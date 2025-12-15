Évtizedekre biztos lábakon a magyar tudomány: történelmi megállapodást kötött a kormány – százmilliárdokkal támogatják az innovációt
Létrejött a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a kormány 25 évre szóló keretmegállapodása, amelynek része a 2026–2031 közötti időszakra vonatkozó közfeladat-finanszírozási szerződés is. A megállapodás hosszú távon kiszámítható, hatékony és versenyképes működési keretet ad a kutatóhálózatnak.
A dokumentumokat 2025. december 15-én Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke írta alá.
A HUN-REN 523 milliárd forintot kap – de csak feltételekkel
Hankó Balázs szerint a keretszerződés új pályára állítja a magyar tudományt és innovációt, és 2050-ig biztosít stabilitást, kiszámíthatóságot és rugalmasságot. A következő hat évben összesen 523 milliárd forint áll a HUN-REN rendelkezésére, de a forrásokért cserébe komoly teljesítményt vár el az állam.
Az elvárások egyértelműek: évente 140 szabadalom, legalább 20 új cég, 10 milliárd forint külső bevétel. Emellett cél, hogy évente 3500 középiskolai diák kapcsolódjon be a HUN-REN munkájába, és 600 doktorandusz dolgozzon a hálózat kötelékében.
A finanszírozás összege is emelkedik: 2026-ban 76,8 milliárd forint, 2027-től pedig 89,3 milliárd forint jut a HUN-REN-nek.
Ennek fele teljesítményarányosan érkezik, vagyis az eredmények közvetlenül befolyásolják a támogatás mértékét.
A hatéves szerződés jelentős növekedést vár el a Q1-es és D1-es publikációk számában, valamint a nemzetközi együttműködések és megjelenések erősítésében is.
A teljesítményértékelés négy fő pillérre épül:
- tudományos kiválóság,
- nemzetközi jelenlét,
- kutatói utánpótlás
- és innováció.
Ide tartozik a publikációk minősége, a nemzetközi pályázati sikerek, a fiatal kutatók és diákok bevonása, valamint a szabadalmak, spin-off cégek és ipari együttműködések száma.
Minden indikátor pontos, számszerű éves célértékhez kötött, az értékelés évente történik.
A szerződés rögzíti a kiemelt kutatási területeket is, a Neumann János Programmal összhangban. Ezek az egészséges élet, a digitális átmenet, az energia- és környezetbiztonság, valamint a biztonság és védelem.
Gulyás Balázs szerint ezek azok a területek, ahol a tudomány és a gazdaság találkozása közvetlenül formálja Magyarország jövőjét.
A HUN-REN elnöke hangsúlyozta: a teljesítményelvű finanszírozás és a hatéves tervezhetőség azt szolgálja, hogy a kutatók Magyarországon építsenek karriert. A cél, hogy a legígéretesebb ötletek itthon induljanak el, és innen váljanak világhírűvé, erősítve a magyar tudományt és gazdaságot.
A hosszú távú megállapodás egyszerre ad stabilitást és ösztönzést: a kutatási eredmények gyorsabb hasznosulását, erősebb gazdasági kapcsolatokat és kézzelfogható társadalmi hatást várnak el cserébe.
Nem marad magára a tudomány: jelentős támogatások erősítik az MTA-t és a kutatókat
Az elmúlt hetekben többen hangoztatták, hogy a magyar tudományos élet egyik legfontosabb intézménye háttérbe szorult. A vita középpontjában az MTA és a kutatók helyzete áll, melyről friss felmérések is készültek. Ugyanakkor számos ellenpéldát lehet felhozni, melyek arra utalnak, hogy jelentős szerkezeti és finanszírozási fejlesztések zajlanak a kutatói szféra megerősítésére.