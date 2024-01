Növekvő látogatottsággal működnek a Városliget új és megújult intézményei, a tavalyi forgalmi mutatók már igazán látványosak, az évet 7,5 millió látogatóval zárta a Városliget – mondta Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója a VG Óperencia Podcast legújabb epizódjában.

Fotó: Shutterstock

Turisztikai Oscar-díjként is emlegetik azt a nemzetközi elismerést, amellyel 2023-ban a Liget Budapest Projektet kitüntették, mint Európa legjobb fejlesztését.

A Városliget az egyes elemeivel már számos építészeti, turisztikai és kulturális díjat elnyert, az Új Nemzeti Galéria megjelenése is nagyot szól majd, hiszen a Petőfi Csarnok helyére tervezett létesítmény a Pritzker-díjas SANAA tervei alapján épülhet fel. Kérdés, hogy mikor, mert az állami beruházások listáját felülvizsgálták a háború és az nyomán.

Tíz évvel ezelőtt a Liget Budapest Projektet három lábra tervezték, hogy úgymond – ne boruljon fel. Az egyik ilyen láb az ingatlanfejlesztés. Ennek keretében a Városliget a közparkkal és a benne lévő kulturális intézményekkel megújul, illetve újak jönnek létre. A második láb a kultúrafejlesztés, a harmadik pedig a turisztikai láb volt.

Azt, hogy Budapest gyönyörű, elég régóta tudjuk, és ha valaki idejön, tényleg rácsodálkozik erre a városra. A kérdés az volt, hogy miért jönne vissza újból és újból – fogalmazott a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette:

Budapestről hiányzott a pulzálás, hiányzott az a koncentrált kulturális vonzerő, ami miatt újból és újból érdemes volt visszajönni a városba.

Gyakorlatilag ezt az űrt tölti be most már a Városliget – amelyet turisztikai díjakkal elismertek –, nevezetesen hogy itt koncentráltan létrejött egy olyan tömegvonzó hatás, ami miatt érdemes repülőre ülni, és felvenni a kötelező európai desztinációk közé Budapestet is.

Évente több mint egymillió látogatóval működik máris a Magyar zene Háza

Fotó: Shutterstock

Nagyon izgalmas időszakban vagyunk, amikor a tervek végre elkezdtek életre kelni, és közben sikk lett Budapesten kultúrát, azon belül is magas kultúrát fogyasztani, ráadásul ennek az egyik legközpontibb eleme az a Szépművészeti Múzeum – hangsúlyozta Gyorgyevics Benedek.

A Liget Budapest Projekt a lehető legjobb időpillanatban ült föl az idővonatra, így nem maradt tervezőasztalon. Talán utoljára a századfordulón volt olyan időszak, amikor Budapesten történelmi léptékű, a város arculatát és építészetét is meghatározó épületek tudtak létrejönni.

A legújabb attrakciók egyike a Ballon Kilátó, ami hamar a külföldi turisták nagy kedvencévé vált

Fotó: Máté Krisztián

Az Új Nemzeti Galéria, a Városligeti Gyermekszínház és a Magyar Innováció Háza megépítése azonban még várat magára, de a vezérigazgató bízik benne, hogy a gazdasági kilátások az elkövetkező időszakban eggyel jobbra fordulnak és megépülnek a tervezett épületek.

2025-ben már lehet realitása annak, hogy a galéria kivitelezése el tud indulni, addig a zöld területek fejlesztésére koncentrálnak a Városligetben. Még a tavasszal megnyitja kapuit egy 25 ezer négyzetméteres új KRESZ-park.

Mennyi lesz a végszámla?

Nagyjából 250 milliárd forintot költöttek el eddig a teljes Liget Budapest Projektre, ebben az összes fejlesztés, tervezés, előkészítés, kivitelezés és rehabilitáció költsége benne van. Tíz évre vetítve ez nem kevés, de évi 25 milliárd forintból Budapest és az ország talán legnagyobb látványosságát, turisztikai attrakcióját hozták létre.

Fajlagosan, a nemzetközi összehasonlításokat és példákat nézve ez egy kifejezetten jó befektetés volt

– szögezte le Gyorgyevics Benedek.

Az elmúlt tíz évben dinamikusan változtak az árak, a további költségtervezéssel kapcsolatban mindenki óvatos, mert a tervezői értékbecslések között is öt-tíz milliárd forintos eltérésekre volt példa egyazon épülettel kapcsolatban.

Még további százmilliárdos nagyságrendekről van szó, attól függően, hogy mi és mikor épül meg és az milyen ütemezésben. Egyelőre emiatt azt sem lehet tudni, hogy mikor jelenik meg mindez és milyen ütemezésben a költségvetés kiadási oldalán.