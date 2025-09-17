Deviza
Anyák milliói rohanhatnak egy új gyógyszerért

Az Európai Bizottság engedélyezte a szülés utáni depresszió kezelésére szolgáló gyógyszer forgalomba hozatalát.
VG - MTI
2025.09.17, 18:39

Az Európai Bizottság uniós forgalomba hozatali engedélyt adott a Zurzuvae nevű, zuranolone hatóanyagot tartalmazó gyógyszernek, amely a szülés utáni depresszió (PPD) kezelésére szolgál – közölte a testület.

Gyógyszer-illusztráció / Fotó: Shutterstock

Anyák millióinak segíthet az új gyógyszer

A PPD a szülést követően jelentkező mentális egészségügyi probléma, amely tartós levertséggel, szorongással, fáradtsággal és a mindennapi működés nehézségeivel járhat. Súlyos és hosszan tartó is lehet, és negatív következményekkel járhat mind az anya, mind a gyermek számára. Jelenleg nincs kifejezetten erre a betegségre engedélyezett kezelés, a szokásos antidepresszáns gyógyszerek pedig gyakran nem hatnak elég gyorsan.

A mostani engedélyezés alapja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pozitív tudományos értékelése volt. A zuranolone előnye, hogy kéthetes kezelés után képes csökkenteni a szülés utáni depresszió tüneteit. A gyógyszer vényköteles. Terhesség alatt nem használható, és szoptatás idején alkalmazása nem javasolt – olvasható a bizottsági sajtóközleményben.

Az anyák tíz-húsz százalékánál alakul ki klinikai depresszió

Az anyák 60-80 százaléka szembesül szomorúsággal, levertséggel a szülést követően. Ez néhány nappal, egy héttel a szülést követően kezdődhet és nem tart tovább két hétnél. Ha ezek a tünetek tovább tartanak mint két hét, lehetséges, hogy szülés utáni depresszióról van szó.

Az anyák 10-20 százalékánál alakul ki klinikai depresszió, ami akár egy évig is eltarthat. A depresszió kialakulásának okai igen összetettek, abban azonban többnyire egyetértenek a szakemberek, hogy hormonális, biokémiai, környezeti, pszichológiai és genetikai tényezők összessége váltja ki ezt az állapotot.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

