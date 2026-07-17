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BÉT
Kármán András
tőzsde
Varga Mihály

Varga Mihály üzent a magyaroknak: 26 ezer milliárd forint sorsa még nem dőlt el – a tőzsdén látná szívesen megtakarításaikat

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Újabb történelmi csúcsot ért el a Budapesti Értéktőzsde. Varga Mihály a BÉT ünnepélyes kereskedésindító csengetésén arról beszélt, hogy a hazai tőzsde az elmúlt évtizedben a világ élvonalába került. Elmondása szerint a magyar háztartások pénzügyi vagyona már meghaladja a 124 ezer milliárd forintot, amelyből mintegy 26 ezer milliárd forint szabadon felhasználható, így jelentős további növekedési potenciál rejlik a lakossági befektetésekben. Minderről akkor beszél a jegybankelnök, amikor sorra vágják vissza a kötvénykamatokat. 
VG
2026.07.17, 11:02
Frissítve: 2026.07.17, 11:04

Újabb történelmi csúcsokat ért el a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), amelynek teljesítménye nemcsak a befektetők, hanem a magyar gazdaság, a vállalatok és a lakosság számára is kedvező hatásokkal jár – erről beszélt Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a BÉT ünnepélyes kereskedésindító csengetésén. 

varga Mihály BÉT Kármán András
Nagy bejelentést tett Varga Mihály Kárám András társaságában / Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

Az eseményen Kármán András pénzügyminiszter és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is részt vett.

Varga Mihály hangsúlyozta: a jegybank továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás fenntartása mellett, amelyhez a hazai tőkepiac erős teljesítménye is jelentősen hozzájárul. 

Kiemelte, hogy a Budapesti Értéktőzsde az elmúlt bő egy évtizedben látványos fejlődésen ment keresztül: 

piaci mérete több mint négyszeresére nőtt, miközben a részvénykibocsátók száma közel negyvennel emelkedett.

Jelenleg már 154 vállalat részvényeivel kereskednek a hazai tőzsdén.

A jegybankelnök szerint a BUX-index folyamatosan új történelmi rekordokat dönt, és már a 140 ezer pontos szint közelében jár. Úgy fogalmazott, hogy a Budapesti Értéktőzsde ma már valamennyi fontos mutató alapján a világ élvonalába tartozik, a közép-európai régióban pedig Varsó után a második legjelentősebb értéktőzsdének számít.

Varga Mihály külön kitért arra is, hogy a Magyar Nemzeti Bank stratégiai célja a lakossági megtakarítások nagyobb arányú tőkepiaci hasznosítása. 

Elmondása szerint a magyar háztartások pénzügyi vagyona már meghaladja a 124 ezer milliárd forintot, amelyből mintegy 26 ezer milliárd forint szabadon felhasználható, így jelentős további növekedési potenciál rejlik a lakossági befektetésekben. 

A jegybankelnök szerint a tőzsde eredményei összhangban állnak az MNB stabilitási célkitűzéseivel. 

Ennek alátámasztására felidézte, hogy az infláció júniusban 1,7 százalékra mérséklődött, a forint árfolyama a tavaly áprilisi 410 forint körüli euróárfolyamról jelenleg mintegy 360 forintra erősödött, miközben a nemzetközi tartalékok rekordmagasságba, 61 milliárd euróra emelkedtek.

Az eseményen Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója arról beszélt, hogy a magyar tőkepiac fejlesztése közös gazdasági érdek. 

Hangsúlyozta, hogy egy erős tőzsde javítja a hazai vállalkozások versenyképességét, ösztönzi a beruházásokat és hozzájárul a magyar gazdaság hosszú távú növekedéséhez. Hozzátette: a Budapesti Értéktőzsde a jövőben is nyitott partner kíván lenni minden olyan kezdeményezésben, amely a hazai tőkepiac fejlődését szolgálja.

Fontos üzenet, kamatcsökkentés közepette

Minderről akkor beszél a jegybankelnök, amikor sorra vágják vissza a kötvénykamatokat. 

Mint ismert, az Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusban négy hónap után első alkalommal nyúlt az alapkamathoz, melynek eredményekén 25 bázisponttal 6 százalékra süllyedt az irányadó kamatláb, ami a kamattranszferen keresztül a kereskedelmi bankok és az ÁKK által kínált kamatokban is érezteti hatását. A Varga Mihály vezette MNB emellett a nyárra további, összesen fél százalékpontos kamatvágást is előrevetített.

Az inflációkövető állampapírok (például a PMÁP) tulajdonosai számára rossz hír, hogy a fogyasztói áremelkedésre vonatkozó előrejelzését is jelentősen lefelé módosította a jegybank, amely az eddigi 3,8 százalékkal szemben már csupán 1,8 százalékra várja az inflációt 2026 egészében.

Az államadósság kezelésért és a likviditás biztosításáért felelős ÁKK-tól és új vezetőjétől, Tardos Gergelytől eközben deklarált célként várja az állam kamatköltségeinek leszorítását a Kármán András vezette pénzügyminisztérium is.

Az adósságkezelő pedig aktivizálta is magát, a májusi és júniusi fél-fél százalékos kamatcsökkentés után a hét elején tovább kurtította a legkedveltebb állampapírtípusok, a Fix MÁP és a MÁP Plusz kamatait.

Mindezek értelmében a lakossági államkötvények értékesítésének több mint 90 százalékát kitevő legfontosabb terméktípusok közül

  • az eddig ötéves lejáratú Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) 7 helyett csak 5,5 százalékos éves kamatot fizet majd, ráadásul a pénteken érkező új sorozat futamideje három évre csökken. 
  • Az ötéves, sávos kamatozású Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) a korábbi 6,5-7,5 százalékkal szemben 5-6 százalékos kamattal vásárolható, 
  • az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegy kamatai pedig 5,5-ről 4,5 százalékra, illetve 6 százalékról 5 százalékra apadtak.

A változás nem érinti az inflációkövető PMÁP sorozatot, amely a változatlanul 4,5 százalékos kamatbázis felett az előző évi inflációt 0,1 százalékkal meghaladó kamatprémiumot is fizet. 

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