Fordulat az évszázad perében: Putyinék 200 milliárd eurót zsákmányolhatnak a befagyasztott orosz vagyon miatt Európától – az utolsó pillanatban most még megúszta

Az Euroclear fellebbezést nyújtott be a moszkvai választottbíróságon az orosz jegybank (CBR) ellene indított perében hozott ítélet végrehajtása ellen – közölte az ügyet ismerő forrás az Interfax hírügynökséggel. A bírósági iratok szerint a fellebbezés május 29-én érkezett be a Moszkvai Választottbírósághoz, részletei azonban nem nyilvánosak: az eljárás zárt ajtók mögött zajlik.

A bíróság május 26-án hagyta jóvá az orosz jegybank arra irányuló kérelmét, hogy az ítéletet azonnal végrehajtsák. Korábban, május 15-én a bíróság teljes egészében helyt adott a CBR keresetének az Euroclear ellen: a bíróság jogellenesnek minősítette a Euroclear letétkezelő eljárását, amely az orosz félnek veszteségeket okozott.

Az orosz jegybank 2025. december 12-én fordult a Moszkvai Választottbírósághoz. Keresetében kártérítést követelt az Euroclear állítólagos jogellenes magatartása miatt, hivatkozva az Európai Bizottság azon bejelentett tervére is, amely szerint az orosz jegybank befagyasztott eszközeit határozatlan időre harmadik felek javára kívánják felhasználni.

A CBR 2025. december 1-jei állapot szerint összesített veszteségét valamennyi eszközkategóriában 200,1 milliárd euróra becsülte. A jegybank korábban közölte azt is, hogy párhuzamosan az Európai Unió lépéseivel szemben is jogi úton próbál eredményt elérni.

A befagyasztott orosz vagyon sorsa az egyik legérzékenyebb kérdéssé vált

Az Európai Unió, az Egyesült Államok és számos más ország 2022 tavaszán, az orosz–ukrán háború kirobbanása után befagyasztotta Oroszország devizatartalékait. Az érintett összeg nagyjából 300 milliárd dollárt tesz ki, ebből több mint 200 milliárd euró az EU területén, döntően a belgiumi Euroclear számláin található.

A döntés nyomán az Orosz Föderáció elvesztette hozzáférését tartalékainak nagy részéhez; Elvira Nabiullina jegybanki elnök már akkor jelezte, hogy jogi lépések előkészítése folyik. A befagyasztott orosz vagyon sorsa az egyik legérzékenyebb geopolitikai és pénzügyi kérdéssé vált Európában.

Brüsszelben több alkalommal felvetődött a gondolat, hogy az orosz eszközök hozamait, esetleg magát a vagyont Ukrajna finanszírozására lehetne fordítani. Ez a lehetőséget azonban Belgium és az Európai Központi Bank is aggályosnak tartja jogi és pénzügyi stabilitási kockázatok miatt, ezért nem valósult meg.