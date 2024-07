Pálmaolajba fullad Malajzia

Négyhavi csúcsra emelkedtek júniusban Malajzia pálmaolaj-készletei, mert a termeléshez képest meredekebben csökken az export, közölte szerdán az iparági szabályozó hatóság.

Aggasztó mértékben nőnek Malajziában a pámaolajkészletek / Fotó: Shutterstock

Az ország Indonézia után a világ második legnagyobb pálmaolaj-termelője, és a készletek halmozódása tovább nyomja lefelé az árat, amelyik két napa alatt már így is több mint négy százalékot esett, emlékeztetett a hírrel kapcsolatban a Reuters.

A raktáron lévő malajziai pálmaolaj mennyisége június végén májushoz képest 4,35 százalékkal 1,83 millió tonnára emelkedtek, ami február óta a legmagasabb érték a pálmaolaj tanács (MPOB) szerint.

A nyers pálmaolaj termelése májushoz képest 5,23 százalékkal 1,62 millió tonnára csökkent, míg az export 12,82 százalékkal, 1,21 millió tonnára zuhant – mindegyik adat megegyezik nagyjából a Reuters korábbi becslésével.

Még el sem kezdődött a termelési csúcsszezon

A készletek a várakozásoknak megfelelően emelkedtek, ez azonban így is aggasztó, mivel augusztusban kezdődik a termelési csúcsszezon

– mondta a hírügynökségnek az egyik globális kereskedőház Újdelhiben dolgozó kereskedője.

Csak augusztusban kezdődik a pálmaolaj termelésének csúcsszezonja / Fotó: Getty Images

A név nélkül nyilatkozó ágazat forrás arra is emlékeztetett, hogy a szójaolajjal és a napraforgóolajjal szemben a pálmaolajnál jelenleg kicsi az árengedmény, és ezt növelni kell a kereslet élénkítéséhez. „Ellenkező esetben a hagyományos vásárlók átállhatnak más olajokra” – tette hozzá.

Az Európai Unió az erdőirtásokkal kapcsolatos aggodalmak miatt tavaly további importkorlátozásokat vezetett be a pálmaolajra, Indonézia pedig be is tiltotta a széles körben használt alapanyag szállítását Európába.

Brüsszel nem halasztja az erdővédelmi törvény bevezetését

Ráadásul az év végén lép hatályba az a tavaly elfogadott jogszabály, amelyik betiltja az olyan nyersanyagok importját az EU-ba, amelyeket 2020 után kiirtott erdők helyén termesztettek. Ennek értelmében az olyan termékek, mint a kávé, a marhahús, a szója, a pálmaolaj, de akár feldolgozott cikkek, mint a bőr vagy a bútor és a csokoládé, eladóinak is igazolniuk kell, hogy az árujuk megtermelését nem az erdők kiirtása tette lehetővé.