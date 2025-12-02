Döntött a kormány a vendégmunkásokról: ennyien jöhetnek be 2026-ban Magyarországra dolgozni – ez nem lesz egyszerű

A magyar munkahelyek a magyaroké – a nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkáskvótát – jelentette ki kedd esti közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkás kvótát / Fotó: Béres Attila

A tárca kiemelte, hogy Magyarország a magyaroké, és Magyarország sem vendégmunkásország, sem pedig migránsország nem lesz. Hozzátették, hogy a kormány számára változatlanul a magyar munkaerő az első, ezért mindent megtesz, hogy a betöltetlen álláshelyeket elsősorban hazai munkavállalókkal töltse fel, ezáltal is tovább növelve a foglalkoztatást.

Az NGM hangsúlyozta, hogy Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás-szabályozás van érvényben: hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni.

A szaktárca hozzátette, hogy a külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól. Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be. Az utóbbi időszakban több kormányzati intézkedés is történt, amelyek eredményeként csökkent a vendégmunkások száma hazánkban. A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkáskvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg.

Ennyi vendégmunkás jöhet 2026-ban

A miniszteri rendelet a 2026-os évre vonatkozóan is szigorúan szabályozza a vendégmunkás-tartózkodási engedélyek, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és a beruházás beüzemelése céljából kiállított tartózkodási engedélyek kiadását. A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkáskvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg.

Magyarországon csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. A külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól. Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be.