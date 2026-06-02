Deviza
EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,75 -0,31% PLN/HUF83,8 -0,25% RON/HUF67,53 -0,45% CZK/HUF14,64 -0,1% EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,75 -0,31% PLN/HUF83,8 -0,25% RON/HUF67,53 -0,45% CZK/HUF14,64 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 439,51 +1,23% MTELEKOM2 724 +2,13% MOL3 964 +1,16% OTP41 590 +1,61% RICHTER12 560 0% OPUS358 +2,09% ANY7 950 -0,38% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 238,32 -0,18% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 879,78 +0,99% BUX135 439,51 +1,23% MTELEKOM2 724 +2,13% MOL3 964 +1,16% OTP41 590 +1,61% RICHTER12 560 0% OPUS358 +2,09% ANY7 950 -0,38% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 238,32 -0,18% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 879,78 +0,99%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munakerő
Tisza-kormány
Kapitány István
stop
gyár
vendégmunkások
Magyar Péter
ipar

Teljes a káosz, máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve: nem értik a magyar gyárak, mi történik – Kapitány István kifutott a határidőből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az egyik legfontosabb kampányígéret volt, mégse teljesült. A Tisza-kormány június 1-jére ígérte, hogy felfüggeszti a vendégmunkások behozatalát az országba. Ebből semmi se lett, a gyárak most is szép számmal alkalmaznak új dolgozókat harmadik országokból. Hogy mi történik a háttérben, arról Magyar Péterék mélyen hallgatnak.
Hecker Flórián
2026.06.02, 13:45
Frissítve: 2026.06.02, 14:48

Most már biztosan kijelenthető, hogy nem valósult meg határidőre a Tisza-kormány nagy gazdasági ígérete, a vendégmunkásstop. Emiatt az érintett piaci szereplők közül aligha szomorkodik bárki is, ugyanakkor miután kardinális vállalás volt, Magyar Péterék legalábbis magyarázattal tartoznak a választóknak.  

Tisza-kormány, Magyar Péter, parlament
Kitört a káosz, máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve: Kapitány István kifutott a határidőből / Fotó: Szigetváry Zsolt

Arról nem is beszélve, hogy az új kormány által gyakran hivatkozott jogbiztonság elve is jócskán sérült, tekintve, hogy a nyilvánosan bejelentett politikai ígéretből semmi sem lett, ezzel párhuzamosan pedig a tájékoztatás is elmaradt arról, hogy mi zajlik a háttérben. 

Így aztán a jogalkalmazók, jelen esetben főképp a nagyobb magyarországi gyárak és termelőcégek a saját elképzelésük szerint folytatják tevékenységüket, és lapunk tudomása szerint júniusban is szép számmal hozzák be a vendégmunkásokat Magyarországra.

Máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve

Ahogy az többször elhangzott a kampányban, majd az április 12-i választási győzelmet követően is, Magyar Péterék június 1-jére tűzték ki, hogy vendégmunkásstopot vezetnek be Magyarországon.

Az Economx ennek kapcsán emlékeztetett rá, mi szerepel a Tisza választási programjában. „Megvédjük a munkahelyeket, és a munkaerőpiacról kiszorult magyarokat segítjük a munkához jutásban. 2026. június 1-jétől további intézkedésig megtiltjuk az unión kívüli, nem magyar vendégmunkások tömeges behozatalát. Nem engedjük, hogy külföldi vendégmunkások vegyék el a magyar dolgozók munkahelyét, és leszorítsák a béreket.”

Mindez még május elején is véresen komolynak tűnt. Akkor Kapitány István erősített rá a vállalásra azzal, hogy bejelentette:

Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, és június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát.

Hiába telt le hétfőn ennek a határideje, semmiféle kormányzati döntés nem született a témában. Pedig Köböl Anita kormányszóvivő május 18-án még arról beszélt, hogy a kabinet várhatóan egy héten belül dönt a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról.

