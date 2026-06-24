Elárulta az agrártárca államtitkára, mikor csökkenti a Tisza-kormány az áfát
Mégsem július 1-jén jöhet a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése: az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium államtitkára szerint előbb a költségvetés helyzetét kell áttekinteni. A szakmai szervezetek gyors intézkedést vártak, mert szerintük a hazai termelők egyre erősebb importnyomással és romló versenyfeltételekkel szembesülnek, az áfacsökkentés pedig jelentősen javíthatná versenyképességüket.
Az áfacsökkentés továbbra is szerepel a Tisza Párt programjában, de egyelőre nem lehet megmondani, hogy még 2026-ban megvalósulhat-e – mondta a Világgazdaság kérdésére Molnár János, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium államtitkára. Az államtitkár szerint a kormány hat hete állt fel, ezért a munka csak most kezdődött meg. Elsőként azt tekintik át, milyen állapotban van a költségvetés, és mekkora mozgástér marad az év második felére.
A Pénzügyminisztérium augusztus végére tehet az asztalra egy költségvetési módosítót. Akkor derülhet ki, hogy beleférhet-e idén a megígért áfacsökkentés
– fogalmazott Molnár János. Hozzátette: a cél ettől függetlenül változatlanul az, hogy a kormány bevezesse a korábban megígért adómérséklést.
Nagy ígéret volt az azonnali áfacsökkentés
A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése a Tisza Párt kampányának egyik hangsúlyos vállalása volt. A párt adóprogramja szerint a kormányváltást követően azonnal 5 százalékra vitték volna le az érintett termékek jelenlegi, 27 százalékos általános forgalmi adóját. A terv nem állt volna meg itt: az ígéret szerint később az összes egészséges és alapvető élelmiszerre is kiterjesztették volna az alacsonyabb áfakulcsot, miközben a gyógyszerek áfamentessé tétele is a program része volt.
A várakozásokat az is erősítette, hogy Bóna Szabolcs agrárminiszter már az új Országgyűlés alakuló ülésének napján arról beszélt: első körben a zöldségek és gyümölcsök áfájához nyúlhat hozzá a kormány. Emiatt az ágazatban sokan arra számítottak, hogy akár már július 1-jétől életbe léphet a változás.
Ez azonban egyre kevésbé tűnt reálisnak, most pedig az államtitkári válasz egyértelművé tette: az esetleges idei bevezetésről csak a nyár végén, a költségvetési felülvizsgálat után születhet döntés.
A termelők nem pusztán olcsóbb bolti árakat várnak
A szakmai szervezetek szerint az áfacsökkentés nem kizárólag fogyasztóvédelmi vagy inflációs kérdés. A lépéstől azt várják, hogy fehéredjen a piac, mérséklődjön a feketekereskedelem, és javuljon a magyar termelők versenyképessége. A zöldség-gyümölcs ágazat helyzetét az elmúlt években több kedvezőtlen folyamat is nehezítette. Miközben a hazai termelés több termékkörnél visszaszorult, az import részaránya emelkedett, és egyes zöldségek, illetve gyümölcsök esetében már a belföldi fogyasztás jelentős részét külföldi áru fedezi.
Az ágazati szereplők ezért attól tartanak, hogy önmagában az áfakulcs mérséklése nem lenne elég. A FruitVeB és más termelői szervezetek korábban azt javasolták, hogy az adócsökkentést szigorúbb NAV-ellenőrzésekkel, átláthatóbb árfigyeléssel és a túlzott kereskedelmi árrések korlátozásával együtt vezessék be.
Ennek oka, hogy a termelők és a fogyasztók csak akkor profitálhatnak valóban a változásból, ha az alacsonyabb áfa nem egyszerűen a kereskedelmi láncoknál jelenik meg többletbevételként.
Az árrésstop kivezetése is feltétel lehet
A szakmai szervezetek a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentését az árrésstop kivezetésével együtt tartották volna célszerűnek, különösen a paradicsom és a zöldpaprika piacán. Érvelésük szerint a két intézkedés összehangolása nélkül nehezebb biztosítani, hogy az adócsökkentés hatása valóban eljusson a termelőkhöz és a vásárlókhoz is.
Az államtitkári válasz alapján ugyanakkor a következő hetekben nem az áfakulcs változása, hanem a költségvetési helyzet felmérése kerülhet a középpontba. A döntő pillanat augusztus végén jöhet el: akkor derülhet ki, hogy marad-e fedezet arra, hogy a kormány még az idén teljesítse egyik legfontosabb élelmiszer-politikai ígéretét.