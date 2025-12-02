Lázár János tiszta vizet öntött a pohárba: több ezer milliárd forintnyi beruházást kellett befagyasztani – itt vannak az okok is

„A tárcám felügyel 27 állami vállalatot, amely 61 ezer embert foglalkoztat. A legnagyobb munkaadó szerepet is betöltjük, hiszen mi adunk munkát 49900 MÁV és Volán dolgozónak” – közölte Lázár János kedden a parlament gazdasági bizottságának miniszteri meghallgatásán.

Lázár János tiszta vizet öntött a pohárba / Fotó: Purger Tamás / MTI

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: a MÁV csoport mintegy 1200 milliárdból, az építési és közlekedési minisztérium idén 3500 milliárdból gazdálkodott.

A meghallgatáson elmondta, hogy

összesen 566 beruházás van folyamatban, amelynek az összege meghaladja a 3000 milliárd forintot.

„Itt ragadom meg az alkalmat, hogy azt is elmondjam: amikor megkezdtem a munkát, az volt a feladatom, hogy az állami beruházások jórészét felfüggesszem. Összesen fölfüggesztésre került 274 darab beruházás 2023. júniusában 5472 milliárd összegben” – részletezte

Lázár János úgy fogalmazott: a hírekbe azonban az nem került be, hogy a beruházási csomagból újra lett indítva 125 beruházás, mintegy 3295 milliárd forint értékben.

A miniszter elmondása szerint elsősorban az orosz-ukrán háború gazdasági következményeként miatt kellett több ezer milliárdnyi beruházást leállítani, azonban

Így is több mint 2100 milliárd forintnyi beruházás nem valósulhatott meg.

Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy 296 kivitelezés alatt álló beruházás van, illetve a minisztérium 553 milliárdnyi tervet rendelt meg, hozzátette: erre korábban még nem volt példa.

Jelenleg 305 útépítés van folyamatban, több mint 1300 milliárd forintért:

M49-es gyorsforgalmi út Nyíregyháza és Szatmárnémeti között,

Mohácsi Duna-híd,

új csomópont M5-ösnél és az M44-es autóútnál,

a 25-ős főútnál bővítés Szentdomonkos és Borsodnádasd között.

Tervezés alatt áll a

az M9-es autópálya megépítése Szekszárd és Kelebia között,

az M86-os és M87-es autópálya koncesszióban valósul meg Körmend, Szombathely és Kőszeg vonatkozásában,

azM44-es folytatása Békéscsabától Nagyszalonta irányába,

a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőség javítása,

az M47-es autópálya megépítése Berettyóújfalu és Békéscsaba között.

