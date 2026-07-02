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Semcorp Csoport
Tárkányi Zsolt
Papp László

SEMCORP: nem ez az első ügy, fontos részleteket osztott meg a debreceni polgármester – így tette helyre a tiszásokat Papp László, vasszigor jön

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Az ipari beruházások engedélyezéséért a kormányhivatal viseli a felelősséget, az önkormányzatnak nincs döntési jogköre ezekben az ügyekben – hangsúlyozta Papp László, miután Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő tiszás politikusok lemondásra szólították fel. A debreceni polgármester szerint a Semcorp Hungary Kft. ügyében személyét érintő kritikák politikai indíttatásúak, a városvezetés pedig továbbra is fellép minden vállalattal szemben, melyek nem tartják be a szabályokat.
Lehoczky Milán
2026.07.02, 14:24
Frissítve: 2026.07.02, 14:28

Határozottan visszautasította Papp László debreceni polgármester közösségi oldalán a Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár és Tompa Enikő országgyűlési képviselő közleményében leírtakat, melyben lemondásra szólítják fel a tiszás politikusok a cívis város vezetőjét. A polgármester álláspontja szerint a bírálatok célja, hogy a Debrecenben működő ipari üzemek engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos felelősséget, mint például a Semcorp Hungary Kft. esetében, az önkormányzatra hárítsák. 

Semcorp Hungary, Debrecen, akkumulátor
Fotó: Semcorp Hungary

Közéleti vita helyett érdemi jogalkotási lépésekre lenne szükség a SEMCORP-éhoz hasonló ügyekben

A polgármester terjedelmes Facebook-bejegyzésében azt írta, a város vezetése kizárólag a saját hatáskörében meghozott döntésekért vállal felelősséget.

Hangsúlyozta, hogy 

  • az ipari beruházások engedélyezése, 
  • az iparbiztonsági és használatbavételi eljárások, 
  • valamint azok ellenőrzése 

a kormányhivatal és az állami hatóságok feladata. Megfogalmazása szerint ezekben az ügyekben sem az önkormányzatnak, sem a polgármesternek nincs döntési jogköre.

Papp László arra is kitért, hogy amennyiben a jelenlegi szabályozás módosításra szorul, azt a kormány és az Országgyűlés teheti meg. A TISZA Pártot arra szólította fel, hogy éljen a rendelkezésére álló törvényalkotási lehetőségekkel, és tegyen javaslatot a jogszabályok megváltoztatására.

A bejegyzés szerint a lemondását követelő politikusok részéről eddig nem érkezett parlamenti kezdeményezés iparbiztonsági vagy környezetvédelmi kérdésekben. Ezért a polgármester úgy véli, a közéleti vita helyett érdemi jogalkotási lépésekre lenne szükség.

Minden szabályszegéssel szemben határozott fellépést ígér a debreceni polgármester

Papp László összefüggést látott a bírálatok és a SEMCORP ügyében tett önkormányzati lépések között is. Felidézte, hogy a város vezetése korábban egy kínai vállalattal szemben is fellépett a sorozatos szabályszegések miatt. Emellett megemlítette, hogy Tárkányi Zsolt megválasztott országgyűlési képviselőként ellátogatott a CATL-hez, valamint idézte Magyar Péter korábbi nyilatkozatát, amelyben a Kínával való gazdasági együttműködés fontosságáról beszélt.

A polgármester ugyanakkor visszautasította azt az állítást is, hogy figyelmen kívül hagyná a debreceniek véleményét. Emlékeztetett arra, hogy a 2024-es önkormányzati választáson az akkumulátoripar központi kampánytéma volt, ennek ellenére ismét bizalmat kapott a választóktól, ami értékelése szerint azt jelenti, a város lakói ezzel megerősítették a munkáját.

Bejegyzése végén Papp László azt írta, a jövőben is Debrecen fejlődésén kíván dolgozni, miközben minden szabályszegéssel szemben határozott fellépést ígért. Hozzátette, hogy a Semcorp ügyéhez hasonló esetekben továbbra is együttműködést vár az illetékes hatóságoktól.

A cég tevékenységével környezetveszélyeztetést és szennyezést okozott

Korábban megírtuk, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal közzétette honlapján azt a részletes határozatot, ami alapján a hatóság június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette a debreceni Semcorp akkuipari üzemének tevékenységét. A határozat kimondta, hogy a kínai üzem az egységes környezethasználati engedélytől eltérően folytatott tevékenységével környezetveszélyeztetést és szennyezést okozott.

A Semcorp az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfóliát készít. Idén márciusban a Greenpeace és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közös mérései is kimutatták, hogy oldószereket és más, ipari eredetű vegyi anyagokat találtak a szeparátorfólia-gyár melletti vízfolyásban. Az ipartelep melletti esővíz-elvezető csatornából a Semcorp február 18-i balesete után vettek mintát.

Debrecen fideszes polgármestere korábban azt kérte a hatóságtól, hogy vizsgálják meg a Semcorp akkuipari üzem környezethasználati engedélyének visszavonását.

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