Deviza
EUR/HUF385,36 0% USD/HUF332,12 +0,07% GBP/HUF444,44 +0,04% CHF/HUF413,74 +0,17% PLN/HUF91,3 -0,21% RON/HUF75,67 -0,05% CZK/HUF15,88 +0,04% EUR/HUF385,36 0% USD/HUF332,12 +0,07% GBP/HUF444,44 +0,04% CHF/HUF413,74 +0,17% PLN/HUF91,3 -0,21% RON/HUF75,67 -0,05% CZK/HUF15,88 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópálya
autóút
gyorsforgalmi út

Végre: kész a nyomvonala Magyarország legújabb autópályájának – mindent megváltoztat az M0-as körgyűrűn

Végleges az M200-as autópálya nyomvonala, Fehérvár részéről nincs akadálya az építkezés megkezdésének.
VG
2026.01.16, 21:39

Fontos mérföldkőhöz érkezett az M200-as gyorsforgalmi út fejlesztése – írja a Feol.

Budaors,,Hungary,-,Jan,12:,Red,Tail,Lights,And,Traffic
Végre: kész a nyomvonala Magyarország legújabb autópályájának  / Fotó: Martchan / Shutterstock (illusztráció)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli ülésen módosította településrendezési eszközeit, ezzel városi szinten minden akadály elhárult az ország egyik legfontosabb tehermentesítő útvonalának megépítése elől.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a döntést követően bejelentette: lezárult egy egyéves folyamat, melynek során a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) hozzáigazították a véglegesített nyomvonalhoz.

Fehérvár részéről már nincs jogi, technikai akadálya az építkezésnek

 – mondta a polgármester, utalva arra, hogy az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket a beruházás előkészítéséhez.

Az M200-as autóút egy tervezett magyarországi gyorsforgalmi út, amely célja, hogy tehermentesítse az M0-s körgyűrű forgalmát, és összekapcsolja az M1-es és az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódjon.

Az M200-as út nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig. A tervek szerint egy 110 km/h sebességre alkalmas 2×2 sávos autóút valósulhat meg az M200-as gyorsforgalmival. Főbb csomópontjai az M1–M7 összekötés, majd Sárbogárdnál csatlakozás az M8-as gyorsforgalmi úthoz.  Az M200-as gyorsforgalmi út építése több Fejér megyei települést is érint, így többek között Székesfehérvárt is.

Az M200-as autóút egy tervezett magyarországi gyorsforgalmi út, melynek célja, hogy tehermentesítse az M0-st és összekapcsolja az M1-es, valamint az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódjon. 

A tervek szerint az M200-as út tervezett nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig, és egy 110 kilométer per óra sebességre alkalmas kétszer két sávos autóút épül ki a projekt során, melynek kezdete várhatóan 2027, befejezése pedig 2030. 

Mohán is lesz kisajátítás 

Moha térségében a település Iszkaszentgyörgy felőli részét érinti az útépítés: a tervek szerint az M200-as út Iszkaszentgyörgy és Moha között fut majd, pontosan kettészelve a jelenlegi Szentgyörgyi utat. Egy igencsak keskeny szakaszról van szó, ezért a leendő út építése óhatatlanul érint egyes – jelenleg magántulajdonban álló – területeket is. A jelenlegi Szentgyörgyi út megmarad, de felüljáróként lesz átépítve, s alatta fut majd az M200-as gyorsforgalmi.

Évtizedes lemaradást dolgozott le a hazai közúti infrastruktúra az elmúlt években. A fejlesztések eredményeként Magyarország utolérte Ausztriát az autópályák lakosságarányos számát és a négysávos utak volumenét tekintve. A kormány szerint ez nem a végállomás, hanem egy hosszabb fejlesztési ciklus fontos mérföldköve.

Országszerte

Országszerte
1094 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu