Jön az Alaptörvény-módosítás, több ezer milliárdos a hiány, nem csendesedik a SEMCORP-ügy – ez történt a kormányzati tájékoztatón
Kormányszóvivői tájékoztatót hirdetett a Miniszterelnökség. A TISZA-kormány a most következő tanévtől bevezeti az iskolakezdési támogatás rendszerét, mellyel számításaik szerint mintegy 400 ezer gyermek és családjuk számára teszik könnyebbé a tanévkezdést. A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetése korábbról már ismert, kormányhatározattal megalapozott döntés volt, a miniszterelnöki videó tartalma viszont nem csak a július 1-jei döntést erősítette meg, hanem főbb elemeit is ismertté tette a döntésnek – a Világgazdaság cikkét ide kattintva nyithatja meg.
Ezek a friss kormányzati döntések – kormányszóvivői tájékoztató
Semcorp-ügy: a debreceni polgármesternek személyes és politikai felelőssége van Magyar szerint
A miniszterelnök szerint a debreceni polgármester szerint sokat tett azért, hogy a szennyező akkumulátorgyárak oda települjenek, és szerinte tudomással bírt azok valódi működési gyakorlatáról. Magyar Péter szerint mind a debreceni polgármesternek Papp Lászlónak, mind az alpolgármestereknek szerepük volt a gyárak felépítésében, és most nem tehetnek mást, hogy lemondanak.
Nem helyes 12 évre kinevezni fontos tisztségviselőket
Magyar Péter szerint 6 év az az időtartam, ami nem köti meg a fontos tisztségviselők kapcsán a mindenkori kormány kezét. Ezért várhatóan 6 évre korlátozzák az alkotmánybírók kinevezési idejét, akiket egyszer újra meg lehet választani a készülő javaslat szerint.
Jövő héten terjesztik be az alkotmánymódosítási javaslatokat
Ezt követően bekerül a törvényalkotási napirendre. A kormány áttekintette az ehhez kapcsolódó javaslatokat.
Nincs még döntés az országgyűlési képviselők képviselői idejének maximalizálásáról, ha lesz, imert lesz az előterjesztés.
Magyar Péter megerősítette a vármegye rendszer lecserélését, a költségekkel kapcsolatos várható felvetésekre azt mondta, vannak olyan megoldások, amelyekkel ez költséghatékonyan megtehető. Nem csak alaptörvényt, hanem mintegy száz jogszabályt is kell módosítani a főispáni rendszer és a vármegyék kivezetése miatt.
Több ezer milliárd forint hiányzik a víziközmű rendszerből
A miniszterelnök a napokban lezajlott rendkívüli hőhullám kapcsán elmondta, hogy magyarországi víziközmű rendszer rendkívül rossz állapotban van, a víz 20-30 százaléka elfolyik. A hőhullám idején sikerült megelőzni a teljes rendszer összeomlását, de a forráshiányos állapot jól látható.
Magyar Péter átfogó vízgazdálkodási, víziközmű-felújítási program elindítását jelentette be.
100 millió forint gyorssegély, 250 millió forint értékű egészségügyi eszköztámogatás Venezuelának
Caracasban több olyan magyar család él, akiknek az otthona megsérült a venezuelai földrengésben - mondta Magyar Péter, aki a magyar állam részéről Venezuelának, illetve a földrengéssel érintett, ott élő magyar családoknak nyújtott segítségről beszélt. A magyar családoknak az ottani Magyar Ház nyújt segítséget, ezt 50 millió forinttal támogatja a kormány. Arról nem tudni, hogy magyar áldozata lenne a földrengésnek.
Érkezik az iskolakezdési támogatás
A kormányszóvivők után Magyar Péter miniszterelnök beszélt, aki össefoglalta az iskolakezdési támogatás kapcsán bejelentetteket, szólva arról, hogy a támogatás mintegy 40 milliárd forintos költséget jelent a 2026-os büdzsében.
Magyar Péter elmondta, hogy új jogszabályt kell alkotni a novemberben érkező második, 50 ezer forint értékű támogatási részlet kapcsán, mely utalvány formájában jut majd el az érintettekhez, ennek részleteit még ki kell dolgozni.
2027-től még fókuszáltabb utalvány vagy kártyarendszer bevezetését tervezi a kormány.
„Nem azon gyerekeknek van szükségük arra a 100 ezer forintra, akiknek a szülei milliókat keresnek, hanem akik valóban rászorulók. Ez a lépés fontos, de nem az utolsó idén sem” – mondta Magyar Péter.
Átalakítják az NEA rendszerét
Teljes felülvizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Együttműködési Alapnál, nem egy-egy ügyet, hanem mindent vizsgálnak, a teljes pályázati struktúrát, rendszert. Augusztus 1-ig szól a vizsgálat elkészítésének határideje, augusztus 31. az új javaslatok kidolgozásának határideje a rendszer átalakítására.
Állami kezességi szabálymódosítás
A Magyar Szénhidrogén Kezelő Szövetség mögötti állami kötelezettség megerősödik.
Energetikai témák a terítéken
Módosul négy energetikai jogszabály, ezzel 868 milliárd forintot hozhat haza a kormány, melyekkel főként a megújulóenergia-termelést tudják támogatni.
A szélerőművek magassági korlátja
- a jelenlegi 130 méterről 199 méterre emelkedik, ezzel
- a kormányszóvivő szerint a kormány a rezsicsökkentés megtartásához járul hozzá. Az átvételi ár a fogyasztói oldali ár közötti különbséget is felülvizsgálja a kormány.
A háztartások és a mikrovállalkozások számára megnyílik a lehetőség, hogy amennyiben okosmérővel rendelkeznek, dinamikus árazási szerződést kössenek (erre vonatkozóan eurós pályázati lehetőség nyílik uniós forrásából).
Elhangzott az is, hogy az akkumulátorfeldolgozó üzemek helyszínének kijelölése a miniszteri jogkör helyett hatósági jogkörbe kerül, illetve ez a kérdés „nem lehet csupán miniszteri jogkör”.
Elkészült a javaslat az 1990 előtti ügynökakták feltárására
Nyilvánosságra hozzák az ügynökakták első részeit. Legkésőbb 2026. december 31-ig minden más anyagot feloldanak. A javaslat ugyanakkor védi az egészségügyi adatokat, a személyes adatokat, a harmadik és megfigyelt személyek adatait anominizálni kell. Tanácsadó bizottság segíti a feltárási munkát, több szakterület képviselőjének részévételével.