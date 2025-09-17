Anyák milliói rohanhatnak egy új gyógyszerért

Az Európai Bizottság uniós forgalomba hozatali engedélyt adott a Zurzuvae nevű, zuranolone hatóanyagot tartalmazó gyógyszernek, amely a szülés utáni depresszió (PPD) kezelésére szolgál – közölte a testület.
A PPD a szülést követően jelentkező mentális egészségügyi probléma, amely tartós levertséggel, szorongással, fáradtsággal és a mindennapi működés nehézségeivel járhat. Súlyos és hosszan tartó is lehet, és negatív következményekkel járhat mind az anya, mind a gyermek számára. Jelenleg nincs kifejezetten erre a betegségre engedélyezett kezelés, a szokásos antidepresszáns gyógyszerek pedig gyakran nem hatnak elég gyorsan.
A mostani engedélyezés alapja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pozitív tudományos értékelése volt. A zuranolone előnye, hogy kéthetes kezelés után képes csökkenteni a szülés utáni depresszió tüneteit. A gyógyszer vényköteles. Terhesség alatt nem használható, és szoptatás idején alkalmazása nem javasolt – olvasható a bizottsági sajtóközleményben.
Az anyák 60-80 százaléka szembesül szomorúsággal, levertséggel a szülést követően. Ez néhány nappal, egy héttel a szülést követően kezdődhet és nem tart tovább két hétnél. Ha ezek a tünetek tovább tartanak mint két hét, lehetséges, hogy szülés utáni depresszióról van szó.
Az anyák 10-20 százalékánál alakul ki klinikai depresszió, ami akár egy évig is eltarthat. A depresszió kialakulásának okai igen összetettek, abban azonban többnyire egyetértenek a szakemberek, hogy hormonális, biokémiai, környezeti, pszichológiai és genetikai tényezők összessége váltja ki ezt az állapotot.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.