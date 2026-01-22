Szenzáció: beszáll a Formula-bizniszbe a 4iG és a One – ezt a fiatal magyar autóversenyzőt támogatják
Martin már tavaly ősszel megkezdte az ismerkedést új csapatával és összesen öt helyszínen tesztelt, a teljesítményével pedig rögtön az első teszt során meglepte mind a Rodin mérnökeit, mind Kiss Pál Tamást, a Martin pályafutását egyengető Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetőjét, hiszen azonnal ráérzett az F4-esnél jóval erősebb és gyorsabb GB3-as autóra – jelentette be sajtótájékoztatóján a One Magyarország.
Ez természetesen a köridőkön is meglátszott – a 17 esztendős magyar versenyző a második tesztnapon már a tavalyi bajnok Alex Ninovicot szorongatta, majd Spában, egy számára teljesen ismeretlen pályán nem sokkal maradt el a brit F4-et 2023-ban rekordszámú győzelemmel megnyerő, tavaly a GB3-ban teljes szezont teljesítő Deagen Fairclough-tól.
Ami a GB3 idei versenynaptárát illeti, ez a sorozat csak a nevében brit, hiszen valójában öt különböző ország ad otthont a futamoknak, köztük Magyarország is, így Martin életében először hazai környezetben is rajthoz állhat autóversenyzőként. A Hungaroring mellett négy másik F1-es helyszín:
- Spa,
- Barcelona,
- Silverstone
- és a Red Bull Ring
is a naptár része, a mezőny tagjai tehát olyan pályákon gyűjthetnek tapasztalatot, amelyeken reményeik szerint pályafutásuk későbbi részében is versenyezni fognak. Az első versenyhétvégét április 23. és 26. között, Silverstone-ban rendezik, a teljes 2026-os versenynaptár itt érhető el.
Martin és a többi pilóta az olasz Tatuus által gyártott, a 2025-ös szezonra bevezetett, az idei évtől a megnövelt motorteljesítmény okán már több mint 300 lóerős autóval fog versenyezni, amelynek aerodinamikai jellemzőit a modern F1-es autók inspirálták, és amely a sorozat történetében első alkalommal állítható hátsó szárnnyal, azaz DRS-sel is rendelkezik, mindezt a korábbi modellhez képest jelentősen nagyobb leszorítóerő mellett, ami az idei szezonra további fejlesztésekkel még jobb köridők elérését teszi lehetővé. A gumikat az F1-hez hasonlóan a Pirelli szállítja.
Noha a magyar versenyző számára minden új lesz, a brit F4-gyel ellentétben a GB3-ban nem lesz tanulóéve, a tervek szerint ugyanis egy szezont fog eltölteni ebben a bajnokságban, és ha minden jól megy, akkor 2027-ben továbblép az F1-es hétvégék betétfutamaként rendezett FIA F3-ba.
„Tudatosan építkezünk és Martin fejlődésével párhuzamosan haladunk előre. Úgy látjuk, hogy akkor érdemes kategóriát váltani, ha az előzőt kinőttük. Most ez a helyzet – mutatott rá Őry Tamás, a MOTAM ügyvezető igazgatója. – Úgy véljük, hogy az F4-es kategória és az FIA F3-as bajnoksága között akkora a szakadék, hogy szükség van köztes lépcsőfokra. Ehhez a két legerősebb sorozat a Formula Regional – ahol többek között a tavaly a Mercedesszel a Forma–1-ben bemutatkozó Andrea Kimi Antonelli is versenyzett az F4 után –, illetve a brit Forma–3-nak számító GB3. Utóbbiban tudtunk az abszolút topcsapatnak számító, hihetetlenül profi Rodin Motorsporttal szerződést kötni, a célunk pedig az, hogy a dobogóért küzdjünk, majd az idei szezon után feljebb lépjünk az FIA F3-ba.”
„Előny lesz Martinnak, hogy négy versenyhétvégét is Angliában rendeznek, ahol van már helyismerete és mindhárom pályán versenyzett már, és annak is örülünk, hogy a nem angliai helyszínek közül mindegyik Forma–1-es futamnak is otthont adó pálya, azaz Martin ezeket is elkezdi tanulni és versenytapasztalatot gyűjt rajtuk. Nagy pozitívum, hogy végre lesz hazai futamunk, hiszen július elején a Hungaroringen lép pályára a mezőny, ahol Martin először fog formaautóval magyar közönség előtt versenyezni.”
„Az eddigi tesztek igazolták, hogy Martin nagyon gyorsan hozzászokott az F4-esnél erősebb és gyorsabb autóhoz és versenyképes, illetve azt is láttuk, hogy a Rodin Motorsportnál uralkodó céges kultúra olyan, amelyben szívesen dolgozunk, és Martin szívesen versenyez. Nagyon optimisták és ambiciózusak vagyunk, mindkét fél motivált. Ahhoz, hogy ezt a lépést megtehessük, elengedhetetlen volt stratégiai partnereink, a 4iG csoport és a One Magyarország főszponzori hozzájárulása, amit ezúton is köszönök.”
Egyértelmű volt, hogy beszáll a 4iG és a One
„Martinnal való együttműködésünk jóval több, mint szponzoráció: valódi stratégiai partnerség, amely közös értékeken és hosszú távú gondolkodáson alapul. Hiszünk abban, hogy a jövő sikerei a tehetséges, céltudatos fiatalokból születnek, és büszkék vagyunk rá, hogy egy magyar versenyző nemzetközi pályafutását támogathatjuk. Martin hozzáállása, fejlődési íve és teljesítményorientált szemlélete tökéletesen összhangban van mind a 4iG csoport, mind a One Magyarország értékeivel, ezért egyértelmű döntés volt az együttműködés megújítása” – emelte ki Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója.
„Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a szezon, szerintem nagyon izgalmas év áll előttünk – tekintett előre Molnár Martin. – Az már a tavaly őszi teszteken kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni a Rodin Motorsporttal, hamar megtaláltuk a közös hangot, a csapat nagyon profi és higgadt. Az autót már a teszteken is rendkívül élvezetes volt vezetni, és az idei évre fejlesztenek is rajta, amitől remélhetőleg még inkább az lesz. Az április végi idénykezdet előtt még több teszt is vár rám, amelyeken tovább folytatjuk majd a felkészülést a szezonra.”
„Martin tavalyi brit F4-es szezonban elért harmadik helyezése egyértelműen tükrözi a tehetségét és elhivatottságát. Meggyőződésünk, hogy minden szükséges adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy sikeresen lépjen tovább a GB3-as kategóriába. Nagy várakozással tekintünk a közös munkára és reméljük, hogy kiemelkedő eredményeket érhetünk el együtt” – tette hozzá Ricky Taylor, a Rodin GB3-as csapatvezetője.
Gigabites ország, 5.5G-re hangolva – új korszakba lépett az alig egyéves One: van egy szolgáltatás, melyben tarol a vállalat
A 4iG csoport távközlési márkája új fejlesztési hullámot indít: a vállalat egyszerre fejleszti vezetékes és mobilhálózatát, miközben stabilan növeli ügyfélbázisát. A One Magyarország célja, hogy az ország legmodernebb, jövőálló infrastruktúrája épüljön ki, amely már az 5.5G korszakra is felkészült.