Döntött a kormány a vendégmunkásokról: ennyien jöhetnek be 2026-ban Magyarországra dolgozni – ez nem lesz egyszerű
A magyar munkahelyek a magyaroké – a nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkáskvótát – jelentette ki kedd esti közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A tárca kiemelte, hogy Magyarország a magyaroké, és Magyarország sem vendégmunkásország, sem pedig migránsország nem lesz. Hozzátették, hogy a kormány számára változatlanul a magyar munkaerő az első, ezért mindent megtesz, hogy a betöltetlen álláshelyeket elsősorban hazai munkavállalókkal töltse fel, ezáltal is tovább növelve a foglalkoztatást.
Az NGM hangsúlyozta, hogy Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás-szabályozás van érvényben: hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni.
A szaktárca hozzátette, hogy a külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól. Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be. Az utóbbi időszakban több kormányzati intézkedés is történt, amelyek eredményeként csökkent a vendégmunkások száma hazánkban. A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkáskvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg.
Ennyi vendégmunkás jöhet 2026-ban
A miniszteri rendelet a 2026-os évre vonatkozóan is szigorúan szabályozza a vendégmunkás-tartózkodási engedélyek, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és a beruházás beüzemelése céljából kiállított tartózkodási engedélyek kiadását.
A kormány célja a magyar munkavállalók és munkahelyek védelme, ezzel összhangban külföldiek foglalkoztatására csak akkora létszámban kerülhet sor, amennyi a nemzetgazdaság szempontjából feltétlenül szükséges. A szabályozás eredményességét igazolja, hogy a 2024-ben meghatározott 65 ezres, majd 2025-ben 35 ezres kvóta segítségével elértük, hogy Magyarországon a legalacsonyabb (2,6 százalék) a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya a visegrádi országok körében.
Kiderült, pontosan hány vendégmunkást engedtek be Magyarországra: „Nincs még egy ilyen állam az EU-ban”
November második felében heves vita alakult ki a parlamentben arról, hogyan kezeli a kormány a munkaerőhiányt és a külföldi alkalmazottak beáramlását. A Jobbik szerint a kabinet túlzott mértékben támaszkodik a vendégmunkás-állományra, miközben magyarok százezrei keresnek állást.
Orbán Viktor viszont ezzel szemben azt mondta, hogy Magyarországon az egyik legalacsonyabb a külföldi munkavállalók aránya az Európai Unióban, és csak annyi engedélyt adnak ki, ahány betöltetlen pozíció van.
A miniszterelnök konkrét számokat is mondott: szeptemberben 65 ezer üres álláshely volt, 35 ezer engedélyt adott ki az állam, és ezekből ténylegesen csak 10 ezer vendégmunkás érkezett Magyarországra. Hozzátette, hogy az EU-ban sehol nem olyan alacsony a külföldi munkavállalók aránya, mint nálunk, ez mindössze 2,8 százalék.