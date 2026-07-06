Áfacsökkentés lépett életbe a szomszédban: Ausztria megtette, amit a Tisza Párt ígért

Július 1-jétől Ausztriában a korábbi 10 százalékról 4,9 százalékra csökkent több alapvető élelmiszer áfája. Az intézkedés számos friss és fagyasztott zöldségre, valamint a leggyakoribb csonthéjas és almatermésű gyümölcsökre is kiterjed, így például a burgonyára, paradicsomra, uborkára, paprikára, salátára, répára, káposztafélékre, almára, körtére, birsalmára és csonthéjasokra. Az osztrák kormány a magas élelmiszerárakkal és a háztartások megemelkedett megélhetési költségeivel indokolta az áfacsökkentést.

Áfacsökkentés: a szomszédban már meglépték Fotó: Tatevosian Yana

A hivatalos indoklás szerint a 2025-ben ismét gyorsuló infláció és az élelmiszereknél érzékelhető árnyomás különösen az alacsonyabb jövedelmű családokat terheli, ezért a mindennapi bevásárlás költségeit közvetlenül kívánják mérsékelni. A kabinet célja emellett a vásárlóerő erősítése és az infláció fékezése.

A kedvezményes kulcs nem vonatkozik valamennyi élelmiszerre . A 4,9 százalékos áfa többek között tejre, joghurtra, vajra, tojásra, rizsre, búzalisztre, búzadarára, töltetlen tésztára, kenyérre és étkezési sóra is érvényes lesz. A zöldségeknél a friss és fagyasztott termékek jelentős része bekerült a körbe, míg a gyümölcsöknél a szabályozás elsősorban az almatermésű és csonthéjas fajokat nevesíti.

Nem biztos, hogy az áfacsökkentés eljut a vásárlókhoz

A fogyasztói árakra gyakorolt tényleges hatás a kereskedők és beszállítók árazásától függ. Tisztán matematikailag, amennyiben az áfacsökkentést teljes egészében továbbadják, egy korábban 10 százalékos áfával értékesített termék bruttó ára hozzávetőleg 4,6 százalékkal mérséklődhet. Egy ezer forintnak megfelelő, korábbi bruttó ár így körülbelül 954 forintra csökkenne.

Az osztrák élelmiszer-kereskedelmi szervezetek jelezték, hogy tovább kívánják adni az adómérséklést a vásárlóknak. A teljes árcsökkenés azonban nem automatikus: azt részben ellensúlyozhatják a termelői árak, a bérek, az energia- és logisztikai költségek, illetve az is, hogy a kedvezmény kizárólag pontosan meghatározott termékkategóriákra vonatkozik. Több osztrák szakmai és gazdasági szereplő ezért arra figyelmeztetett, hogy a szabályozás adminisztratív szempontból is bonyolult lehet, különösen az összetett vagy feldolgozott termékeknél.