Tömegével hívják vissza a tojásokat szalmonella miatt: már 92 megbetegedést okozott az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) csütörtökön bejelentette, hogy visszahívja a Country Eggs vállalat esetlegesen szalmonellával megfertőződött termékeit. A tömeges visszahívás a Kaliforniában és Nevadában forgalmazott, szeptemberig érvényes minőségmegőrzési idővel rendelkező Country Eggs tojásokat érinti. A szalmonellajárvány eddig 92 megbetegedést okozott, de szerencsére egyetlen halálesetet sem jelentettek.
A szalmonella baktériumok a leggyakoribb élelmiszer eredetű fertőzések okozói. A szalmonellamérgezés hasmenést, hányingert, gyomorgörcsöket és lázat okozhat. Kisgyermekeknél, időseknél és legyengült immunrendszerű embereknél azonban halálos kimenetelű is lehet.
A szalmonella az elmúlt években nagyon súlyos problémává vált az Egyesült Államokban, és az élelmiszerekkel összefüggő egészségügyi problémák sorában a vezető okká vált a kórházi kezelések és a halálozások között. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai szerint a fertőzés évente 1,35 millió megbetegedést okoz az országban. 26.500-an szorulnak kórházi ellátásra a fertőzöttek közül, és átlagosan évente 420-an halnak meg szalmonella miatt.
