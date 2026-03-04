Deviza
közlekedés
Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye
autópálya

Ez lesz Magyarország legújabb autópályája: még fél év és átadják, új korszakot hoz Keleten – összekapcsolják Romániával

Fontos infrastrukturális beruházás készülhet el hónapokon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az M49-es gyorsforgalmi út az M3-as autópályát köti majd össze a román határral.
VG
2026.03.04, 06:51
Frissítve: 2026.03.04, 08:14

„Jó hírekkel szolgálhatok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és az egész térség számára! Az M49-es gyorsforgalmi út építése ütemterv szerint halad. A Mátészalka és Ököritófülpös közötti szakaszon a főpálya több kilométeren már kötőrétegszintig elkészült, a műtárgyak és hidak jelentős része szerkezetileg készen áll, a csomópontok kialakítása folyamatos” – írta Facebook-bejegyzésében Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

M49-es gyorsforgalmi út autópálya autó
Az M49-es gyorsforgalmi út az M3-as autópályát köti majd össze a román határral / Fotó: Kovács Sándor Facebook-oldala

A politikus kiemelte, hogy az M49-es stratégiai jelentőségű beruházás, mivel közvetlen kapcsolatot teremt az M3-as autópálya és a román határ között, ezzel új lendületet adva a térség gazdaságának, a munkahelyteremtésnek és a határon átnyúló együttműködésnek.

A kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje 2026 őszére várható.

Kovács Sándor szerint a projekt nem csupán közlekedésfejlesztés, hanem jövőépítés is, mivel gyorsabb, biztonságosabb és versenyképesebb kapcsolatot biztosít a keleti országrész számára.

„Továbbra is azon dolgozunk, hogy térségünk infrastruktúrája erősödjön, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a fejlődés egyik motorja legyen Magyarországon” – zárta sorait.

Itt a lista: ezeket az autópályákat adják át 2026-ban Magyarországon – elkészül a szupersztráda Romániáig, elindul a legdrágább építkezés

Bár eddig úgy tűnt, hogy véget ért a magyar autópálya- és autóút-építési hullám, valójában 2026 is az átadások éve lesz: az ország keleti és északi régióiban új gyorsforgalmi szakaszok nyílnak meg, az M49‑es, M100‑as, M1-es és M4‑es projektek pedig majd egyszerre teszik kényelmesebbé, biztonságosabbá és modernebbé a hazai közlekedést.

A 2026‑os év talán nem hozza el a tavalyihoz hasonló mennyiségű új autópálya‑szakasz „beröffentését”, de több lényeges projektre fókuszál a kormány. A legkiemeltebb közlekedésfejlesztési terveket Lázár János építési és közlekedési miniszter is ismertette az elmúlt hónapokban: több fontos szakasz átadása mellett új projektek is indulnak, a meglévő beruházásokon pedig jövőre indul el a munka legfontosabb része.

Országszerte

Országszerte
1167 cikk
