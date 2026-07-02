Állampapír: eldőlt, ez a kötvény most a magyarok kedvence – alaposan betáraztak belőle, az állam köszöni szépen

Az állam számára kedvező trendek zajlottak az állampapírpiacon a második negyedévben, a kötvénypiacot kimagasló kereslet mellett jelentősen csökkenő hozamok jellemezték, így az év első félévben időarányosan a vártnál kedvezőbben teljesült az ÁKK idei finanszírozási terve – derül ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb közleményéből. A lakosság továbbra is rajong az állampapírért, a háztartások kötvényportfóliójában egyre nagyobb súlya van a fix kamatozású kötvényeknek.

Megugrott a lakosság kezében lévő állampapírok állománya 2026 első felében / Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

Az egész évre tervezett 5 445 milliárd forint összegű nettó állami forrásbevonás időarányosan 108 százalékban teljesült június végéig, ez 4 615 milliárd forint nettó kötvénykibocsátást és az éves finanszírozási igény 85 százalékos teljesülését jelenti. Ezen belül

a lakossági állampapíroknál 124 százalékos,

a forint intézményi finanszírozásnál 159 százalékos,

a deviza intézményi finanszírozásnál pedig 60 százalékos volt az időarányos teljesülés.

A kisbefektetők szempontjából a lakossági állampapírok értékesítési trendjei az igazán érdekesek a július elején kiadott kimutatásban.

A lakossági állampapírok nettó tőkebeáramlása (a friss vásárlások és a visszaváltások, illetve lejáratok különbözete) 988 milliárd forint volt, amivel az egész évre előirányzott, 1300 milliárdos nettó bővülés 75,9 százaléka hat hónap alatt teljesült is.

Megugrott a lakosság állampapírállománya az eső félévben

Az első hat hónap tapasztalatai alapján az állampapír továbbra is a magyar lakosság egyik legfontosabb befektetési eszköze. Az általuk birtokolt lakossági és intézményi állampapírok állománya június végén 14 390 milliárd forint volt, ami az év eleji állományhoz képest 943 milliárd forintos – hét százalékos – növekedést jelent.

A kisbefektetők összesen 2729 milliárd forint értékben vásároltak be magyar lakossági állampíprból, ami egy hónapra lebontva átlagosan 454,8 milliárdos tételt jelent.

A háztartások emellett, jóval kisebb volumenben intézményi állampapírokat is vásárolnak: a lakossági tulajdonban lévő intézményi kötvények állománya 29 milliárd forinttal, a diszkont kincstárjegyek állománya 22 milliárd forinttal csökkent a második negyedév végéig.