Kiberbűnözés: hekkertámadás áldozata lett a vagyonkezelők bankja, meglovasították az ügyféladatokat

Hekkertámadás áldozata lett a müncheni V-Bank. A kiberbűnözők Németország legnagyobb, független vagyonkezelőket kiszolgáló letéti bankjából az üzleti partnerek és az ügyfelek adatait is ellopták – írta hétfőn a Handelsblatt.

Kiberbűnözés: hekkertámadás áldozata lett a vagyonkezelők bankja / Fotó: NurPhoto via AFP

Kiberbűnözés: lecsaptak a müncheni bankra

Megerősíthetjük, hogy bankunk egy külső IT-szolgáltató ellen elkövetett kibertámadás következtében jogosulatlan adathozzáférés célpontjává vált

– áll a bank hétfői közleményében.

„Professzionálisan végrehajtott bűncselekményről van szó, amelyet az intézmény nagyon komolyan vesz” – tették hozzá.

A müncheni bank a független vagyonkezelők számára nyújtott letéti szolgáltatásokra specializálódott, állítása szerint ezen vállalatok közül tízből nyolc igénybe veszi a szolgáltatásait. Emellett családi vagyonkezelő cégek és alapítványok tartoznak még az ügyfélköréhez.

A bank adatai szerint tavaly 504-re nőtt üzleti partnerei száma. Összességében a V-Bank körülbelül 73 000 számlát és letéti számlát kezel.

A kezelt vagyon 2025 végén nagyjából 66 milliárd eurót tett ki.

Körülbelül 180 alkalmazottjával az intézmény mintegy 52 millió euró nyereséget ért el.

Az intézmény amúgy ügyfelei tulajdonát képezi, hiszen részvényállománya több mint 80 százaléka a független vagyonkezelőket és a családi vagyonkezelő cégeket illeti meg.

Nem fértek hozzá a V-Banknál vezetett számlákhoz

Sajnálatos módon a tetteseknek sikerült ellopniuk ügyfeleink és üzleti partnereink egyes személyes adatait

– áll a bank közleményében. A tettesek azonban nem fértek hozzá a V-Banknál vezetett számlákhoz, s ez vonatkozik az összes számlahozzáférési és azonosítási adatra (felhasználónév és jelszó), valamint az adózással kapcsolatos adatokra is.

„Pénzkivonás sem történt. Mától minden az üggyel összefüggő, jelentős körülményről tájékoztatjuk ügyfeleinket és az üzleti partnereinket” – hangsúlyozta a bank.

A V-Bank összes informatikai rendszere stabil és teljes mértékben működőképes. A közlemény szerint nincs jele az adatokkal való visszaélésnek sem.

Világszerte a kiberbűnözés jelenti a bankok számára az egyik legnagyobb kockázatot.

Ez az, ami éjszaka ébren tart

– idézi a Handelsblatt Jane Frasert, a Citigroup vezérigazgatóját, aki június elején adott interjút a német üzleti lapnak.

Bár rendszereik védelmében minden bank együttműködik, ám mindenkit ez a kérdés foglalkoztat a Wall Streeten

– tette hozzá Fraser.