Akkor azt állította, hogy Magyar Péter miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai (Kapitány István), valamint a szociális és családügyi (Kátai-Németh Vilmos) minisztert, hogy rövid határidővel egyeztessenek az érintett tárcákkal a nem magyar vendégmunkások engedélyeinek pontos státuszáról.

Még aznap este a Magyar Közlönyben meg is jelent a határozat, amelyben a kormány rögzítette a vonatkozó jogszabályok teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, illetve a miniszterelnök elrendelte a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. Aztán letelt a június 1-jei határidő, és nem történt semmi.

Győztek a gyárak, jönnek be a vendégmunkások

A Világgazdaság több piaci szereplővel is beszélt a helyzet kapcsán. Egyöntetűen arról számoltak be, hogy nem lépett életbe új szabályozás Magyarországon, a régi szabályozást se függesztették fel, tehát minden megy ugyanúgy, mint régen. Egyikük arról is beszámolt, hogy tudomása van konkrét cégekről és gyárakról, amelyek ezen a héten és a jövő héten is

tucatjával hozzák be az új vendégmunkásokat az üzemeikbe.

A piaci szereplők nem tudnak alkalmazkodni politikai nyilatkozatokhoz. Ahhoz tudnak alkalmazkodni, ami megjelenik a Magyar Közlönyben – fogalmazott. Rámutatott, hogy a vendégmunkások behozataláról érvényes jogszabály rendelkezik, azt csak törvénnyel lehet felülírni, amelyről pedig az Országgyűlésnek kell döntenie, miután a veszélyhelyzeti jogrend megszűnt.

Mindennap nézik a hivatalos értesítéseket, megjelent-e már a módosítás, de ennek semmilyen nyomát nem látják. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy törvény nélkül is lehet lassítani és akadályozni a vendégmunkások behozatalának folyamatát a kormányhivatalok és az idegenrendészet szintjén.

A kormányzati adminisztráció tehát képes lehet beavatkozni jogi felhatalmazás nélkül is, ugyanis a belépéseket és az engedélyeket ők kezelik. Ezzel az eszközzel a tapasztalatok szerint élt az előző kormányzat is.

Forrásunk mindenesetre úgy értékelt, hogy a vendégmunkásstop bevezetése kapcsán a gazdasági szereplők részéről óriási az ellenállás mind az

  • az agrár,
  • az ipar,
  • a munkaerőkölcsönző cégek,
  • a foglalkozatói szervezetek
  • és mind a szakszervezetek részéről.

Nem tartják jó ötletnek felszámolni az Orbán-kormány szabályozását. Ezért szerinte a Tisza-kormány is óvatosabb lett. „Jelen pillanatban is vannak beadott ügyek, kérelmek új munkavállalók behozatalára, valamint már itt lévő munkavállalók tartózkodásának meghosszabbítására” – húzta alá.

Végezetül azt is megjegyezte, hogy a maguk részéről rendelkeznek stratégiával és javaslattal, ha a Tisza-kormány egyeztetni hívja őket a vendégmunkásstopról, de eddig ilyen megkeresés nem érkezett. „A miniszterelnök azt mondta, minden döntést előzetesen átbeszélnek az érintettekkel. Mi erre számítunk. Abban a pillanatban, amint megmondják, kivel kell tárgyalni, készen állunk.”

Cikkünk megjelenése előtt kerestük a kormányzatot is. Azt kérdeztük, felfüggesztették a korábbi szabályozást, és él a vendégmunkásstop, ha pedig nem, akkor csupán elhalasztották a döntést, vagy már nem szerepel a kormányzat tervei között.

Arról is érdeklődtünk, hogy amennyiben továbbra is tervezik a vendégmunkásstop bevezetését, mi az új dátum, és egyeztetnek-e a részletekről az érintettekkel.

Eddig nem érkezett reakció. Ha érkezik, arról beszámolunk. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu