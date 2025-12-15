Évtizedekre biztos lábakon a magyar tudomány: történelmi megállapodást kötött a kormány – százmilliárdokkal támogatják az innovációt

Létrejött a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a kormány 25 évre szóló keretmegállapodása, amelynek része a 2026–2031 közötti időszakra vonatkozó közfeladat-finanszírozási szerződés is. A megállapodás hosszú távon kiszámítható, hatékony és versenyképes működési keretet ad a kutatóhálózatnak.

Huszonöt évre rendezik a HUN-REN helyzetét, miközben a következő hat évben több százmilliárd forintért mérhető eredményeket kell felmutatnia a kutatóhálózatnak / Fotó: Balogh Zoltán

A dokumentumokat 2025. december 15-én Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke írta alá.

A HUN-REN 523 milliárd forintot kap – de csak feltételekkel

Hankó Balázs szerint a keretszerződés új pályára állítja a magyar tudományt és innovációt, és 2050-ig biztosít stabilitást, kiszámíthatóságot és rugalmasságot. A következő hat évben összesen 523 milliárd forint áll a HUN-REN rendelkezésére, de a forrásokért cserébe komoly teljesítményt vár el az állam.

Az elvárások egyértelműek: évente 140 szabadalom, legalább 20 új cég, 10 milliárd forint külső bevétel. Emellett cél, hogy évente 3500 középiskolai diák kapcsolódjon be a HUN-REN munkájába, és 600 doktorandusz dolgozzon a hálózat kötelékében.

A finanszírozás összege is emelkedik: 2026-ban 76,8 milliárd forint, 2027-től pedig 89,3 milliárd forint jut a HUN-REN-nek.

Ennek fele teljesítményarányosan érkezik, vagyis az eredmények közvetlenül befolyásolják a támogatás mértékét.

A hatéves szerződés jelentős növekedést vár el a Q1-es és D1-es publikációk számában, valamint a nemzetközi együttműködések és megjelenések erősítésében is.

A teljesítményértékelés négy fő pillérre épül:

tudományos kiválóság,

nemzetközi jelenlét,

kutatói utánpótlás

és innováció.

Ide tartozik a publikációk minősége, a nemzetközi pályázati sikerek, a fiatal kutatók és diákok bevonása, valamint a szabadalmak, spin-off cégek és ipari együttműködések száma.

Minden indikátor pontos, számszerű éves célértékhez kötött, az értékelés évente történik.

A szerződés rögzíti a kiemelt kutatási területeket is, a Neumann János Programmal összhangban. Ezek az egészséges élet, a digitális átmenet, az energia- és környezetbiztonság, valamint a biztonság és védelem.

Gulyás Balázs szerint ezek azok a területek, ahol a tudomány és a gazdaság találkozása közvetlenül formálja Magyarország jövőjét.