Elárulta az agrártárca államtitkára, mikor csökkenti a Tisza-kormány az áfát

Mégsem július 1-jén jöhet a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése: az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium államtitkára szerint előbb a költségvetés helyzetét kell áttekinteni. A szakmai szervezetek gyors intézkedést vártak, mert szerintük a hazai termelők egyre erősebb importnyomással és romló versenyfeltételekkel szembesülnek, az áfacsökkentés pedig jelentősen javíthatná versenyképességüket.

Hiába vártak gyors intézkedést a szakmai szevezetek, csak nyár végén derülhet ki, hogy egyáltalán belefér-e idén a költségvetésbe a Tisza Párt által ígért áfacsökkentés Fotó: Vémi Zoltán

Az áfacsökkentés továbbra is szerepel a Tisza Párt programjában, de egyelőre nem lehet megmondani, hogy még 2026-ban megvalósulhat-e – mondta a Világgazdaság kérdésére Molnár János, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium államtitkára. Az államtitkár szerint a kormány hat hete állt fel, ezért a munka csak most kezdődött meg. Elsőként azt tekintik át, milyen állapotban van a költségvetés, és mekkora mozgástér marad az év második felére.

A Pénzügyminisztérium augusztus végére tehet az asztalra egy költségvetési módosítót. Akkor derülhet ki, hogy beleférhet-e idén a megígért áfacsökkentés

– fogalmazott Molnár János. Hozzátette: a cél ettől függetlenül változatlanul az, hogy a kormány bevezesse a korábban megígért adómérséklést.

Nagy ígéret volt az azonnali áfacsökkentés

A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése a Tisza Párt kampányának egyik hangsúlyos vállalása volt. A párt adóprogramja szerint a kormányváltást követően azonnal 5 százalékra vitték volna le az érintett termékek jelenlegi, 27 százalékos általános forgalmi adóját. A terv nem állt volna meg itt: az ígéret szerint később az összes egészséges és alapvető élelmiszerre is kiterjesztették volna az alacsonyabb áfakulcsot, miközben a gyógyszerek áfamentessé tétele is a program része volt.

A várakozásokat az is erősítette, hogy Bóna Szabolcs agrárminiszter már az új Országgyűlés alakuló ülésének napján arról beszélt: első körben a zöldségek és gyümölcsök áfájához nyúlhat hozzá a kormány. Emiatt az ágazatban sokan arra számítottak, hogy akár már július 1-jétől életbe léphet a változás.

Ez azonban egyre kevésbé tűnt reálisnak, most pedig az államtitkári válasz egyértelművé tette: az esetleges idei bevezetésről csak a nyár végén, a költségvetési felülvizsgálat után születhet döntés.