredményeként már 5 százalék közelében járnak a lejáratok. Erőteljes dinamikáról tanúskodnak az ápilisi hazai béradatok is melynek eredményeként kétszámjegyű tartományban maradt a nettó átlagkereset.

Szerdán először magyar idő szerint délután tengerentúli konjunktúra adatokra figyelünk, melyek közül kiemelkedik a kiskereskedelmi forgalmi mutató. Az esti órákban pedig jönnek a Fed bejelentései: első alkalommal tartja a sajtótájékoztatót a frissen hivatalba lépő Kevin Warsh – emelik ki az elemzők.

 MOL részvény
MOL részvény12:55:50
Árfolyam: 3 840 HUF -48 / -1,25 %
Forgalom: 1 033 453 898 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A pesti börzét eladói túlsúly határozta meg a nap első felében. A BUX index 0,3 százalékkal, 138 300 pontig süllyedt 12 óráig. A vezető hazai nagypapírok felemásan teljesítenek.

  • Az OTP 0,15 százalékkal drágult,
  • a Magyar Telekom 0,7 százalékkal erősödött, 
  • míg a Mol 1,2 százalékot esett, 
  • a Richter pedig 0,4 százalékkal ereszkedett lejjebb.

Az európai tőzsdéken kivárás jellemző, csupán kisebb mozgások láthatóak a meghatározó indexeknél. A londoni FTSE 100 0,1 százalékos, a frankfurti DAX 0,05 zázalékos mínuszban áll, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékkal kapaszkodott feljebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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