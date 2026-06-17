Áttörés az üzemanyagpiacon: már 20 forinttal a védett ár alatt is lehet tankolni

A magyar rendszámú járművekkel érkező vásárlók június 17-től a mindenkori védett árnál literenként 20 forinttal kedvezőbb áron tankolhatnak az Auchan benzinkútjain. A társaság a 95-ös benzint az eddigi 595 forintos védett ár helyett 575 forintért, míg a dízel üzemanyagot 615 forint helyett 595 forintért kínálja.

A mindenkori védett árnál literenként 20 forinttal kedvezőbb áron tankolhatnak az Auchan benzinkútjain / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vállalat közlése szerint az árcsökkentést a világpiaci folyamatok tették lehetővé. Az alacsonyabb beszerzési árakból származó megtakarítást teljes egészében átadják a fogyasztóknak, így a vásárlók a korábbinál kedvezőbb áron juthatnak hozzá ugyanahhoz a rendszeresen ellenőrzött üzemanyaghoz.

A világpiaci árak mozgása nyitott teret az árcsökkentésnek

A közlemény szerint az elmúlt időszakban kedvezően alakult a világpiaci környezet, ami lehetőséget adott az üzemanyagárak mérséklésére. A társaság hangsúlyozta, hogy az alacsonyabb beszerzési költségeket közvetlenül a töltőállomások áraiban érvényesíti.

Vincze Géza ügyvezető igazgató szerint a vásárlók régóta a kedvező üzemanyagárakkal azonosítják a vállalat töltőállomásait, ezért fontosnak tartják, hogy ezt a pozíciót megőrizzék. Hozzátette: amint a világpiaci folyamatok lehetővé tették az alacsonyabb árakat, azonnal léptek, és a kedvezőbb beszerzési feltételekből származó előnyt teljes egészében a vásárlókhoz juttatják el.

Országszerte 19 benzinkúton érvényes a 20 forintos kedvezmény

A kedvezményes tankolási lehetőség a vállalat mind a 19 hazai benzinkútján elérhető. A közlemény szerint a vásárlók valamennyi töltőállomáson ugyanazokkal a feltételekkel vehetik igénybe az alacsonyabb árakat.