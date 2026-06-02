Teljes a káosz, máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve: nem értik a magyar gyárak, mi történik – Kapitány István kifutott a határidőből
Most már biztosan kijelenthető, hogy nem valósult meg határidőre a Tisza-kormány nagy gazdasági ígérete, a vendégmunkásstop. Emiatt az érintett piaci szereplők közül aligha szomorkodik bárki is, ugyanakkor miután kardinális vállalás volt, Magyar Péterék legalábbis magyarázattal tartoznak a választóknak.
Arról nem is beszélve, hogy az új kormány által gyakran hivatkozott jogbiztonság elve is jócskán sérült, tekintve, hogy a nyilvánosan bejelentett politikai ígéretből semmi sem lett, ezzel párhuzamosan pedig a tájékoztatás is elmaradt arról, hogy mi zajlik a háttérben.
Így aztán a jogalkalmazók, jelen esetben főképp a nagyobb magyarországi gyárak és termelőcégek a saját elképzelésük szerint folytatják tevékenységüket, és lapunk tudomása szerint júniusban is szép számmal hozzák be a vendégmunkásokat Magyarországra.
Máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve
Ahogy az többször elhangzott a kampányban, majd az április 12-i választási győzelmet követően is, Magyar Péterék június 1-jére tűzték ki, hogy vendégmunkásstopot vezetnek be Magyarországon.
Az Economx ennek kapcsán emlékeztetett rá, mi szerepel a Tisza választási programjában. „Megvédjük a munkahelyeket, és a munkaerőpiacról kiszorult magyarokat segítjük a munkához jutásban. 2026. június 1-jétől további intézkedésig megtiltjuk az unión kívüli, nem magyar vendégmunkások tömeges behozatalát. Nem engedjük, hogy külföldi vendégmunkások vegyék el a magyar dolgozók munkahelyét, és leszorítsák a béreket.”
Mindez még május elején is véresen komolynak tűnt. Akkor Kapitány István erősített rá a vállalásra azzal, hogy bejelentette:
Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, és június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát.
Hiába telt le hétfőn ennek a határideje, semmiféle kormányzati döntés nem született a témában. Pedig Köböl Anita kormányszóvivő május 18-án még arról beszélt, hogy a kabinet várhatóan egy héten belül dönt a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról.
Akkor azt állította, hogy Magyar Péter miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai (Kapitány István), valamint a szociális és családügyi (Kátai-Németh Vilmos) minisztert, hogy rövid határidővel egyeztessenek az érintett tárcákkal a nem magyar vendégmunkások engedélyeinek pontos státuszáról.
Még aznap este a Magyar Közlönyben meg is jelent a határozat, amelyben a kormány rögzítette a vonatkozó jogszabályok teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, illetve a miniszterelnök elrendelte a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. Aztán letelt a június 1-jei határidő, és nem történt semmi.
Győztek a gyárak, jönnek be a vendégmunkások
A Világgazdaság több piaci szereplővel is beszélt a helyzet kapcsán. Egyöntetűen arról számoltak be, hogy nem lépett életbe új szabályozás Magyarországon, a régi szabályozást se függesztették fel, tehát minden megy ugyanúgy, mint régen. Egyikük arról is beszámolt, hogy tudomása van konkrét cégekről és gyárakról, amelyek ezen a héten és a jövő héten is
tucatjával hozzák be az új vendégmunkásokat az üzemeikbe.
A piaci szereplők nem tudnak alkalmazkodni politikai nyilatkozatokhoz. Ahhoz tudnak alkalmazkodni, ami megjelenik a Magyar Közlönyben – fogalmazott. Rámutatott, hogy a vendégmunkások behozataláról érvényes jogszabály rendelkezik, azt csak törvénnyel lehet felülírni, amelyről pedig az Országgyűlésnek kell döntenie, miután a veszélyhelyzeti jogrend megszűnt.
Mindennap nézik a hivatalos értesítéseket, megjelent-e már a módosítás, de ennek semmilyen nyomát nem látják. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy törvény nélkül is lehet lassítani és akadályozni a vendégmunkások behozatalának folyamatát a kormányhivatalok és az idegenrendészet szintjén.
A kormányzati adminisztráció tehát képes lehet beavatkozni jogi felhatalmazás nélkül is, ugyanis a belépéseket és az engedélyeket ők kezelik. Ezzel az eszközzel a tapasztalatok szerint élt az előző kormányzat is.
Forrásunk mindenesetre úgy értékelt, hogy a vendégmunkásstop bevezetése kapcsán a gazdasági szereplők részéről óriási az ellenállás mind az
- az agrár,
- az ipar,
- a munkaerőkölcsönző cégek,
- a foglalkozatói szervezetek
- és mind a szakszervezetek részéről.
Nem tartják jó ötletnek felszámolni az Orbán-kormány szabályozását. Ezért szerinte a Tisza-kormány is óvatosabb lett. „Jelen pillanatban is vannak beadott ügyek, kérelmek új munkavállalók behozatalára, valamint már itt lévő munkavállalók tartózkodásának meghosszabbítására” – húzta alá.
Végezetül azt is megjegyezte, hogy a maguk részéről rendelkeznek stratégiával és javaslattal, ha a Tisza-kormány egyeztetni hívja őket a vendégmunkásstopról, de eddig ilyen megkeresés nem érkezett. „A miniszterelnök azt mondta, minden döntést előzetesen átbeszélnek az érintettekkel. Mi erre számítunk. Abban a pillanatban, amint megmondják, kivel kell tárgyalni, készen állunk.”
Cikkünk megjelenése előtt kerestük a kormányzatot is. Azt kérdeztük, felfüggesztették a korábbi szabályozást, és él a vendégmunkásstop, ha pedig nem, akkor csupán elhalasztották a döntést, vagy már nem szerepel a kormányzat tervei között.
Arról is érdeklődtünk, hogy amennyiben továbbra is tervezik a vendégmunkásstop bevezetését, mi az új dátum, és egyeztetnek-e a részletekről az érintettekkel.
Eddig nem érkezett reakció. Ha érkezik, arról beszámolunk.