Végre: kész a nyomvonala Magyarország legújabb autópályájának – mindent megváltoztat az M0-as körgyűrűn

Fontos mérföldkőhöz érkezett az M200-as gyorsforgalmi út fejlesztése – írja a Feol.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli ülésen módosította településrendezési eszközeit, ezzel városi szinten minden akadály elhárult az ország egyik legfontosabb tehermentesítő útvonalának megépítése elől.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a döntést követően bejelentette: lezárult egy egyéves folyamat, melynek során a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) hozzáigazították a véglegesített nyomvonalhoz.

Fehérvár részéről már nincs jogi, technikai akadálya az építkezésnek

– mondta a polgármester, utalva arra, hogy az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket a beruházás előkészítéséhez.

Az M200-as autóút egy tervezett magyarországi gyorsforgalmi út, amely célja, hogy tehermentesítse az M0-s körgyűrű forgalmát, és összekapcsolja az M1-es és az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódjon.

Az M200-as út nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig. A tervek szerint egy 110 km/h sebességre alkalmas 2×2 sávos autóút valósulhat meg az M200-as gyorsforgalmival. Főbb csomópontjai az M1–M7 összekötés, majd Sárbogárdnál csatlakozás az M8-as gyorsforgalmi úthoz. Az M200-as gyorsforgalmi út építése több Fejér megyei települést is érint, így többek között Székesfehérvárt is.

A tervek szerint az M200-as út tervezett nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig, és egy 110 kilométer per óra sebességre alkalmas kétszer két sávos autóút épül ki a projekt során, melynek kezdete várhatóan 2027, befejezése pedig 2030.

Mohán is lesz kisajátítás

Moha térségében a település Iszkaszentgyörgy felőli részét érinti az útépítés: a tervek szerint az M200-as út Iszkaszentgyörgy és Moha között fut majd, pontosan kettészelve a jelenlegi Szentgyörgyi utat. Egy igencsak keskeny szakaszról van szó, ezért a leendő út építése óhatatlanul érint egyes – jelenleg magántulajdonban álló – területeket is. A jelenlegi Szentgyörgyi út megmarad, de felüljáróként lesz átépítve, s alatta fut majd az M200-as gyorsforgalmi.